Slotcall: Internationale spanningen lopen op en uitschieters op het Damrak

Al de hele dag keken beleggers naar een rood AEX-scherm. De Nederlandse hoofdindex sloot 0,3% lager. Sommigen wijten dit aan Nancy Pelosi, die vandaag naar Taiwan is afgereisd.

Pelosi is de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Daarmee is zij de hoogste pief uit politiek Amerika in een kwart eeuw die het eiland bezoekt. Dit zint China - dat meent dat Taiwan van hen is - helemaal niets en het land dreigt dan ook met concequenties. En dat zint beleggers dan weer niets.

Niet alleen in China, ook in de Verenigde Staten koersen de beurzen wat lager. Verschillende sites linken deze daling met Pelosi's tripje. Uiteraard weet niemand het zeker, want bij het aan- en verkopen van aandelen hoeft niemand een reden op te geven. Het Damrak had ook een lichtrode gloed, al waren er wel enkele uitschieters.

OCI in trek

Laten we beginnen bij de grootste stijger: OCI (+7,3%). “Het torenhoge dividend van €3,55 dat OCI vorige maand voorstelde over de eerste jaarhelft te gaan uitkeren, verraadde al dat de tweedekwartaalcijfers bijzonder goed zouden zijn”, schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse van OCI. “En dat zijn ze ook.”

Het is dan ook niet voor niets dat het bedrijf al voorspelde dat het tweede kwartaal nieuwe records zou neerzetten. Ook voor de middellange termijn blijft het er goed uitzien voor OCI, dat profiteert van lange gascontracten tegen lage prijzen. Wat dat betekent voor het koersdoel en advies, leest u hieronder.

Ordina kampt met krimpend personeelsbestand

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Ordina (-11,1%), de grootste daler van vandaag. De markt maakt zich klaarblijkelijk zorgen over de daling van het personeelsbestand van Ordina. Het aantal FTE's kromp ten opzichte van het eerste kwartaal met 55 tot 2.700. Dat is – voor de minder snelle rekenaars onder ons – een daling van zo’n 2%.

“Op het moment dat het aantal werknemers afneemt, kan Ordina niet alle opdrachten uitvoeren en zou de groei zomaar als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Als een CEO de woorden ‘zeer uitdagend’ in de mond neemt, dan is het in feite code rood voor het bedrijf”, schrijft analist Niels Koerts in zijn analyse van Ordina.

Aantal Amerikaanse vacatures daalt

Er is slechts één macrocijfer dat ik even wil uitlichten: de Amerikaanse job openings. Het aantal Amerikaanse vacatures daalde in de maand juni namelijk een stuk harder dan verwacht. Gerekend werd op een daling van 11,3 miljoen naar 11 miljoen vacatures, maar het werden er uiteindelijk nog geen 10,7 miljoen. Toch is er nog een aardige weg te gaan voordat de oververhitte arbeidsmarkt wat afkoelt.

Rentes

De rentes bewegen weer hard. De Nederlandse tienjaarsrente tikt met vijf basispunten omhoog tot 1,10%. Niets bijzonders, denkt u wellicht, want dat hebben we dit jaar wel vaker gezien. Klopt, maar ik moet hier wel even bij vermelden dat de rentes rond het middaguur nog fors in de min stonden. Zo stond die Nederlandse tienjaarsrente toen nog twaalf basispunten lager.

Brede markt

De AEX (-0,3%) presteert vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (-0,4%) en de Duitse DAX (-0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 23,4 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,1%), Dow 30 (-0,6%) en de Nasdaq (+0,1%).

De dollar trekt weer aan. Vandaag daalt de euro 0,6% en noteert 1,020 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,5%) stijgt terwijl zilver (-0,4%) juist daalt.

Olie: WTI (+0,5%) stijgt en Brent (+0,0%) blijft liggen.

Bitcoin (-0,2%) daalt een beetje.

Het Damrak:

De eerstehalfjaarcijfers van Heineken (-1,9%) bewijzen waarom het aandeel zo geliefd is onder beleggers. De groei zit er goed in en daarnaast weet het bedrijf zijn marges goed op peil te houden. Toch zit de brouwer met een probleem. Daar leest u meer over in onze analyse van Heineken.

(-1,9%) bewijzen waarom het aandeel zo geliefd is onder beleggers. De groei zit er goed in en daarnaast weet het bedrijf zijn marges goed op peil te houden. Toch zit de brouwer met een probleem. Daar leest u meer over in onze analyse van Heineken. Zowel Deutsche Bank, Berenberg als Credit Suisse verhoogden hun koersdoelen voor de brouwer, al deed Credit Suisse dat met slechts €2. Alledrie zakenbanken vinden Heineken koopwaardig.

De drie AEX-fondsen die bijna altijd in één adem genoemd worden liggen er vandaag niet goed bij: ASML (-2,2%), ASMI (-1,2%) en Besi (-2,4%).

(-2,2%), (-1,2%) en (-2,4%). Morgen komt Just Eat Takeaway (-2,4%) met cijfers (hier een vooruitblik van Arend Jan Kamp) en analisten van Jefferies doen alvast een voorspelling. Zij vermoeden dat de resultaten van de maaltijdbezorger in Q2 flink onder druk stonden, mede dankzij een moeilijke vergelijkingsbasis. De analisten voorzien dat de orders in het tweede kwartaal met 9,3% op jaarbasis terugvielen tot 253,6 miljoen. Voorbeurs opent Just Eat Takeaway de boeken. Roept u maar in de reacties, op welk niveau opent het aandeel morgen om negen uur?

(-2,4%) met cijfers (hier een vooruitblik van Arend Jan Kamp) en analisten van Jefferies doen alvast een voorspelling. Zij vermoeden dat de resultaten van de maaltijdbezorger in Q2 flink onder druk stonden, mede dankzij een moeilijke vergelijkingsbasis. De analisten voorzien dat de orders in het tweede kwartaal met 9,3% op jaarbasis terugvielen tot 253,6 miljoen. Voorbeurs opent Just Eat Takeaway de boeken. Roept u maar in de reacties, op welk niveau opent het aandeel morgen om negen uur? De maaltijdbezorger is trouwens ook een test met flitsbezorging in Berlijn gestart. Vanuit een zogeheten dark store hoopt Just Eat Takeaway boodschappen binnen twintig minuten te bezorgen.

" DSM (-3,4%) weet, met enige vertraging, de hoge inflatie goed door te berekenen aan eindafnemers, maar kampt wel met enige druk op de Ebitda-marge", schrijft aandelenanalist Martin Crum in zijn analyse van DSM.

(-3,4%) weet, met enige vertraging, de hoge inflatie goed door te berekenen aan eindafnemers, maar kampt wel met enige druk op de Ebitda-marge", schrijft aandelenanalist Martin Crum in zijn analyse van DSM. Omdat Pharming (-2,8%) altijd voor reuring zorgt onder onze lezers, heb ik hier nog een klein nieuwtje: het biotechbedrijf voegt een nieuwe diagnosecode toe aan de International Classification of Diseases, die vanaf 1 oktober van kracht wordt. Voor een opsomming van moeilijke medische termen verwijs ik u door naar het nieuwsbericht van ABM Financial News.

(-2,8%) altijd voor reuring zorgt onder onze lezers, heb ik hier nog een klein nieuwtje: het biotechbedrijf voegt een nieuwe diagnosecode toe aan de International Classification of Diseases, die vanaf 1 oktober van kracht wordt. Voor een opsomming van moeilijke medische termen verwijs ik u door naar het nieuwsbericht van ABM Financial News. Het immer volatiele Vivoryon (-6,5%) komt enigszins terug van zijn forse stijging van gisteren.

Adviezen

Heineken: naar €123 van €121 en kopen - Credit Suisse

Heineken: naar €109 van €105,60 en kopen - Berenberg

Heineken: naar €114 van €106 en kopen - Deutsche Bank

AkzoNobel: naar €83 van €90 en houden - Deutsche Bank

Aperam: houdadvies met een koersdoel van €33,40 - JPMorgan

Agenda woensdag 3 augustus 2022

00:00 Tie Kinetix - Trading statement

02:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juli (Chi)

07:00 BMW - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Societe Generale - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 JDE Peet's - Halfjaarcijfers

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Handelsbalans - Juni (Dld)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (eur)

10:00 Inflatie - Juli (Tur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juni (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Moderna - Cijfers tweede kwartaal (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juli (VS)

16:00 Fabrieksorders - Juni (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 eBay - Cijfers tweede kwartaal (VS)