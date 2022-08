Slotcall: mooie dag AEX, JET, JDE, Wolters en alle gevoelige aandelen

Allemaal even lappen voor een bloemetje voor Speaker Nancy Pelosi?

Want vink, weer een hoger topje in de AEX. Gokje, op de networks leest u vast dat we opgelucht zijn dat Pelosi Taiwan alweer heeft verlaten, er gelukkig geen oorlog is uitgebroken en de TSMC fabrieken nog gewoon draaien. Serieus, het valt weer niet mee om alles weer precies te verklaren en te duiden.

Er gebeurt weer zoveel... Stijgende dollar, rente, aandelen en crypto en dalende commodities is het verhaal vandaag. Er is volop risicobereidheid

De AEX loopt echter met haar beweging voorop. En dat begint op te vallen, ik ben vandaag vereerd met een belletje van de Belgische zakenkant De Tijd hierover. In de comments lees ik wat u denkt, of wat uw verklaring is?

Waarom #AEX (-8,4%) zoveel beter doet dit jaar en vooral laatste weken dan Belgische #Bel20 (-12,5%): @SergeMampaey van @tijd belde mij net met deze vraag. Mijn antwoord staat hopelijk in de zaterdagkrant. Wat had u gezegd? pic.twitter.com/bwi8FiPOJO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 3, 2022

Belangrijk is echter wat er op de moeder aller beurzen gebeurt. De S&P 500 zet het neergaande bear market trendkanaal nu minimaal onder druk, uitbraak? Durf ik niet te zeggen. Raadpleeg uw plaatselijke of favoriete TA-adviseur voor tekst, uitleg en lijnen.

Kijk dan ook meteen hier na, de Bloomberg Commodity Spot Index staat technisch ook op scherp. Olie gaat hard naar benden vandaag, Opec vergadert.

Wat levert deze dag aan nieuwe inzichten op?

Overwegend meevallende en zelfs mooie bedrijfscijfers. Bij Wolters Kluwer worden die zelfs met spetterende all time high beloond

Weliswaar lagere, maar overwegend toch meevallende inkoopmanagersindices - de VS springt er zelfs verrassend goed uit. Zoals iedere dag zijn er weer signalen dat we in recessie zijn of gaan, maar ook weer die duiden op dat de inflatie gaat afkoelen en dat economie en winsten wel meevallen

We merken het wel deze herfst. Of dat ook een hete wordt, is wat anders met dat energieverhaal. Hier de PMI's, zie de laatste: de VS. Mooi.

De brede markt dan met een keurig Europa, de tech in de Nasdaq 100 heeft weer vleugels en zie verder vooral Brent.

De rentes weer, ongelooflijk dit. U zou het niet zeggen met al die basispunten die weer over uw scherm rollen, maar de korte trend is neerwaarts. Stijl. Vandaag worden de veilige staatsobligaties lager verkocht, waardoor de rentes stijgen en dat geld gaat dan weer in risicovolle (tech) aandelen. Zo staat het in de boekjes.

De koersreactie is goed en een opluchting - zelfs even €20 - maar vanochtend opende JustEatTakeaway nog procenten lager op de H1's. Dat geeft aan hoe speculatief dit aandeel is. Enfin, de groei is er uit, maar het bedrijf denkt wel volgend jaar zeg maar echt winst te maken. Onze analist Peter Schutte hierover:

Iedere keer kijken beleggers met smart uit naar de cijferpublicaties van Just Eat Takeaway (JET) in de hoop dat daar iets uitkomt dat de koers weer fors hoger zal zetten. Meestal valt dat tegen.

Ook nu wijken de halfjaarcijfers niet veel af van de consensus en had JET geen schokkend nieuws over verkoop van Grubhub dan wel het 33%-belang in het Braziliaanse iFood.

JET blijft dus achter qua waardering maar groeit ook minder hard. Wel draait het qua operationeel resultaat weer beter dan de meeste concurrenten.

Concurrenten groeien harder dan Just Eat Takeaway #JUSTEATTAKEAWAY https://t.co/8X43nkTKcJ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 3, 2022

Heeft Wolters Kluwer ooit ergens last van? Lijkt het soms op. Consensus weer verslagen, maar goed gezien van onze analist Niels Koerts. Die zag dat aankomen. En gefeliciteerd met die dikke all time hime Nancy plus aanhang.

Management Wolters Kluwer is nog altijd te voorzichtig #WoltersKluwer https://t.co/7mDyBQImDp — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 3, 2022

Gefeliciteerd ook aandeelhouders Wolters Kluwer. En Nancy heet voortaan Nasdaq McKinstry:

#WoltersKluwer zet op H1's nieuwe alle time op €111.40. Clichébeeld is loeisaai aandeel, van bedrijf waar abo geld 'vanzelf' ramen in waait. Volgende maand is Nancy McKinstry 19jr CEO en aandeel deed sindsdien beter dan... sexy tech-index #Nasdaq100 #AEX pic.twitter.com/EdGwuolXjR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 3, 2022

Niels nog een keer. Deze zag hij dan weer niet aankomen en zo gaat dat op beurs, dat krijgt hij dagelijks ingewreven:

Ja, ook JDE Peet's prijst de inflatie door. Dat is misschien wel de rode draad in de Damrak cijfers dit rondje: bedrijven kunnen de inflatie voor een belangrijk deel verrekenen.

BMW was vroeger altijd heel populair hier op IEX. Dat was wel voor Tesla.

AMD nog, dat gisteren teleurstelde met de outlook. Is dat terecht?

Verder nog iets? Zie ook de rentes, het is risk-on vandaag en flink ook. Het zijn heel grofweg overwegend groei- en cyclische aandelen die vandaag het beste liggen. Defensief is even in het defensief gedrukt, maar dat is ze wel toevertrouwd.