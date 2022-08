Beursexperts: er komen slechte beursmaanden aan Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Beursexperts zijn nog somberder geworden over deze beursmaand en de komende zes maanden, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. ASML en Shell zijn de topfavorieten voor augustus. Philips, Arcelor Mittal en Just Eat Takeaway kunnen we volgens beleggingsprofessionals beter mijden. Het pessimisme van de beursexperts over juli blijkt achteraf onterecht. Ondanks de oorlog in Oekraïne, de torenhoge inflatie, angst voor een recessie en renteverhogingen door centrale banken, steeg de AEX-index met maar liefst 10,7%. Slechts 21% van de experts verwacht dat de AEX in augustus gaat stijgen Het beursfeestje is echter slechts van korte duur, zo vrezen veel experts. Slechts 21% denkt dat de AEX in augustus zal stijgen. 40% verwacht een daling. "De aandelen waren flink doorgeschoten naar beneden en dat verklaart de opwaartse correctie. Maar aan de fundamentele factoren is weinig veranderd. Als de koersen stijgen en er verandert verder niets, is het logische dat de experts somberder worden", geeft Van Zeijl als verklaring voor het pessimisme. De stemming over augustus is als volgt: 21,1% is optimistisch (dat was vorige maand nog 30,0%)

38,6% is neutraal (tegen 31,4% vorige maand)

40,4% is pessimistisch (was 38,6%)

Saldo: -19,4% (was -8,6%) Ook voor de rest van dit jaar zijn de experts somberder Voor de komende zes maanden ziet het beeld er niet veel anders uit. 21% van de 57 deelnemende beleggingsprofs gaat uit van een stijging en 42% van een daling, waardoor het saldo uitkomt op -23%. Zo'n sombere uitslag komt niet vaak voor. Volgens Van Zeijl zijn veel experts bang dat de winsten van bedrijven hard zullen dalen. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 21,1% is optimistisch (dat was vorige maand 27,1%)

36,8% is neutraal (tegen 37,1% vorige maand)

42,1% is pessimistisch (dat was 35,7%)

Saldo: -21,1% (was -8,6% Pessimisme staat haaks op de verwachtingen van particuliere beleggers De visie van de beursexperts staat haaks op die van de 731 particuliere beleggers die deelnamen aan de Nationale Beleggerssentimentspeiling van IEX. De Nationale Beleggerssentiment-indicator (voorheen IEX Bull/Bear-indicator genaamd) komt in augustus uit op 53,8 punten. Dat duidt op een bullish sentiment. 50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish. Lees ook: IEX: Beleggers zien het weer helemaal zitten Dreigende recessie in Europa is grootste probleem Er hangen veel donkere wolken boven Beursplein 5. Van Zeijl was benieuwd wat volgens de beursexperts het grootste probleem zal zijn in de tweede jaarhelft. Dit waren de keuzes: De oorlog in Oekraïne

Een recessie in Europa

De centrale banken die vol op de rem gaan staan

De aanhoudend hoge inflatie

De vastgoedcrisis in China Een dreigende recessie in Europa is met stip de grootste angst van de beursexperts: maar liefst 35% beschouwt dit als het grootste risico voor de financiële markten. Hierna volgt de aanhoudend hoge inflatie (27%). Het aantrekken van de monetaire teugels door centrale banken en de oorlog in Oekraïne zijn beiden door 17% van de experts bestempeld als grootste gevaar. De Chinese vastgoedcrisis (4%) sluit de rij. Aandelenkeuzes juli: wisselend succes Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervanaf gebracht? Niet geweldig, zo blijkt. Prosus en KPN maakten de hooggespannen verwachtingen niet waar, maar ASML en Unibail-Rodamco deden wél wat ze moesten doen: flink stijgen. Bij de floppers bleek alleen de keuze voor Philips juist. Just Eat Takeaway, Adyen en ArcelorMittal stegen tegen de verwachting in. Per saldo gingen de toppers met 7,9% omhoog en de floppers met 12,0%. Een min van 4% dus, en dat is geen beste score. De beursexperts deden het daarmee iets slechter dan de particuliere beleggers die deelnamen aan de peiling van IEX: zij eindigden 2% in de min. Toppers juli

Rendement Floppers juli Rendement Prosus +1,6% Just Eat Takeaway +18,1% ASML +21,8% Randstad +6,6% KPN -5,3% Philips -1,9% Unibail-Rodamco-Westfield +13,4% ArcelorMittal +11,2% Adyen +25,7% Keuzes voor augustus: ASML en Shell favoriet Tot slot de keuzes voor augustus. Welke aandelen maken volgens de beursexperts komende maand een kans en welke kunnen we beter uit de weg gaan? De koersstijgingen van ASML en Unibail-Rodamco-Westfield smaken volgens de experts duidelijk naar meer. Ook Shell gooit hoge ogen. ASMI en Aegon maken het favorietenlijstje compleet. Ook bij particuliere beleggers zijn ASML en Shell favoriet.



Philips, Just Eat Takeaway en de cyclische aandelen ArcelorMittal en Randstad gaan nog een ronde mee in het lijstje floppers. Daarnaast moeten we volgens de experts voorzichtig zijn met IMCD en AkzoNobel. Just Eat Takeaway, Philips en Randstad werden ook door particuliere beleggers genoemd als aandelen om voorzichtig mee te zijn. Toppers augustus

Saldo* Floppers augustus Saldo* ASML 11 Philips -5 Shell 10 ArcelorMittal -5 Unibail-Rodamco-Westfield 2 Just Eat Takeaway -4 ASMI 2 IMCD -3 Aegon 2 AkzoNobel -3 Randstad -3 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

