Slotcall: Ahold blaast beursgang Bol.com af en Pharming schiet omhoog

De AEX (-0,4%) sloot – ondanks dappere pogingen rond de lunch – licht in het rood, met zwaargewichten Shell, Unilever en Relx in de min. ING moest 2,6% inleveren omdat beleggers de kwartaalcijfers niet blieven; wat analist Martin Crum daarvan vindt leest u verderop. Het immer populaire AScX-fonds Pharming vond daarentegen wel zijn weg naar boven.

Daarover zometeen meer. We beginnen even met een vers van de pers-nieuwtje: de beursgang van Bol.com gaat niet door. Het Belgische De Tijd meent dit zeker te weten. Ahold Delhaize (-0,9%) zal dat volgens het dagblad volgende week woensdag bekendmaken bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Slechte marktomstandigheden zouden de oorzaak zijn. Hmm, die hebben we vaker gehoord.

Economisch nieuws

Dan nu verder met de orde van de dag. Laten we een blik op het belangrijkste economische nieuws. Te beginnen bij de Nederlandse inflatie. Het is inmiddels echt janken geblazen aan de kassa, zo bewijzen de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van vanochtend. De Nederlandse consumentenprijzen zijn afgelopen maand met 10,3% op jaarbasis gestegen. Een stijging ten opzichte van de 8,6% inflatie in juni en de 8,8% inflatie in mei.

In Engeland werd de rente dan ook voor de zesde keer op rij opgekrikt, zo blijkt uit het Britse rentebesluit. Deze renteverhogingen begonnen in december. Ditmaal werd de rente met vijftig basispunten verhoogd van 1,25% naar 1,75%. De grootste rentestap in meer dan een kwart eeuw.

Amerikaanse steunaanvragen stijgen

Dan nog een macrocijfer uit de Verenigde Staten: de initial jobless claims. Vorige week is het aantal Amerikanen dat bij de Amerikaanse versie van het UWV aanklopten gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten steeg namelijk van 254.000 tot 260.000, dat zijn er 1.000 meer dan verwacht.

Pharming schiet omhoog

Pharming (+6%) is vandaag een van de grootste stijgers van de dag. De cijfers van Pharming pakken per saldo namelijk licht beter uit dan verwacht. Hoewel het feit dat er sprake is van winst een meevaller is, zijn de cijfers van ondergeschikt belang. Cruciaal wordt het besluit van de FDA, en in Europa de EMA, over of het biotechconcern leniolisib mag vercommercialiseren.

“Het biotechbedrijf verwacht nu een beslissing van de FDA in de VS in het eerste kwartaal van 2023. Beleggers zullen dus nog wat langer geduld moeten hebben, maar Pharming verwacht - mits uiteraard de FDA groen licht geeft voor leniolisib - dat het snel (Q2) daarna het product commercieel kan uitrollen”, schrijft Martin Crum in zijn analyse van Pharming.

ING

Zo, nu we de horde aan Pharming-fans bediend hebben, is het tijd om ING (-2,6%) te behandelen. "De bank had dankzij de pre-earnings note al het nodige prijs gegeven over wat de bank beleggers zou voorschotelen bij de Q2-cijfers", laat Martin Crum weten in zijn analyse van ING. Toch toont de koers van vandaag ontevredenheid bij beleggers. Crum noemt deze reactie onzinnig.

De bank moet dit kwartaal dan wel een winstdaling rapporteren van 20% ten opzichte van 2Q21, omdat de bank €300 miljoen meer opzij zette voor slechte leningen, maar heeft verder operationeel wel een goed kwartaal achter de rug. Overigens valt de schade aan het Russische leningenboek vooralsnog mee, al valt de afwaardering op de Turkse activiteiten wel wat hoger uit dan ingeschat.

Vragen voor twee podcasts

Het is alweer donderdag en dat betekent dat u al uw vragen kunt stellen aan marktcommentator Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts. Morgen nemen de heren namelijk weer een hagelnieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast op.

U kunt trouwens ook uw vragen achterlaten voor het vragenrondje van BeleggersBootcamp, onze andere podcast. Deze podcast is niet op de actualiteit gericht, maar gaat over het bredere plaatje. Zeker startende beleggers kan ik deze nieuwe podcast aanraden. Komende aflevering zullen Niels Koerts en ik het hebben over risicomanagement en geven we tips om goed te beleggen met weinig geld.

Rentes

Hier de tienjaarsflipperkasten. In Nederland verdampen er weer zes basispunten en daarmee staat de tienjaarsrente nu op 1,10%

Brede markt

De AEX (-0,4%) presteert beduidend slechter dan de Franse CAC 40 (+0,6%) en de Duitse DAX (+0,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 22,4 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,2%), Dow 30 (-0,3%) en de Nasdaq (-0,1%).

De euro stijgt vandaag 0,4% en noteert 1,021 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,3%) en zilver (+0,3%) zijn in trek.

Olie: WTI (-2,9%) en Brent (-3,3%) dalen.

Bitcoin (-2,5%) koerst in de min.

Het Damrak

Hoewel Just Eat Takeaway (-4,9%) vandaag daalt, komt het de laatste dagen wel weer in de buurt van de €20. Daarmee komt het koersdoel van Barclays - dat vandaag van €20 naar €23 ging - in zicht. Barclays haalt de maaltijdbezorger dan ook van zijn kooplijst. Het advies is nu om de stukken slechts vast te houden.

Uit cijfers van IMCD (+0,2%) bleek vandaag dat het bedrijf zijn resultaten in de eerste helft van dit jaar sterk heeft zien stijgen. Zo liep de nettowinst met maar liefst 68% op tot €177 miljoen bij een omzetstijging van 38% tot €2,32 miljard.

Na de kwartaalcijfers van Air France-KLM (+3,3%) zag Deutsche Bank reden om hun koersdoel voor de vliegmaatschappij op te schroeven van €1,50 naar €1,65 met behoud van een houdadvies.

Positief aan de H1-cijfers van medicijnbereider Fagron (-7,6%) is dat de outlook licht is verhoogd. Daartegenover staat dat de marges onder druk staan, zo is te lezen in de analyse van Fagron die analist Niels Koerts vandaag schreef. Ik verwijs u dan ook graag door naar die analye als u niet weet wat u van de cijfers moet maken.

SBM Offshore (+2,6$) heeft in de eerste jaarhelft van dit jaar een hogere omzet en winst geboekt dan verwacht, hetgeen vooral te danken was aan betere prestaties bij de tak Turnkey, en de oliedienstverlener besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen.

(+2,6$) heeft in de eerste jaarhelft van dit jaar een hogere omzet en winst geboekt dan verwacht, hetgeen vooral te danken was aan betere prestaties bij de tak Turnkey, en de oliedienstverlener besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen. ForFamers (+7,1%) vindt vandaag zijn weg naar boven. Sterker nog, het is de grootste stijger van het Damrak. Daarmee staat de koers op zijn hoogste niveau sinds april dit jaar. Een heel concrete aanleiding heb ik zo gauw niet kunnen vinden. Mocht u meer weten, dan is uw bijdrage meer dan welkom in de reacties.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

SBM Offshore: naar €25 van €24 en kopen - Degroof Petercam

Just Eat Takeaway: naar €23 van €20 en verlaagd naar houden - Barclays

Just Eat Takeaway: naar €29 van €35 en houden - RBC

Signify: naar €50 van €55 en kopen - ING

Signify: naar €33 van €48 en houden - UBS

JDE Peet's: verkoopadvies met een koersdoel van €23,50 - JPMorgan Research

UMG: koopadvies met een koersdoel van €25 - JPMorgan Research

Aperam: naar €50 van €70 en kopen - Kepler Cheuvreux

Air France-KLM: naar €1,65 van €1,50 en houden - Deutsche Bank

Agenda vrijdag 5 augustus

07:00 Allianz - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:30 Aedifica - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Industriële productie - Juni (Dld)

08:45 Industriële productie - Juni (Fra)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Juli (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Juni (VS)