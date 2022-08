Annuiteiten- of lineaire hypotheek: wat is de beste keuze?

Hoewel de verschillen in rente vormen duidelijk zijn bij deze twee hypotheken is de keuze nog iets complexer, maar misschien ook wel voor de hand liggender. De huidige hypotheekrenteaftrek wordt steeds magerder en bij een stijgende WOZ is dit helemaal het geval.

Wat een belangrijke afweging is, is of je verwacht dat je woning in waarde toenoeemt en of je extra kunt aflossen. Met de waarde stijging van de afgelopen jaren is terugbrenen van de schuld marktwaarde richting de 60% goed mogelijk geweest, een impact op de rente die je vooral bij een lineaire hypotheek merkt. Hierdoor ligt de omslag van bruto lasten niet meer op 15 jaar, maar is al veel eerder.



Daarnaast is de rente verwachting natuurlijk een interessante, bij een hoge huidige rente en de verwachting dat deze weer gaat dalen is het wellicht beter om een kortlopende annuitaire hypotheek te nemen.



Hoe dan ook, scheelt het onderaan de streep behoorlijk om wat extra af te lossen in de eerste jaren.