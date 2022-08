Kom jij stage lopen bij de grootste (social) community voor beleggers in Nederland?

IEX Media is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële en beleggingscontent produceert, distribueert en exploiteert via crossmediale kanalen. Met ruim 15 merken bedienen wij via websites, magazines, apps, video’s, podcasts, events, seminars en competities zowel de particuliere als de business-to-businessmarkt. In beide segmenten is IEX Media marktleider met ruim 2,5 miljoen unieke bezoekers per maand. Belangrijke merken zijn IEX, IEXProfs, IEXGeld, IEX Markt Monitor, Belegger.nl, Beursgorilla, Beleggen.nl, DeBeurs, EuroBench, Beurs.nl, BeursOnline en Beursduivel.be.