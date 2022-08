Inflatie, geopolitiek, recessie? Wat een cijfers en nieuws weer

Recessie - welke recessie? En geopolitiek - welke geopolitiek? Dat lijken de markten bijna te zeggen.

De AEX-indicatie is +0,2% na weer een ritje op Wall Street en nu ook een groen Azië, ondanks dat China dusdanige militaire oefeningen rond Taiwan houdt, dat de scheep- en luchtvaart even moeten inschikken. Ergo, weer een bescheiden hickup in de toeleveringsketens.

Het is nu nog saai; de Europese futures openen bescheiden een paar tienden hoger

De Amerikaanse futures kleuren heel nipt rood

In Azië staat alles en iedereen rond een halfje hoger

Zo, de volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot liefst -8,3% op 22,0

De dollar stijgt 0,1% naar 1,016

Op en neer en heen en weer en we kijken niet op een basispunt minder of meer. Wat maken we vandaag weer mee op de explosieve obligatiemarkt? De Duitse tienjaars rente start een basispunt hoger op 0,82% en de Amerikaanse zakt er twee naar 2,75%

Goud doet +0,3%, olie ligt vlak en crypto presteert wisselend, maar blijft dicht bij huis. Bitcoin doet nu -1,0%

De AEX is al zover - we lopen echt voorop - maar zeg het maar, of trek technische lijnen: breekt ook Wall Street uit het neergaande trendkanaal? Hier de S&P 500 en de Nasdaq 100 (paars). Het is in ieder geval een wonderritje omhoog, want de stijging gaat zowat sneller dan de daling dit jaar.

Nogmaals: recessie, welke recessie en geopolitiek, welke geopolitiek, lijken de markten bijna te zeggen?



Dat heeft veel met de rentes te maken. Die klappen deze zomer net zo hard weer in als ze in H1 stegen. Hier de benchmark-rentes van euro en dollar: de tienjaars Duitse Bund en Amerikaanse Treasury.



Wat is het nieuws? We doen het vooral met veel cijfers op het Damrak. En dit. Minder dan die HICP vorige week van 11,6%, maar deze CPI is er ook een à la de seventies double digits. Nog een keer dus: recessie, welke recessie, geopolitiek, welke geopolitiek en inflatie, welke inflatie, lijken de markten bijna te zeggen?

Consumentengoederen en -diensten waren in juli 10,3 procent duurder dan in juli 2021. De inflatie is voor het eerst na september 1975 hoger dan 10 procent.https://t.co/XJ98eRz5fO pic.twitter.com/1QffQlESRw — CBS (@statistiekcbs) August 4, 2022

Minder winst voor ING in Q2, mede dankzij een dikke €277 miljoen Turkse inflatieflop. Banken: er zal ook eens niks zijn... De bank rept - wie niet dit rondje - ook van geopolitieke druk op de resultaten. Ze verhoogt in Q2 de stroppenpot naar €202 van €91 miljoen een jaar eerder, maar die komt van €987 miljoen in Q1.

Inkomsten stegen met 3,7% naar €4,7 miljard, de CET1-ratio daalde op kwartaalbasis van 14,9% naar 14,7% en ING wil een interim-dividend uitkeren van €0,17 per aandeel.



IMCD blijft maar gaan, levert op het snelle eerste gezicht met deze H1's, en het bedrijf groeit als kool. Weinig cyclisch aan te bekennen ook, maar dat geldt ook voor de waardering. Kwaliteit is duur, zullen we maar zeggen.



Solide resultaten onder uitdagende omstandigheden, zegt SBMO Offshore dat beter dan verwachte H1-resultaten meldt en de outlook voor dit jaar licht verhoogt. Omzet is door op $1,8 miljard ($1,6 miljard verwacht) en de verwachting gaat omhoog naar $3,2 miljard over heel 2022 (was $3,1 miljard).



Pharmings Q2's melden een omzetstijging in de eerste zes maanden van dit jaar met 4% naar $96,8 miljoen. De operationele winst steeg met 20% op jaarbasis naar $20,6 miljoen en de nettowinst kwam bijna $5 miljoen hoger uit op $19,2 miljoen. Aan het einde van juni had Pharming nog $191 miljoen in kas.

Het bedrijf houdt een slag om de arm in de outlook:

De verwachte eencijferige groei van de groepsomzet Ruconest-verkopen, gedreven door de VS en uitgebreide EU-markten, is mogelijk onderhevig aan zakelijke beperkingen in verband met de COVID-19-pandemie.

Dit is nog niet eens alles, want Fagron is er ook en - verrassend na weer wat issues? - dat verhoogt ook de outlook.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Duitse fabrieksorders iets minder gedaald dan verwacht

08:11 Bayer verhoogt outlook

08:03 AEX probeert imposante rally vervolg te geven

07:53 Lufthansa boekt weer winst

07:47 Minder winst voor Adidas

07:38 Winstdruk bij Zalando

07:36 Update: sterke groei voor IMCD

07:27 Winst ING loopt terug

07:24 Fagron verhoogt outlook

07:16 Sterke groei voor IMCD

07:13 SBM Offshore positiever gestemd voor 2022

07:00 Flinke winststijging Pharming

06:45 Inflatie in Nederland ruim 10 procent

06:28 Europese beurzen openen hoger

06:19 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:19 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:19 Beursagenda: macro-economisch

03 aug eBay boekt duikt in rode cijfers

03 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

03 aug Wall Street hoger gesloten

03 aug Olieprijs lager gesloten

03 aug Wall Street koerst af op hoger slot

03 aug Europese beurzen hoger gesloten

De agenda met weer veel cijfers en de Bank of England die niks doet volgens de consensus.

07:00 Fagron - Cijfers tweede kwartaal

07:00 IMCD - Cijfers tweede kwartaal

07:00 ING - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Pharming - Cijfers tweede kwartaal

07:00 SBM Offshore - Cijfers tweede kwartaal

22:00 Galapagos - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Adidas - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Bayer - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Beiersdorf - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Credit Agricole - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Zalando - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Alibaba - Cijfers eerste kwartaal (Chi)

13:00 Eli Lilly - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Nikola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 GoPro - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers tweede kwartaal (VS)

06:30 Inflatie - Juli (NL)

08:00 Fabrieksorders - Juni (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Juni (eur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Juni (VS)

En dan nog even dit

Het gaat hard op de Big Board sinds de draai vorige maand, vooral technologie:

U.S. stocks surged higher on Wednesday, with the Nasdaq closing nearly 2.6% higher. Megacaps Apple, Amazon and Meta finished the session with big gains https://t.co/5m5CyvwwcG $AAPL $AMZN $META pic.twitter.com/QPUgRkqvey — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2022

Elders in de wereld:

Shippers rerouted vessels as China began its most provocative military drills in decades around Taiwan, creating logistical headaches for global supply chains https://t.co/tIwnSlOrG7 — Bloomberg Markets (@markets) August 4, 2022

Een dikmaker die de wereld wil verbeteren, vind er maar iets van:

Unilever has ceased paying Ben & Jerry’s independent board members, in an escalation of a dispute over the brand’s attempt to stop selling its products in the occupied Palestinian territories https://t.co/SalahBfgtR — Financial Times (@FinancialTimes) August 3, 2022

Reuters ook nog even over:

Just Eat https://t.co/qdySTyoCib reported a smaller loss for the first half of the year. The company said its earnings would improve in the second half and turn positive next year https://t.co/edPTVAhn6T pic.twitter.com/w85ivfBp36 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2022

-2,9%:

Toyota keeps its profit outlook for the current year, underscoring the carmaker’s concerns over its ability to produce vehicles amid parts shortages, rising material costs and disruptions in China https://t.co/W8M7wVXaRJ — Bloomberg Markets (@markets) August 4, 2022

Vink:

OPEC and its allies agreed to a small increase in oil production following U.S. calls for more supply, but the increase is expected to have a minimal impact on crude prices https://t.co/qQAQ0gsKIu — WSJ Markets (@WSJmarkets) August 3, 2022

De soap gaat door:

Rechter: ook Van Rijbroek betrokken bij omstreden e-mails Sanderink https://t.co/4EuUbj7xq0 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) August 3, 2022

Nog een:

Twitter subpoenas Binance and a dozen more firms over $44B Musk deal https://t.co/lVAHmM3fkO by @alexiskweed pic.twitter.com/V16gSOr87X — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 3, 2022

Wel even opletten vandaag:

Expect CEO Elon Musk to update investors about production and demand. https://t.co/EHZX3KbGjn — Barron's (@barronsonline) August 3, 2022

Ook dat nog, het bedrijf ontslaat ook een kwart van het personeel, want er wordt hoe langer hoe minder gehandeld:

U.S. SEC probing Robinhood compliance with short selling rules -filing https://t.co/lRJBLp6lOr pic.twitter.com/N6qxVZtF5B — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2022

Nog een hip aandeel van weleer dat...

Beyond Meat cut about 40 positions as part of a broader cost-cutting plan at the plant-based meat maker, CEO Ethan Brown told employees in an internal memo https://t.co/hLQSMLVHD3 — Bloomberg Markets (@markets) August 4, 2022

En Gronings gas deze winter?

With Russian gas supplies still at risk, German industry is turning to diesel to power its factories. That may spell trouble, argues @JavierBlas https://t.co/G72yCh69Wi @opinion — Bloomberg Markets (@markets) August 4, 2022

Na jaren energiebeleid van de amateurs profiteren dit jaar de profs?

Met één lading gas uit de VS verdien je de prijs van een schip terug https://t.co/0xyMnDPt5W — De Tijd (@tijd) August 3, 2022

Veel plezier en succes vandaag.