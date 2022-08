Koersen staan stil voorbeurs, maar er is weer grote risicobereidheid

De AEX-indicatie is honderdsten in het rood na een vrijwel vlak Wall Street, een kleine min.

Ook nu is er bijna niks te doen en beweegt er amper iets. Zijn we ook niet meer gewend. Misschien dat de markten er een nachtje over moeten slapen: gaan we uitbreken en wuiven we de bear market uit, of niet? Want de grafieken ogen spannend en er is een risicobereidheid die aan januari 2021 doet denken. Zo meer.

Europese futures openen een of een paar tienden lager

De Amerikaanse staan 0,3% hoger

Groen of rood, In Azië blijft alles en iedereen ook dicht bij huis

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +0,7% op 21,3

De dollar stekt 0,1% naar 1,021

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 0,91% en de Amerikaanse ook naar 2,76%

Goud doet -0,1%, olie staat +0,2% en zelfs crypto daalt wat met een nul voor de komma

Geen cijfers en geen nieuws vandaag op het Damrak en vandaar deze kleine uitwijding, want waar komt ineens die grote risicobereidheid vandaan op de markten? Dalende rentes? Afvlakkende grondstoffen en daarmee zakkende inflatie? Aan het economisch nieuws kan het zeker niet liggen, dat is dramatisch.

Zie bij ons de technologiefondsen en in de VS onder meer de Nasdaqjes, tech is deze zomer toch weer in trek. Zelfs gisteren op Wall Street met nota bene een omzetwaarschuwing van supermacht Nvidia. Zie hier bijvoorbeeld Bed Bath & Beyond, een berucht (meme-)aandeel. Gisteren was er geen nieuws en ziet...



Volgens de networks mogen we zelfs van een nieuwe meme-aandelen rally spreken.

Bed Bath & Beyond, GameStop, AMC as meme stock mania makes a comeback https://t.co/GjUnYES5tV by @MylesUdland pic.twitter.com/AvlRR04ini — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 9, 2022

Weet u nog? Januari vorig jaar, hier zijn de bekendste namen: GameStop (oranje) en AMC (paars). Die gaan ook weer lekker.



Ark Innovation ETF van Cathie Wood, tjokvol niet-winstgevende en de hoogste risicocategorie tech, zit zelfs al sinds dit voorjaar weer in een... bull market. ja, het kan allemaal in 2022.



Crypto is ook van de zwaarste risicocategorie. Minder uitbundig, maar ook hier stijgingen van bitcoin (oranje) en ethereum (paars):



Waar komt die risicobereidheid vandaan, dalende rentes? Hier de Duitse (oranje) en Amerikaanse (paars) tienjaars rente, de benchmarks van euro en dollar.



En die rentes dalen weer, omdat de inflatieverwachtingen afnemen? Zie hier wat de markt inprijst voor euro en dollar én een van de boosdoeners, grondstoffen (futures).



Misschien wel het onverwachte nieuws van gisteren, Amerikanen krijgen minder inflatieangst. Voedsel werd in juli ook niet duurder.

The New York Federal Reserve’s monthly Survey of Consumer Expectations shows inflation expectations plunged in their biggest drop since 2013. @steveliesman has the numbers. https://t.co/Y82qv8drul pic.twitter.com/LSCA3KzNvv — CNBC (@CNBC) August 8, 2022

Moraal van het verhaal? Recessie of niet, slechte cijfers en vooruitzichten of niet, de interesse in de beurs is er zeker nog en risicobereidheid al helemaal. De markt timen is daarom wellicht voor snellere beslissers. En misschien heeft de beer nog niet nog huisgehouden dit jaar, om iedereen de stuipen op het lijf te jagen.

Dat kan alsnog. Een nieuwe bull market ook. De AEX bij deze, u ziet wat voor koers er nodig is voor een hoger streepje in de grafiek.

Toch cijfers Damrak en wel met dubbele mayo: Majorel heeft goed nieuws:

De AFM meldt deze shorts:

En dan nog even dit

Nvidia (-6,3%) dus met een omzetwaarschuwing - gaming is de boosdoener - maar de Nasdaqjes stegen:

WATCH: Nvidia warned its second-quarter revenue would drop by 19% from the prior quarter on weakness in its gaming business https://t.co/8n5AbNh4FA pic.twitter.com/tvDZsv27c1 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 9, 2022

Intussen in de Unilever gelederen:

Ben & Jerry’s asked a judge to block its corporate parent, Unilever, from circumventing the ice cream maker’s announced boycott of the Israeli-occupied West Bank https://t.co/7WEIOwn6xJ — Bloomberg Markets (@markets) August 9, 2022

Verhip, de nieuwe commissaris en activistische aandeelhouder van Unilever en dit versterkt zijn positie zeker niet:

Watch on @Breakingviews: A group of shareholders voted to replace the chairman of the board of Trian Investors 1, a London-listed fund managed by Nelson Peltz. The vote leaves veteran investor Peltz with a rare bloody nose. @Unmack1 has more https://t.co/NRHZSBzZC5 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 8, 2022

Ja, wie niet?

Food makers in Europe, already grappling with the higher cost of ingredients, are now seeing their energy bills soar as well https://t.co/qiTDzUVWVH — Bloomberg Markets (@markets) August 9, 2022

Een oliebedrijf:

Berkshire Hathaway boosts Occidental Petroleum stake above 20% https://t.co/o63uiMNj2d pic.twitter.com/vdLgfZLCwJ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 9, 2022

Meegekregen?

WATCH: SoftBank unveiled a $23 billion quarterly net loss, its biggest ever, as a market sell-off upended tech stocks and shredded valuations at its sprawling Vision Fund unit https://t.co/cGd3slDbIr pic.twitter.com/XfLivuHwR1 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 8, 2022

The Merge? The Merge.

Mike Novogratz says Ethereum could reach $2,200 or higher at the top of its range, given the momentum ahead of its software upgrade known as the Merge https://t.co/XHzSW4dHvF pic.twitter.com/QC8ZYRdjXv — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 8, 2022

\Veel plezier en succes vandaag.