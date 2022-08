Zowaar rustig voorbeurs en we doen het vooral met de Nancy's én Jitse

Het is Nancy dag op het Damrak, want iets met Mrs. Speaker en mevrouw de bestuursvoorzitter, ofwel de CEO van Wolters Kluwer heeft cijfers. En ene Jitse Groen ook.

De AEX indicatie is nu 0,3% na een onrustig nachtje. De networks raken niet uitgepraat over het bezoek van Speaker Nancy Pelosi aan Taiwain. China houdt grote militaire oefeningen, maar verder is er nu gelukkig geen escalerende heibel. De koersen doen het met een nul voor de komma.

Europese en de Amerikaanse futures openen 0,3% à 0,5% hoger

In Azië maken de koersen nog het minste lawaai, lijkt het. Bijna alle markten staan een paar tienden hoger - ook de Chinese

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +4,8% op 23,9, ofwel echt een onrustige markt dus gisteren

De dollar ligt vlak op 1,018

De Duitse tienjaars rente stijgt twee basispunten naar 0,80% en de Amerikaanse zakt er twee naar 2,74%. Ware rente comedy capers gisteren, want er zijn Fed officials die nog geen inflatiepiek zien. Zo meer

Goud doet +0,5% olie stijgt 0,2% en crypto neigt een paar tienden tot een procent lager, bitcoin zakt 0,4%

First things first, we krijgen de groeten uit Taiwan.

One of Nancy Pelosi’s key meetings on her whirlwind tour of Taiwan reportedly is TSMC, the island’s most valuable company and world’s biggest contract chipmaker https://t.co/iRqDCNaA2u — Bloomberg Markets (@markets) August 3, 2022

Ze zijn veelomvattend en complex, de H1's van Just Eat Takeaway: 7% omzetkrimp. Edoch, De winstgevendheid komt in zicht en we verwachten dat de aangepaste EBITDA verder aantrekt in de tweede helft van dit jaar, aldus CEO Jitse Groen. Hij verwacht op groepsniveau in 2023 een positieve aangepaste EBITDA te boeken.

In het afgelopen halfjaar verwerkte Just Eat Takeaway 509,4 miljoen orders tegen 546,8 miljoen een jaar eerder, een daling van 7%. De brutotransactiewaarde bleef met 14,2 miljoen euro grofweg gelijk. De outlook voor heel dit jaar wordt gehandhaafd. De brutotransactiewaarde trekt dit jaar met circa 5% aan op jaarbasis.

De maaltijdbezorger rekent ook nog op een negatieve aangepaste EBITDA-marge van 0,5 tot 0,7%. De consensus rekent op een min van 0,6%.

Hier de omzet en het lange, lange persbericht vindt u hier.

Koffiebrander JDE Peet's levert met haar Q2's betere cijfers af dan verwacht met veel hogere omzet, maar wel minder marge. Inflatie dus. JDE herhaalt voor 2022 op een dubbelcijferige autonome omzetgroei en een stabiele brutowinst met een vrije kasstroom van minimaal 1 miljard euro.

Nog een Nancy, maar dan met McKinstry op het einde. Wolters Kluwer rolt nu net om 08:00 uur door, kom zo terug voor een eerste indruk en oordeel. Hier alvast het persbericht en outlook gehandhaafd zie ik nog net.

Niet bepaald Nederlands, maar let maar weer op ASML, ASMI en Besi. Goede cijfers waren er gisteravond van AMD, maar: lowered estimates. krak, -6,9% nabeurs.

Shares of @AMD, the second biggest maker of PC processors, dropped after hours despite beating estimates for profit and revenue in Q4. @KristinaParts has the details. https://t.co/JcdVHh1DsN pic.twitter.com/NEPs5Co9u9 — CNBC (@CNBC) August 2, 2022

Hoe Nederlands is MDXHealth? Ze doet een overname. Verder is er geen nieuws op het Damrak en oordeel zelf of Pelosi goed heeft getimed met dat bezoek. Meeste indices staan net aan de bovenkant van hun opgaande trendkanaal, waar de AEX al doorheen is. Het gaat ons toch niet gebeuren dát, Mevrouw Nancy?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:19 Duitse export in juni omhoog

08:16 Beursblik: meevaller JDE Peet's

08:15 BMW verlaagt verkoopraming voor dit jaar

08:03 Vlakke opening AEX voorzien

07:52 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel OCI

07:51 MDxHealth doet overname

07:40 Siemens Healthineers handhaaft outlook

07:28 Just Eat Takeaway dichter bij winstgevendheid

07:18 Meevallende groei voor JDE Peet's

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

06:49 Chinese dienstensector ziet groei versnellen

06:47 Groei Japanse dienstensector vertraagt

06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:44 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:44 Beursagenda: macro-economisch

02 aug Hogere omzet Gilead

02 aug Tegenvallende outlook AMD

02 aug Starbucks presteert boven verwachting

02 aug Wall Street onder druk

02 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

02 aug Olieprijs licht omhoog

02 aug Wall Street verdeeld

02 aug Europese beurzen sluiten lager

Analistenadvies:

Oci: naar €42 van €40 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en het is een flinke waslijst. Wist u trouwens dat die grote shorts van Ray Dalio's hedge fund Bridgewater in onder meer ASML en ING nog steeds uitstaan? Nogmaals en dat geldt voor alleen aandelen, er is onbekend wat hier voor longs en hedges tegenover staan.

De agenda:

07:00 JDE Peet's - Halfjaarcijfers

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers tweede kwartaal

00:00 Tie Kinetix - Trading statement

07:00 BMW - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Societe Generale - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

13:00 Moderna - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 eBay - Cijfers tweede kwartaal (VS)

08:00 Handelsbalans - Juni (Dld)

10:00 Inflatie - Juli (Tur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juni (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Fabrieksorders - Juni (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Maandelijkse bijeenkomst OPEC+

Mist u de inkoopmanagersindices (PMI's) dienstensector juli nog, bij deze. China valt mee. Verder duimen maar na dat slechte rondje (EU) industrie maandag.

En dan nog even dit

Zelden vertoond, zoveel toestanden om een niet-staatshoofd of regeringsleider. Het verhaal vermeldt niet of ze ook nog leuke stock picks is tegengekomen, want er is vast meer dan alleen TSMC op Taiwan.

WATCH: S&P 500 ends see-saw session lower as U.S. House Speaker Nancy Pelosi visits Taiwan https://t.co/R0OkSZvPeT pic.twitter.com/K9yOyNjjb2 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2022

Ongehoorde rentebewegingen gisteren!

US Treasuries sank and stocks dropped after Federal Reserve officials signaled the central bank is still intent on raising rates. We break it down on The Countdown to The Close https://t.co/eaDtcRvNUj pic.twitter.com/qllY4iiWEo — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 2, 2022

Want:

US 10y yields jumped 18bps to 2.75% on hawkish Fed talk. Mary Daly says the Fed is “nowhere near” done in the battle against inflation while Loretta Mester noted that “we haven’t seen inflation cool at all”. (via @knowledge_vital) pic.twitter.com/34nGTaZrvg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 2, 2022

Aan ambitie geen gebrek, China moet en zal:

From Breakingviews - Chinese chip IPO is bet on double self-sufficiency https://t.co/zjMIeVOXeM — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2022

Hier nog even Uber, +18,9% gisteren:

Revenue from Uber's ride-share business surged 120% to $3.55 billion in the second quarter, boosted by a spike in travel demand https://t.co/NUef0Kr35q $UBER pic.twitter.com/smuNsq6Crw — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2022

Vroegcyclisch:

WATCH: Danish container-shipping giant Maersk, often seen as a barometer for global trade, raised its 2022 profit guidance for a second time after beating quarterly revenue expectations https://t.co/KPmTOEcXjr pic.twitter.com/W6pZVFfuFF — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2022

Ach...

Robinhood Markets slashed almost a quarter of its workforce in a broad reorganization after a punishing first year as a public company. @SonaliBasak has more on “Bloomberg Markets: The Close” https://t.co/rbajagcPpw pic.twitter.com/7ViUIvrcSz — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 2, 2022

Dat wordt in de aanbieding gooien en dat is deflatoir, dat wel Minder leuk voor aandeelhouders.

WATCH: America's largest warehouse market is full as major U.S. retailers warn of slowing sales of clothing, electronics, furniture and other goods that have packed the distribution centers east of Los Angeles https://t.co/CdP6TYqKMG pic.twitter.com/XRlV6iiNh3 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2022

Crypto loopt al maanden met tech op (en af):

WATCH: Bitcoin has broken its freefall with its best performance since October. The leading cryptocurrency jumped more than 17% in July and is currently trading around $24,000. This and more in our roundup on alternative currencies pic.twitter.com/dTIadNmE1l — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2022

Veel plezier en succes vandaag.