Dead cat bounce of het begin van een bullmarkt?

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Dit keer is het een speciale uitzending, aangezien techanalist Paul Weeteling te gast is. Daardoor gaan we iets dieper in op Big tech en onze chippers.

We bespreken voor u de volgende onderwerpen:

Bull market in aantocht of dead cat bounce









Inflatie angst ebt weg









Waarom Philips toch koopwaardig is









Het debacle Meta









De knappe cijfers van Unilever









Microsoft









De sterke marges van Tesla









Puike resultaten van Shell









ASML, TSMC en Besi









Ray Dalio en zijn short postitie van €1,1 miljard in ASML









AMG









In 1 zin waarom Ontex een mooie bounce maakt

Verder verscheen afgelopen woensdag de tweede aflevering van BeleggersBootcamp. Ik vertel hier over mijn blunders toen ik als veertienjarige begon. Daarnaast gaan redacteur Coen Grutters met de Casio in de aanslag uitgebreid in op compound interest. Luister 'm hieronder.