Dit is waarom de koersen weer stijgen

Is afknijpen Chinese E.U.import, gunstig voor beperking inflatie en energie crisis? Ja!

De forse import volume-s van de E.U. vanuit China en haar satellieten, zorgen voor veel Chinese vraag van goedkoop gas,grondstoffen en olie uit Rusland.

Dat betekent dat indirect de Russische, Oekraïne oorlog vanuit het Westen via China, gesubsidieerd wordt.

Gelijktijdig jaagt dit de globale energie prijzen omhoog, waardoor opkomende markten armlastig worden en hun schulden niet meer kunnen betalen.

Dat bevorderd een schulden collaps, welke bij 57 landen al te zien is en een steeds verder aanzwellende horde gelukzoekers, zoals wij nu al zien.

Dat ondermijnd de sociale cohesie/verhoogt de onbeheersbare sociale uitgaven in de E.U. en jaagt de €. t.o.v. de $ verder omlaag.

Zoals bekend, zorgen de vaste kosten van een product, verdeeld over een hoog productie volume, zoals de Chinezen dat toepassen voor concurrerende prijzen per eenheid product.Dat ondermijnd het E.U. concurrentie vermogen van gelijkwaardige producten, waarbij de werkgelegenheid het slachtoffer wordt.Tel daarbij de hoge grondstoffenprijzen en vooral gas en olie genoteerd in $, bij een devaluerende €. en het zal duidelijk zijn, dat wij in een neerwaartse cirkel zitten.

Dat de E.C.B./Frankrijk/Lagarde met haar dubieuze drukpers politiek, de Zuid E.U.landen overeind wil houden heeft een hoge prijs voor de Noordelijke E.U. landen.Zoals wij nu weer zien is inmiddels ook, de TARGET 2 schuld van Italië, zorgwekkend hoog,Als niet op korte termijn het huidige monetaire roer omgegooid wordt, krijgt niet alleen Italië, maar ook de verpolitiekte E.C.B. de rekening gepresenteerd, waarbij uiteindelijk, zoals altijd, de bevolking het slachtoffer wordt.

De tot nu toe goede cijfers van vooral de multi-s zijn verklaarbaar, doordat zij gewoon de verhoogde inflatie kunnen doorberekenen, aangezien zij in het verleden voldoende concurrenten opgeslokt hebben.

Daarbij spelen ook de corona besparingen in ons land, van €.420 miljard een rol, immers de koopkracht is bij een bepaalde groep royaal aanwezig.Dan zorgt het halfslachtig E.C.B. beleid, i.v.m. Zuid E.U. en vooral Italië er voor dat de deposito rente nagenoeg niet verhoogt wordt, waardoor de dividend rendementen in verhouding aantrekkelijk blijven, hetgeen een bodem onder de beurs legt.De steeds groter wordende groep minima en midden inkomens worden, ondanks de minimale fiscale lapmiddelen steeds verder ontevreden.Het gaat op de crisis van de 30er jaren van de vorige eeuw lijken. Dat was een deflatoire crisis en nu tegenovergesteld? Een deflatoire crisis zou een goedkope drukpers medicijn zijn!