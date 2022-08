Nederlandse beurs neemt andere beurzen op sleeptouw

Bericht delen via:

De Nederlandse beurs neemt haar Europese buren mee op sleeptouw, maar op korte termijn zit er wat aarzeling in de markt.

De recente consolidatie oogt technisch niet gevaarlijk, het is een gewone correctie. Er zit voldoende pit in de markt.



Op 23 juni bereikte de AEX een intraday low van 632,02 punten. Sindsdien is de AEX ruim 15% gestegen, het intraday high van gisteren lag op 733,28 punten.

Nog veel gretigheid

Het korte trendje van de AEX is nog intact. Op elk stapje terug zet de beurs steeds twee tot drie stappen voorwaarts. Hieruit leid ik af dat beleggers gretig blijven en de markt geen kans geven goed te zakken. De recente aarzeling doet hier niets aan af.

Wat opvalt is dat de Nederlandse beurs vooruit loopt op de Europese medebeurzen. Onze beurs technisch oogt technisch krachtiger en robuuster dan de aandelenbeurzen om ons heen.

Zo wist de Franse CAC40 in de recente rally een kleine 12% op te leven. De Belgische Bel20 steeg de afgelopen weken met ruim 7%, terwijl de DAX bij de oosterburen ruim 12% opliep.

Nederlandse exportfunctie

Waarom Nederland vooruitloopt op de andere beurzen? Ik heb er als technisch analist natuurlijk geen mening over, maar ik denk dat wij profiteren van onze slagkracht op de exportmarkten.

Verder zijn Nederlandse bedrijven zeer wendbaar en flexibel en kunnen zij supersnel reageren op veranderende economische omstandigheden. Bovendien maakt de lage koers van de euro Nederlandse producten goedkoop.

Deze keer doe ik een rondje Europa en bekijk ik de Eurostoxx50, de Duitse DAX, de Belgische Bel20 en de Franse CAC40. Maar ik begin met de Nederlandse beurs.

AEX-index vormt een hogere bodem

In de recente terugval heeft de AEX-index op 719,10 punten (de bodem van 29 april) een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande topjes weet te blijven.

De eerste weerstand ligt rond 743,05 punten (gevormd op 5 april).



Bel 20 index flirt met de weerstand van 3.804,77 punten

De beurs van Brussel beweegt al een tijdje horizontale richting. De Bel 20 index laat wel een potentieel hogere koersbodem zien.

We wachten op een eventuele doorbraak boven de weerstand rond 3.804,77 punten (gevormd op 11 juli). De steun bevindt zich rond 3.637,63 punten (de bodem van 23 juni).

Na een uitbraak boven de weerstand van 3.804,77 punten wordt 4.294,25 het volgende opwaartse koersdoel.





Bij de DAX index wordt het technische beeld positiever

De Duitse beurs is in de laatste correctie rond 13.042,41 punten (de bodem van 26 juli) opgevangen door de voormalige weerstand. Hiermee blijft het technische beeld positief en is ruimte vrijgekomen voor een stijging richting 14.709,38 punten (de top van 6 juni).

Een doorbraak van de laatste koerstop zou de verbetering bevestigen.





De CAC40 index komt op adem, na het verlaten van de dalende fase

De Franse beurs heeft de dalende trend gebroken, hetgeen enige verbetering weergeeft.

Het technische beeld klaart pas verder op indien de weerstand van 6.593,15 punten (gevormd op 10 juni) wordt gebroken. De steun ligt rond 5.755,60 punten (de bodem van 5 maart 2021).





Euro Stoxx 50-index aarzelt wat

Het Europese beursgemiddelde heeft in de recente daling een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen.

Er is ruimte richting 3.857,27 punten (gevormd op 6 juni). De steun bevindt zich op 3.384,29 punten (de bodem van 5 juni 2020).