En toen zat er weer fantasie in Pharming, €1 is weer in zicht

Een weekje smokkelen - terug tot 1 augustus 2021 - en dan staat Pharming op de hoogste koers in een jaar. Het aandeel heeft op de heupen, wie weet schudt het die toch ietwat vervelende penny stock-status van zich af.



Is het alweer vijf jaar geleden dat eindelijk de fantasie in Pharming in omzet en winst resulteeerde? Ja, het is alweer vijf jaar geleden dat eindelijk de fantasie in Pharming in omzet en winst resulteerde. Hoe te omschrijven? Sinsdien handelt het fonds in een héél breed trendkanaal met een spread van een euro.

Er was te weinig fantasie en uitzicht op meer producten, omzet en winst om de koers verder te doen stijgen, maar bestaande omzet en winst zorgden wellicht voor een bodem onder de koers. Niet vergeten; formeel is Pharming geen biotech, maar een biofarmabedrijf, omdat het een product in de markt heeft.



De grafiek met gerealiseerde omzet en winst laat zien waarom de koers tot leven kwam en daarna werd het weer kwakkelen. Pharming haalt omzet uit middel Ruconest, maar dat is geen jaarlijkse double digit-groeimarkt. 'En Pharming, wat nu?', lijkt het plaatje bijna te vragen.



Het aandeel heeft het op de heupen sinds de cijfers vorige week, want die maken duidelijk dat het weer make or break voor Pharming is. Citaat van onze analist Martin Crum in zijn recensie van die cijfers:

Cruciaal wordt het besluit van de FDA en de EMA over of het biotechconcern leniolisib mag vercommercialiseren. Recent kreeg Pharming nog te horen van de EMA dat die de beoordeling versnelt.



Intussen speurt het Leidse concern ook nog actief naar mogelijke in-licensingdeals of overnamekandidaten. De stevig gevulde kas van ruim $190 miljoen geeft daar zeker enige ruimte voor.

Getuige de plotselinge rally heeft de markt geloof in die toestemming. Wat dat betreft viel het bericht ook het juiste sentiment, er is weer volop risicobereidheid in de markt. De truc zit wel in het woordje geloof, want toestemming blijft altijd een beetje kop of munt. Zie Galapagos. Hopelijk heeft Pharming meer geluk.

Nee, geen geluk maar wijsheid, zegt vast een deel van de nog immer trouwe aanhang van Pharming. Kies maar, het risico is er. En daarmee is er ook de kans.