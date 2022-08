Zeg het maar: 'overwinst' Shell belasten, of niet?

Bericht delen via:

Long, dus ik heb een bias. Zegt u het daarom maar: moeten Shell & co meer belasting betalen of niet?

FD brandt haar vingers er niet aan (enerzijds, anderzijds), maar vermeldt wel wie eigenlijk moeten beslissen over wat er met het geld gebeurt: de aandeelhouders, ofwel de wettelijke eigenaren van het bedrijf.

FD commentaar over zogenaamd #overwinst #Shell.

Over #oververlies heb ik nog nooit iemand gehoord. Wie profiteert bij meewind, moet bloeden bij tegenwind #AEXhttps://t.co/aF6ePKNvhM pic.twitter.com/2d3RL74NrL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 1, 2022

Want dit is de reden dat er zo begerig wordt gekeken. Ja, Big Oil verdient dit jaar dikke knaken. Zo gaat het altijd in deze boom & bust-markt: óf veel verdienen, óf veel verliezen. Geen risico, geen rendement; u mag eerst de 2020-verliezen compenseren voor u meent hier recht op te hebben.

Iemand nog iets over 'stranded assets'? Vrije kasstroom #Shell in Q2 was $12,4mld#AEX https://t.co/ybqcOrAzrx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 1, 2022

Niets grilligers dus dan energie en vooral olie- en gasprijzen en de resultaten bij Shell en de andere energiemaatschappijen vliegen dan ook heen en weer. Verlies of negatieve kasstroom zijn heel gewoon. Dat is het knappe en vernuftige aan Shell, dat het daar bijna altijd een hoge aandeelhoudersreturn uit tovert.



Vertelt u maar wat er met die zogenaamde overwinst moet gebeuren en of dit alleen nu voor Big Oil geldt, of altijd voor iedereen. En moet bijvoorbeeld ASML als monopolist ook niet extra worden belast? Wat u ook vindt, vermeld in ieder geval netjes of u al dan geen positie heeft. Dat heeft nog wel eens invloed :-)

Nog ééén plaatje: van overrendement is in ieder geval geen sprake bij Shell. Goed voor ruwweg 10% bruto per jaar.