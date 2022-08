Deelnemers van de campingrally 2022 hebben haast

Bericht delen via:

De hogere pullbackbodem boven 632 punten, alsmede de uitbraak uit het korte dalende trendje valideren de campingrally 2022.

Op 23 juni bereikte de AEX het laagste punt van de voorgaande correctie, met een intraday low van 632,02 punten. Overigens lag het slot van die dag op 635,93 punten.

Gemeten van het all-time-high rond 829,66 punten (intraday high van 18 november 2021) had de AEX dus bijna 200 punten, oftewel 24%, ingeleverd.

Campingrally op stoom

Maar de dalende trend is gedraaid en de campingrally 2022 is nu volwassen aan het worden.

De huidige rally is dus eind juni gestart. Gemeten vanaf het intraday low rond 632,02 punten van 23 juni tot aan de slotstand van donderdag 4 augustus is de AEX met bina 16% gestegen.

Veel haast

Ik wil deze cijfers duidelijk op een rijtje zetten om het perspectief te duiden. De AEX heeft er zo'n acht maanden over gedaan om met bijna 200 punten (24%) te dalen, maar weet in ruim één maand meer dan 100 punten te herstellen.

Zo te zien hebben de deelnemers aan de campingrally 2022 haast, héél veel haast.

Volgens de technische regels is de bodem van de campingrally gevormd door de pullbackbodem rond de top van 17 februari 2020 op 632,12 punten. De uitbraak uit de correctieve fase (in de roze cirkel) valideert de campingrally.

Uiteindelijk zal de doorbraak boven het all-time high (van november 2021) rond 829,66 punten de campingrally completeren.

Wellicht ten overvloede wil ik u nogmaals de karakteristieken van het ontstaan van de campingrally 2022 uitgebreid uitleggen aan de hand van een gestileerd voorbeeld van het pullback-scenario, onderaan deze column.

AEX aarzelt wat, maar vormt wel een hogere bodem rond 719,10

De Nederlandse beurs heeft de weerstand van 743,05 punten (de top van 5 april) in het vizier. Er zijn gretige kopers in de markt. Dat zien we aan de steilheid van de zeer korte termijn stijgende trend.

Ook de zeer beperkte en compacte correcties bevestigen de kracht van de uptrend.

Tegenover elk stapje terug, zet de AEX steeds twee of drie stappen voorwaarts. Alleen op ultrakorte termijn zien we wat aarzeling.

Er ligt een eerste weerstand op 743,05 punten (gevormd op 5 april). Het eerste vangnet bevindt zich rond de voormalige toppen van mei en begin juni rond 719,10 punten.

De echte steun bevindt zich rond de laatste bodem rond 654,62 punten (van 14 juli).







Lange termijn analyse AEX-index

De Nederlandse beurs heeft in de recente daling een in potentie hogere bodem gevormd boven het niveau van top van 2 februari 2020 rond 632,12 punten.

Zolang de AEX boven deze voormalige top weet te blijven, blijft het technische plaatje positief.

Vervolgens heeft de AEX haar dalende trendje achter zich gelaten. Deze uitbraak is gemarkeerd met de roze cirkel. Door deze verbeteringen is er ruimte vrijgekomen richting 772,23 punten (gevormd op 2 februari).



Bij de AEX-index krult de 200-dagenlijn langzaam opwaarts. Dit geeft een verbetering in de technische conditie weer.

Uitleg Pullback na een koopsignaal

Van een geldige pullback na een koopsignaal is onder de volgende voorwaarden sprake: