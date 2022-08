Mooie Q2's, maar het is rood voorbeurs, want... ene Nancy Pelosi

De AEX indicatie is -0,4%, want... aldus Bloomberg. Hoog bezoek in Taiwan dus en dat pikt Beijing niet. Heel Azië kleurt nu rood en China - vasteland, Hong Kong en Taiwan - zelfs om en nabij -2,0%.

House Speaker Nancy Pelosi is heading for Taiwan and is expected to arrive later Tuesday in Taiwan, which China views as its territory. She would be the most senior US politician to visit the island in a quarter of a century, and Beijing has warned of consequences including military action.

Verzin het maar waar de markten af en toe op bewegen, we hebben het er mee te doen. TSMC doet -2,7% in Taipei en Tencent -2,9% in Hong Kong:

Taiwan stocks fell after an expected visit by US House Speaker Nancy Pelosi renewed concerns over an escalation of US-China tensions https://t.co/4fX4xDUndK — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2022

Let u zo op uw chippers? Barron's zegt:

Qualcomm, Nvidia, Intel and (AMD) have revenue exposure to China of roughly 66%, 26%, 26%, and 24%, respectively, according to FactSet. Any confrontation could also impact Apple ’s manufacturing base; almost all of its iPhones are manufactured in mainland China.

As Speaker Nancy Pelosi prepares to visit Taiwan, tech investors have good reason to be nervous. https://t.co/KQWD9nuYnm — Barron's (@barronsonline) August 2, 2022

De rest staat er nu zo bij:

Europese futures openen -0,3% à -0,5%

De Amerikaanse staan -0,5%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +7,1% op 23,8 en dat is veel gezien de bescheiden koersen

De dollar ligt vlak op 1,026

De Duitse tienjaars rente stijgt twee basispunten naar 0,78%, Nederland doet drie minder op 1,03% en de Amerikaanse zakt zes naar 2,56%

Goud doet niks, olie zakt 0,6% en crypto staat wisselend lager, bitcoin doet -0,5%

Gauw over de cijfers, want het is al druk op het Damrak. DSM levert goede Q2's af - gesteund door 7% valutawind - op één ding na en dat is dat de marge daalt van 20,1,% naar 18,0%. Niet onverwacht en u mag raden waarom. Het bedrijf, dat met het Zwitserse fuseert Firmenich, herhaalt verder de outlook voor dit jaar.



OCI levert heel sterke Q2's af met liefst.. 105% omzetgroei! U kent het verhaal, het bedrijf profiteert onder andere als geen ander indirect van de oorlog in de Oekraïne. Ze stelt na €1,45 dividend vorige maand alweer €3,55 dividend voor. Feest dus, maar is dit zo langzamerhand de top van een bijzondere cyclus?



Alles beter in de vergelijkingen, ofwel louter groene vinkjes. Ordina meldt prima Q2-cijfers:



In aanloop naar de Q2's donderdag meldt Pharming intussen dagelijks nieuws. Het aandeel of misschien beter de koers kan ook wel wat fantasie gebruiken. Verder is er geen nieuws op het Damrak.

AkzoNobel: naar €83 van €90 (hold) - Deutsche Bank

Heineken: naar €109 van €106,50 (hold) - Berenberg

De agenda kent een paar interessante namen - AMD bijvoorbeeld is meer waard dan Intel - en de Australische centrale bank heeft de rente al verhoogd naar 1,85% van 1,35%.

07:00 DSM - Cijfers tweede kwartaal

07:00 OCI - Cijfers tweede kwartaal

07:15 Ordina - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Covestro - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Caterpillar - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Dupont - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 AMD - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

11:00 Producentenprijzen - Juni (eur)

16:00 Vacatures - Juni (VS)

En dan nog even dit

Een min, meer niet:

WATCH: Wall Street ended slightly lower after a volatile session, as investors digested the U.S. stock market's biggest monthly gains in two years https://t.co/9jOZZr7eYp pic.twitter.com/hELYrm5oP0 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 2, 2022

Hier het verhaal:

U.S. House Speaker Nancy Pelosi is expected to visit Taiwan today, the first for a Speaker of the House in 25 years. CNBC's @_hadleygamble and @dan_murphy discuss pic.twitter.com/27Y3cQEWT9 — CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) August 2, 2022

Pelosi, waar kent u die naam van? Ze wordt vaak genoemd in combinatie met de woorden handel met voorkennis. Niet door de minsten, dit is de voormalige Dallas Fed-president. Daar is handelen en beleggen in individuele aandelen intussen verboden, maar daar konden ze er ook wat van...

"Clearly people have taken advantage of inside information forever," says Richard Fischer. "I'm sorry to see that Paul Pelosi and Nancy Pelosi and others appear to have taken advantage of inside information." pic.twitter.com/v9PmHvCoM3 — Squawk Box (@SquawkCNBC) July 28, 2022

Geen China, goh:

As the US Congress passed an historic $52 billion federal program to boost domestic chipmaking, it included one significant caveat: Companies have to promise not to increase production of advanced chips in China https://t.co/HDFHc17uGD — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2022

HSBC zit tussen twee vuren:

WATCH: HSBC pushed back on a proposal by top shareholder Ping An Insurance of China to split the lender, a move Europe's biggest bank said would be costly https://t.co/EVF0FGea8N pic.twitter.com/Utqv2u8yl2 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 2, 2022

Hoe zat het ook alweer?

Ben & Jerry's talks with Unilever over Israeli dispute break down https://t.co/OEwTM16bGW pic.twitter.com/AQBUkUtEZ5 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 2, 2022

Zeg het maar:

Has the market hit bottom? Here’s what Wall Street has to say after U.S. stocks rebound https://t.co/dduusb8UoC — CNBC (@CNBC) August 2, 2022

Lastig in te handelen. Voor wie dat wil:

'Dirty ol' coal' is making a comeback and consumption is expected to return to 2013′s record levels https://t.co/H6pjSLewBH — CNBC (@CNBC) August 2, 2022

Dit ligt ook niet voor de hand:

Here's why nuclear energy could be on the verge of a renaissance as a response to the growing crisis of climate change. https://t.co/jpaQWHxGWK — CNBC (@CNBC) August 2, 2022

Welja:

U.S. SEC charges 11 individuals in $300 million crypto pyramid scheme https://t.co/tzYoesOQjH pic.twitter.com/jI8pPesf6a — Reuters Business (@ReutersBiz) August 1, 2022

Iets met een r-woord:

WATCH: Manufacturing activity across the euro zone contracted last month, according to a closely watched survey. S&P Global said it saw the largest rise in unsold stocks of finished goods ever recorded by the survey https://t.co/gT1Kcr2YSB pic.twitter.com/1jR3sJLelK — Reuters Business (@ReutersBiz) August 2, 2022

Veel plezier en succes vandaag.