Tesla-rijders bungelen onderaan in Turbocompetitie Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel Categorie: Turbo’s

Deelnemers in de Turbocompetitie die een Tesla rijden doen de slechtste zaken qua rendement. Ze staan ruim 23% in het rood en bungelen daarmee onderaan in de competitie. Audi- en Ford-rijders staan bovenaan en weten als enigen een positief resultaat te behalen, met rendementen van respectievelijk 7,8 en 4,5%. 50 Plus-stemmers sluiten de rij Al tijden staan Denk-stemmers bovenaan als het gaat om politieke overtuiging, en dat is nu niet anders. Zij behalen mooie groene cijfers (+12,5%). Aanhangers van alle andere partijen staan in het rood, met 50 Plus-stemmers die deze maand de rij sluiten met een min van ruim 30%. Werpen we nog even een blik op de sport: hardlopers weten als enige een plusje uit hun portefeuille te persen (+0,7%). Beoefenaars van alle andere sporten staan in het rood. Degenen die helemaal niet aan sport doen, maken het het bontst (-13,7%). Maandwinnaar juli Over de maand juli heeft deelnemer Beerden onder spelnaam Beerzah het beste resultaat behaald. Hij speelde 83,6% bij elkaar. Hartelijk gefeliciteerd! Ook meespelen met de Turbocompetitie? Doe vandaag nog mee!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.