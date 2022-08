Beleggers zien het weer helemaal zitten

Het beurssentiment is als een blad aan een boom gedraaid: de Nederlande particuliere belegger ziet het weer helemaal zitten, zo blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête voor augustus. Ruim een derde is het afgelopen jaar wel meer in waarde-aandelen gaan beleggen.

Ruim 54% staat nu positief tegenover de aandelenmarkten in het algemeen, dit was vorige maand nog 33,2%. En meer dan de helft (51,8%) voorziet een stijging van de AEX deze maand, dit was begin juli 34,2%.

Voor de langere termijn kan het helemaal niet stuk: 63% van de respondenten verwacht een stijging van de AEX in het komende half jaar. Nog maar 18,7% vreest een daling.

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, schiet de andere kant uit en staat weer ruim boven de 50: hij gaat van 49,5 vorige maand naar 53,8 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor augustus is als volgt (tussen haakjes de scores voor juli):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 6,8% (was 6,2%)

Optimistisch: 34,2% (was 22,4%)

Neutraal: 37,8% (was 31,2%)

Pessimistisch: 17,6% (was 29,7%)

Zeer pessimistisch: 3,6% (was 10,5%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 9% (was 7,3%)

Optimistisch: 45,4% (was 25,9%)

Neutraal: 33,4% (was 28,5%)

Pessimistisch: 9.3% (was 28,7%)

Zeer pessimistisch: 2,9% (was 9,6%)

AEX komende maand

Omhoog: 51,8% (was 34,2%)

Neutraal: 36% (was 28,9%)

Omlaag: 12,2% (was 36,9%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 63,1% (was 50,8%)

Neutraal: 18,2% (was 16,3%)

Omlaag: 18,7% (was 32,9%)

Extra vraag

Met het oog op de grote uitverkoop van groei- en techaandelen waren we deze keer benieuwd welke invloed deze rotatie heeft op uw portefeuille. De extra vraag van deze keer luidde daarom:

De verhouding tussen waarde- en groeiaandelen in mijn portefeuille is dit jaar...

... gelijk gebleven 46,6% ... meer naar waarde-aandelen gegaan 37,5% ... meer naar groeiaandelen gegaan 15,9%



Aandelenkeuzes juli

Hoe hebben de gekozen aandelen het gedaan in juli? Het was prachtige beursmaand met een AEX die er per saldo 12,5% bij kreeg. De toppers waren allemaal goed gekozen, met ASML als klapper (+27%).

Ook bij de floppers zien we alleen maar groene cijfers. Just Eat Takaeway is de grootste stijger in het rechterrijtje met een rendement van per saldo +20,4%.

Toppers juli Rendement Floppers juli Rendement ASML +27% Just Eat Takeaway +20,4% Prosus +2% Philips +0,01% ING +1% Unibail-Rodamco +13,5% Aegon +4,4% Randstad +7,1% Gemiddeld +8,9% Gemiddeld +10,3% AEX +12,5%



Favoriete aandelen augustus

Dan een blik op de individuele namen voor komende maand. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

De deelnemers barsten van het vertrouwen in Shell, dat deze keer ASML van de troon stoot als populairste aandeel. Het krijgt maar liefst 171 positieve stemmen. Verder vinden we ING op de derde plaats en komt chipper ASMI nieuw binnen op plek 4.

Just Eat Takeaway is wederom de absolute flopper met 151 negatieve stemmen. Ook Philips heeft het vertrouwen van veel beleggers helemaal verloren, dat aandeel vinden we op de tweede plaats. Pas op afstand volgen Randstad en Unibal-Rodamco op plek en 4.

Toppers augustus Stemmen Floppers augustus Stemmen Shell +171 Just Eat Takeaway -151 ASML +81 Philips -114 ING +52 Randstad -32 ASMI +31 Unibail-Rodamco -26



Deze keer deden 731 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!