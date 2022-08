Slotcall: Ahold blaast beursgang Bol.com af en Pharming schiet omhoog

Podcast:

Ik wil een dobbeltje met jullie aan gaan.

Gaat Ahold uiterlijk 5-8-2023 tenminste een keer melding maken van opkomende nieuwkomer en concurrent Picnic? Ik zeg van wel.

Ik kijk met verbazing hoe snel deze online boodschappenservice steeds vaker door de straten aan het rijden is.

Het is begonnen in 2015. Een aantal jaren later is er 600 miljoen geïnvesteerd door o.a. Bill Gates.

Wellicht dat dit ook te maken heeft met het afblazen van beursgang bol.com?

Graag van beiden een ja of nee met motivatie!