De ideale beleggingen tijdens hoge inflatie volgens Buffett

In tijden van hoge inflatie is beleggen is doorgaans een beter instrument tot vermogensbehoud dan sparen. Maar welke beleggingen zijn dan het meest geschikt? Daar heeft beleggingslegende Warren Buffett wel een duidelijk idee over.

De inflatie blijft maar oplopen. Vanochtend bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat de Nederlandse consumentenprijzen in juli zelfs met meer dan 10% op jaarbasis zijn gestegen. In juni bedroeg de inflatie nog 8,6% en in mei 8,8%.

Beleggers vragen zich af hoe zij zich kunnen beschermen tegen geldontwaarding. Inflatie holt de waarde van je spaargeld uit. Daarom wordt vaak aangeraden om slim te beleggen. Maar in wat voor soort bedrijven kun je het best zitten?

De Amerikaanse beleggingswebsite MarketWatch ging te rade bij een ervaren rot in het vak. De site zette op een rij wat ’s werelds bekendste belegger Warren Buffett in de afgelopen decennia over dit onderwerp heeft gezegd. Eind deze maand blaast hij 92 kaarsjes uit en met al die levenservaring heeft Buffett al diverse periodes met een hoge inflatie meegemaakt.

Tip 1: Koop bedrijven met gewilde producten

In 2009 noemde Buffett investeren in jezelf en je vaardigheden als bescherming tegen inflatie. De op één na beste bescherming is een prachtig bedrijf, oftewel een bedrijf waarvan de producten gewild zijn, zelfs als het bedrijf de prijzen moet verhogen.

Tip 2: Selecteer bedrijven met prijszettingskracht

In het begin van de tachtiger jaren, toen de Verenigde Staten ook te kampen had met torenhoge inflatie, schreef Buffett aan zijn aandeelhouders dat bedrijven die bestand zijn tegen een inflatoire omgeving twee kenmerken moeten hebben:

Het vermogen om vrij gemakkelijk de prijzen te verhogen zonder te vrezen voor een aanzienlijk verlies van marktaandeel.

Het vermogen om grote volumestijgingen in dollars op te vangen met slechts geringe extra kapitaalinvesteringen.

Tip 3: Kies bedrijven zonder zware kapitaalinvesteringen

Het boegbeeld van Berkshire Hathaway zei tijdens een aandeelhoudersvergadering in 2015 dat de beste bedrijven in tijden van inflatie bedrijven zijn die je één keer koopt, waarna je geen kapitaalinvesteringen meer hoeft te doen.

Bedrijven met zware kapitaalinvesteringen moeten vermeden worden. Een voorbeeld hiervan is vastgoed. Dit kun je eenmalig kopen en het levert ook nog een waardestijging op. Nutsbedrijven en spoorwegen daarentegen zijn juist geen goede investeringen tijdens inflatie.

Tip 4: Kies voor een indextracker

Misschien wel het bekendste advies van Buffett voor particuliere beleggers is om te kiezen voor een indextracker, in plaats van losse aandelen. Of we ons nu bevinden in een periode van een fors oplopende inflatie of niet, dit is volgens het orakel van Omaha een beproefde methode.

Koop een indexfonds en houd dat vast. Het is voor de gemiddelde persoon niet weggelegd om de juiste aandelen te selecteren, stelde Buffett in 2021. Daarom beveelt hij een ETF die S&P 500 volgt aan, om dat vervolgens voor een zeer lange tijd in portefeuille te houden.