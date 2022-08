Slotcall: Internationale spanningen lopen op en uitschieters op het Damrak

Wat een onzinnige napraten zodra de beurs gesloten is. De “analisten” zoeken steeds meer onzinnige redenen waarom beurs omhoog of omlaag gaat.

Het is nog altijd geweest dat koersen af en toe omlaag of omhoog gaan. Alleen bijzondere gebeurtenissen hebben invloed op de koersen. De rest is bullshit.

Bezoek van Pelosi heeft nmm weinig met koersbeweging te maken.

Ik kan ook roepen dat koers vandaag omlaag gaat omdat mijn buurman gestopt is met werken.