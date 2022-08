Het is uitblazen voorbeurs en zie, de winstverwachtingen zakken

De AEX-indicatie is luttele honderdsten hoger na een iets lager Wall Street, waar technologie wel net steeg.

Het is rustig nu met weinig cijfers, niet zoveel nieuws en geen geopolitieke fratsen. Wel tikken de centrale banken van India en Australië twee kwartjes bij en gisteren was er dat huilverhaal van de Bank of England. Jaar zitten slapen en nu overijverig? Ik kan me niet helemaal aan die indruk onttrekken... Wat vindt u?

Europese futures doen het allemaal min of meer vlak

De Amerikaanse doen een paar tienden hoger

In Azië staat bijna alles een paar tienden hoger, op Taiwan na: +2,3%. Zal wel iets politiekerigs zijn...

De volatiliteit (CBOE VIX Index) slot -2,3% op 21,4

De dollar stijgt 0,1% naar 1,023

De Duitse tienjaars rente opent vlak (0,80%) en de Amerikaanse doet twee basispuntjes hoger op 2,71%

Olie stijgt 0,7% vanaf weer een lagere bodem en crypto heeft de geest: bitcoin staat +2,8%

Over olie gesproken, wist u dit? Dat correleert echt één op één met de inflatieverwachtingen van de markt. En is permanent op ramkoers met een zekere bank in Frankfort, hoor ik u al mopperen?

Dollar-effect? Speelt zeker een rol, denk ik. Enfin, de omzet- en winstverwachtingen zijn niet omlaag te branden voor de AEX, die gisteren rood sloot, maar wel een hoger intradagtopje neerzette.

Over de economische vooruitzichten hoeven we het verder niet te hebben. Zeg het maar, hoe houdbaar is dit?

De index staat trouwens krap honderd punten onder de all-time high van november vorig jaar. Nog 13% en we zijn er :-)



Maar nu: de verwachtingen voor de S&P 500 lopen wél terug. Winst meer dan omzet, ofwel marges dus. Met een stijgende koers loopt de waardering weer rap op, maar daar staat wel een lagere rente tegenover. Is dit het verhaal?



Wilt u de tech uit de Nasdaq 100 ook weten? Ook dat wordt weer duurder, want ook hier niet zozeer de omzetten, als wel de winsten. Mag u zich nu achter uw oren krabben hoe ver ze zakken.



De actualiteit. Galapagos had gisteravond H1's: ze verhoogt de cash burn, de Jyseleca-verkopen zijn hoger dan verwacht en de kaspositie is €4,4 miljard. Verder heeft het bedrijf een heel verhaal waar het naar toe wil. Lees hier kort of dat u voor u voldoende fantasie betekent.



Aedifica is de enige vandaag op het Damrak met cijfers en eigenlijk is dit natuurlijk net als Galapagos gewoon Belgisch. En kijk aan, het boomer-aandeel bij uitstek verhoogt de outlook!



Was er nabeurs New York nog een regen aan cijfers van niet de grootste (zeker nu niet meer), maar wel bekende namen. Just Eat Takeaway-fans moeten DoorDash maar even bekijken, wat een koersreactie:

Dit was gisteren tegen het beursslot aan, meegekregen? Bij deze:

Op onze beleggersdag op 4 juli kon u dit al tussen woorden door horen van CEO en @tijd meent het zeker te weten:

"#AholdDelhaize zal dat volgens ingewijden volgende week woensdag bekendmaken bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers."#Bolcom dus #AEX https://t.co/ZQDAUvRb6V — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 4, 2022

Analistenadvies:

IMCD: naar €175 van €150 (buy) - Jefferies

JDE Peet's: naar hold van underperform en naar €31 van €23,50 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

Er is wel dat Payroll Report:

En dan nog even dit

De terugblik, niks bijzonders:

Wall Street's main indexes ended the day mixed on Thursday as global oil prices dropped to their lowest levels since before Russia's invasion of Ukraine https://t.co/Nrx2WjUx7n pic.twitter.com/CCPCTiGkI9 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2022

Inflatie in de harde praktijk:

De energieprijzen zijn zo hard gestegen, dat het modelcontract voor een gemiddeld gezin niet meer 2000 maar 5000 euro per jaar is.https://t.co/hLkgWBEjCQ — De Telegraaf (@telegraaf) August 5, 2022

Intussen bij de rentes....

Mortgage rates fall below 5% for first time since April https://t.co/pH0zcPUuIF by @__gabriellacruz pic.twitter.com/aPkcKcgho9 — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 5, 2022

Oeps, koers richting nul zie ik snel, Mexicaanse bank rolt om:

Credit Suisse at big risk from Credito Real bankruptcy, El CEO reports https://t.co/MEcAKV3z2O pic.twitter.com/ZJtXSIgFvd — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2022

Na een bijzonder bearishe Bank of England gisteren. India verhoogt ook met twee kwartjes naar 5,4%. In Frankfort nichts neues...

Australia’s central bank sees inflation hitting 7.75% by December as it signals more rate hikes coming https://t.co/zdyYJVSd9a — Bloomberg Markets (@markets) August 5, 2022

Recessie of geen recessie:

#Recession alarm in the US grows louder: Yield-curve inversion hits widest level in 22yrs. US 2s10s yield spread has dropped to -37bps, lowest since Sep2000. pic.twitter.com/VZl0fJmywv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 4, 2022

Zeg het maar:

Job cuts and smaller bonuses loom for Wall Street amid collapse in IPOs and stock issuance https://t.co/S3z38wNMcl — CNBC (@CNBC) August 5, 2022

OK:

Taiwan's trade with China is far bigger than its trade with the U.S. https://t.co/EGWe4zPLLP — CNBC (@CNBC) August 5, 2022

Veel plezier en succes vandaag.