Wall Street ligt prima op koers

Mooie economische cijfers matchen met prima technische plaatjes op Wall Street. De Amerikaanse beurs ligt op koers.

Het Amerikaans banenrapport afgelopen vrijdag was stukken beter dan beleggers hadden verwacht. Economisch gaat het dus voor de wind, hoewel economen hierin juist bewijs zien dat de Fed nu nog harder op de rem kan trappen om de inflatie te beteugelen.

Het aantal banen is in juli met 528.000 toegenomen, bijna het dubbele waar de markt op had gerekend. Bovendien is de werkloosheid gedaald naar 3,5%. Kortom de economie gaat crescendo.

Wall Street reageerde, met lichte verliezen, nogal tegenstrijdig op de prima arbeidsmarktcijfers. Dat heeft dan weer te maken met het dividendrendement op de beurs, want als het goed gaat met de economie (en daar lijkt het na vrijdag sterk op) zal de rente hoog blijven. En een hoge rente is een directe concurent van aandelendividend, vraag maar aan uw beleggingsadviseur.

Dalende trendjes liggen achter ons

Zetten we dit af tegen de technische plaatjes, dan lopen de cijfers prima in pas met de opmars van Wall Street. Over de brede linie zijn de dalende trends gebroken en worden oude weerstandjes nu getest.

Volgens mijn technische blik spint Wall Street als de kat op schoot en voelen beleggers zich redelijk op hun gemak.

Vandaag leg ik Wall Street onder mijn vergrootglas.

Kopers keren bij de S&P 500-index terug

De S&P 500-index lijkt na het verlaten van de dalende trend een mogelijk hogere koersbodem op de grafiek achter te laten. Er komen weer kopers in de markt.

Een doorbraak boven de weerstand van 4.206,56 punten (gevormd op 30 mei) zou de verbetering bevestigen en opwaarts ruimte vrijmaken. Belangrijk is wel dat de steun van 3.594,58 punten (de bodem van 30 november 2020) intact blijft.







Bij de Nasdaq 100 index wordt het technische beeld positiever

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs komt er technisch bezien beter bij te liggen, nu de top van juni is gebroken. Het dalende trendverloop vanaf eind maart ligt nu ook achter ons.

Aan de bovenkant is er ruimte richting de weerstand van 15.265,42 punten (gevormd op 29 maart). De steun ligt op 11.322,86 punten (de bodem van 30 juni).



SOX index laat een prima technisch beeld zien

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, beweegt in een stijgende trend. Beleggers durven op hogere niveaus in te stappen. Dat duidt op een koopkrachtige vraag.

De SOX vindt aan de bovenkant weerstand rond 3.633,14 punten (de top van 29 maart). De steun bevindt zich rond 2.771,74 punten (de bodem van 26 juli).



Transportation index flirt met de weerstand van 5.735,66

De NY Transportation-index heeft de neerwaartse trend gebroken en lijkt een hogere koersbodem te vormen. Dit wijst op een aantrekkende vraag. De neerwaartse fase komt steeds duidelijker achter ons te liggen.

Bij een eventuele doorbraak boven de weerstand van 5.735,66 punten (gevormd op 17 mei) komt er meer opwaarts potentieel vrij, mogelijk richting de top van eind maart rond 6.353 punten.

Van belang is dat de steun van 4.767,36 punten (de bodem van 24 september 2020) weet stand te houden.