De beurs gaat iets te hard, maar er stroomt geld naartoe

De uptrend van de AEX wordt ondersteund door redelijke volumes. De beurs loopt wel wat voor de muziek vooruit.

Op koersstijgingen van de beurs nemen de omzetten toe, terwijl op dips de omzetten juist achterblijven.

Voldoende liquiditeiten

Dit duidt op een redelijke instroom van vers kapitaal richting de Nederlandse beurs. Aan de zijlijn van de markt staan blijkbaar voldoende liquiditeiten te wachten, die op elke correctie worden aangewend om in aandelen te beleggen.

AEX loopt iets voor de muziek vooruit

Een punt van waakzaamheid is de RSI van de AEX (Relative Strength Index), die in de overbought-zone staat. De markt is dus over-gekocht, hoewel nog niet extreem.

Dit geeft aan dat de opgaande beweging van de AEX voorlopig kan doorzetten, maar dat deze wel in de laatste fase terecht komt. Dit impliceert dat we in de buurt van de weerstand van 743,05 punten (gevormd op 5 april) wat koersdruk mogen verwachten.

Vandaag bekijk ik de AEX, alsmede de RSI en de moneyflow van de Nederlandse beurs

AEX: fraai opgaand trendje

De AEX-index ontwikkelt zich binnen een fraai opgaande trendje, die op korte termijn lijkt te versnellen. Het gaat dus hard en bijna zonder tussentijdse dips.

Zolang het patroon van hogere bodems kan worden voortgezet, is er niets aan de hand. Let we op een overbought conditie (tweede grafiek hieronder).

Het eerste vangnet bevindt rond de voormalige toppen van mei en begin juni rond 720 punten. Overigens bevindt de echte steun zich op de laatste bodem rond 654,62 punten (van 14 juli).

RSI: licht overbought

De RSI van de AEX geeft op korte termijn (met een waarde van bijna 77) een lichte overbought conditie (licht over-gekocht) aan. Op zich niet vreemd, aangezien de AEX vrijwel zonder onderbreking in zeer korte tijd ruim 100 punten is opgelopen.

Moneyflow gaat door het dak



De moneyflow-indicator van de AEX bevestigt de uptrend.

De sterke onderliggende geldstromen van de aandelenbeurs zijn dominant. Deze geven aan dat er weer kapitaal naar de aandelenmarkt toe stroomt.

Deze kapitaalstromen meten we met de moneyflow indicator (zie uitleg en implicaties hieronder).

In juni was de moneyflow nog flink gedaald. Dat wees er toen op dat er geld aan aandelen werd onttrokken. Maar de moneyflow gaat nu door het dak. Dat impliceert dat er sprake is van instroom van kapitaal, terwijl de uitstroom van kapitaal nagenoeg is opgedroogd.

Uitleg RSI

De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden.

Let op. Hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke stijgende trend kan soms wekenlang overbought blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering.

Uitleg moneyflow

De moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Wat zijn de implicaties van de moneyflow?

De moneyflow wordt van de beursomzetten en het koersverloop afgeleid. De moneyflow wordt als volgt beoordeeld: