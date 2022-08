Dertien (tech-)grafieken die u beslist vandaag nog móet zien

A bull market has to climb a wall of worry

Dit aloude, maar o zo rake en mogelijk weer actuele gezegde is misschien weer van toepassing. Want hoe slechter het nieuws wordt, hoe harder de koersen deze zomer lijken te stijgen. Letterlijk deze zomer, want de draai was rond de zonnewende. Mogelijk bevestigt Wall Street as we speak de draai. Kijk maar mee.

S&P 500

Eerst de S&P 500: die zit nog in de bear market sinds deze winter, maar de koers is nu op ramkoers met het neergaande trendkanaal. Test is gaande, heet het dan technisch.

Nasdaq 100

Technologie-index Nasdaq 100, waar Big Tech goed is voor het halve indexgewicht, is al verder. Bij +20% is er weer sprake van een bull market, als de index over twee maanden vanaf de bodem nog minimaal op dat percentage staat. Hoeft zeker niet, maar kan nog deze maand.

SOX

Wie dat wil kan de vroegcyclische Philadelphia Semiconductor Index (SOX), de pure internationale chipindex met ook ASML en NXP, als leading indicator nemen voor de brede markt. En deze index is weer een stapje verder dan S&P 500 en Nasdaq 100.

Nasdaq Internet Index

Zonder Big Tech zit het brede technologiebeeld er ook goed uit; dit is de Nasdaq Internet Index. Daar zit zeg maar alles in wat een stekker, chip en app heeft, behalve Big Tech dan.

Ark Innovation ETF

Moet u dan nu eens de onderkant van technologie zien, de niet-winstgevende groeiers, waar de Grote Klappen vielen. Cathie Woods gedecimeerde Ark Innovation ETF zit al sinds mei weer in een bull market. Misschien is dit een kanarie in de kolenmijn, want Cathie was in februari 2021 de eerste die zakte.

Zo lang trek ik de grafiek maar niet terug, maar er was dit voorjaar dik driekwart van de koers weg, foetsie. Nu is er alweer een heleboel bij. Vrij stiekem eigenlijk. Zo gaat het altijd. De grootste winsten zitten altijd daar waar wij als grote kudde niet kijken en dan vooral bij draaien rond toppen en bodems.

Apple

Nu wordt u ook nieuwsgierig naar de bekende namen, nietwaar? Daar gaat 'ie, hierbij heel Big tech. Of hoort Meta daar niet bij? Netflix in ieder geval niet meer. Apple wel. Wat, hoeveel? Zoveel dus.

Amazon

Wat dacht u hiervan? Amazon hervindt ook ineens weer de oude luister. Beredeneer of gok of het fonds uitbreekt uit die neergaande trend.

Alphabet

Alphabet daarentegen beweegt op geheel eigen wijze. Het fonds was ook amper afgekomen. Om het nou meteen defensief te noemen, is echter ook weer zo wat.

Microsoft

Microsoft springt er ook niet echt uit, ondanks een niet te versmaden winst. Het aandeel geldt ook als heel prijzig, hoewel Microsoft en Apple de meest defensieve tech-aandelen zijn.

Tesla

Tesla doet het ook geheel op eigen, unieke wijze. Het aandeel laat sinds mei een heel mooie bull market zien, maar wie terugkijkt tot november vorig jaar ziet wellicht nog een dalend trendkanaal... Fonds lijkt op z'n baasje, zullen we maar zeggen. Altijd onverwachte fratsen.

Nvidia

Nvidia dan, dat gaat weer hard. Toch lijkt de neergaande trend nog niet gebroken. Dit is precies wat dit aandeel zo onweerstaanbaar maakt. Geniaal bedrijf dat prachtig presteert en een koers die altijd hard beweegt.

Nog iets: zelfs als u op een top bent ingestapt, kan u blijven zitten, want de winst haalt de koers altijd in.

Meta

Bij Meta is alle magie verdwenen. De jaloersmakende vrije kasstroom zeker nog niet en op lange termijn is er die metafantasie. Het momentum is echter slecht.

Netflix

Nog eentje. Netflix was op 1 januari nog Big Tech, maar al snel niet meer... Gisteren tikte het echter weer een beurswaarde van precies $100 miljard aan. En ook hier: de grafiek krult nog maar amper omhoog na alle debacles, maar moet u die koerswinst eens zien.

Wat is wijsheid? Als u handelt of belegt voor koerswinst, moet u heel snel beslissen - misschien vandaag nog - of u er nog in of uit wilt. Want het gaat dus heel snel. Bij twijfel bent u te laat en dan zijn de trends misschien bevestigd, maar is het risico en daarmee de grote potentiële koerswinst weg.

En vraagt u zich vooral niet af hoe het kan. A bull market has to climb a wall of worry? Als het er al een is. Want zekerheid en bevestiging zijn er altijd pas achteraf.