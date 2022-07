Ga er maar weer goed voor zitten voorbeurs, want wat een dag weer

Hoort zeg het voort, want als hij het zegt :-)

Intussen is daar bij ons nog niet zoveel van te merken, 11,6% deze maand...

De AEX indicatie valt tegen na een mooi ritje Wall Street en Amazon en Apple die nabeurs knalden op cijfers? Het is nu +0,3% tegen 725 aan. Misschien vallen onze chippers tegen, want Intel ging nabeurs New York nat op Q2's met -8,3%. In Taiwan staat TSMC 1,6% hoger.

Europese futures doen een paar tienden hoger...

... terwijl de Nasdaq 100 future +1,4% staat en de AEX veel tech aan bord heeft. De brede Amerikaanse markt doet nu +0,4%

In Azië zijn bescheiden plussen en minnen, maar China kleurt rood. Hong Kong staat zelfs -2,2%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -3,9% op 23,2

De dollar daalt 0,2% naar 1,021

De rally in staatspapier is groter dan in aandelen. De Duitse tienjaars rente doet nu één basispunt hoger op nog maar 0,82% en de Amerikaanse twee minder op nog maar 2,68%

Goud doet +0,4%, olie staat -0,3% en crypto noteert bescheiden, bticoin scoort +0,3%

Eerst het koersgeweld nabeurs New York met Amazon dat mooie (doorprijzen!), Apple dat goede, Intel dat slechte en Roku dat dramatische cijfers had, maar zoiets vermoedt u al als u deze uitslagen ziet:

Apple +3,0%

Amazon +13,6%

Intel -8,3%

Roku -25,8%

Voorbeurs Amsterdam is het ook weer beuken, er zijn weer heel veel cijfers. Ik pik de staatjes met de basic headlines, want er is weer geen beginnen aan. Het moet kort en snel. Signify levert slechte cijfers af en trekt de winst en cash flow outlook in. Supply chain en inflatie, pakt u de 2022 bingokaart er bij.



Air France-KLM herrijst en verrast dan weer met verrassend goede cijfers er is zelfs op papier weer winst.



Aperam meldt voor het zesde kwartaal op rij recordresultaten.



In juni van dit jaar boekte Basic-Fit voor het eerst weer winst sinds de start van de coronacrisis. De sportschool meldt in haar Q2's weer meer clubs en leden, maar zijn het er genoeg en ze voorziet voor 2022 minder ebitda.



Heijmans gaat voor kwaliteit en meldt minder omzet, maar meer winst in haar cijfers. Nog meer cijfers zijn er van WDP dat de outlook verhoogt, Brunel groeit lekker en Ctac moet ook nog verschijnen.



Hoe ziet het beeld er dan uit na die mooie rally die de AEX alweer tot 722 heeft gebracht? Op papier doet de index nu 11,9 keer de verwachte winst, want de omzet- en winstschattingen van de analisten zijn niet omlaag te branden.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:18 Franse economie groeit harder dan verwacht

08:10 Licht hogere opening AEX voorzien

08:06 Brunel groeit flink door

07:51 Spaans contract voor Ebusco

07:44 Signify negatiever gestemd

07:39 Iets minder omzet bij Heijmans

07:35 Winst voor Air France-KLM

07:19 Basic-Fit verwelkomt fors meer leden en opent veel meer clubs

07:13 Stevige winststijging Aperam

06:57 WDP verhoogt outlook

06:48 Nederlandse inflatie verder omhoog volgens Europese meting

06:45 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:42 Nederlandse detailhandel zet iets meer om

06:40 Afzetprijzen met ruim 30 procent omhoog.

06:32 Japanse detailhandel verkoopt meer

06:31 Japanse industrie produceert meer

06:29 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:29 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:29 Beursagenda: macro-economisch

28 jul Apple verkoopt meer iPhones

28 jul Omzet Amazon overtreft verwachtingen

28 jul Intel stelt zwaar teleur

28 jul Wall Street sluit hoger

28 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

28 jul Olieprijs daalt

28 jul Wall Street koerst hoger

28 jul Dubbelcijferige groei voor L'Oreal

28 jul Europese beurzen sluiten hoger

28 jul Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel CM.com

28 jul Hogere resultaten Euronext

De agenda met heel veel cijfers, Big Oil, P&G, EU inflatie en Duits BBP:

07:00 Signify - Cijfers tweede kwartaal

07:15 Air France-KLM - Cijfers tweede kwartaal

07:15 Heijmans - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Basic-Fit - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Brunel - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Ctac - Cijfers tweede kwartaal

07:00 BNP Paribas - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 EssilorLuxottica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Renault - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:50 Industriële productie - Juni vlpg (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - Juni (Jap)

06:30 Omzet detailhandel - Juni (NL)

06:30 Producentenprijzen - Juni (NL)

07:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Juni (Dld)

10:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (eur)

11:00 Inflatie - Juli vlpg (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Juni (VS)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal vlpg (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juli (VS)

En dan nog even dit

Gezellig dagje:

The Dow and Nasdaq rose more than a percent and the S&P 500 gained 1.2% on Thursday, despite data showing the U.S. economy shrank for a second straight quarter https://t.co/PAQxjBJyGm pic.twitter.com/6WXSIqAigh — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2022

Hoeveel?

WATCH: U.S. President Biden urged Congress to pass a $430 billion bill aimed at cutting prescription drug costs, tackling the climate crisis and promoting energy security https://t.co/xzQ9PjOQ79 pic.twitter.com/UdZnfU7jpq — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2022

Top:

Amazon records $3.9 billion loss on Rivian investment, bringing markdown for the year to $11.5 billion https://t.co/PshQoVcmmy — CNBC (@CNBC) July 28, 2022

Netjes:

Apple beats on revenue and profit, expects growth to accelerate despite 'pockets of softness' https://t.co/V4DtL0A6Yp — CNBC (@CNBC) July 28, 2022

Zeperd:

Intel falls as it reports an unprofitable second quarter https://t.co/AcuACZY7sO — CNBC (@CNBC) July 28, 2022

Drama:

Roku shares crater after company misses on earnings and warns of 'recessionary fears' https://t.co/dTc2eMdI7q — CNBC (@CNBC) July 28, 2022

Ant Group, dat was peak tech:

WATCH: Billionaire Jack Ma plans to cede control of China's Ant Group, according to a report. In April last year, Reuters reported that Ant was exploring options for Ma to divest his stake in Ant and give up control https://t.co/rZAApxyEhz pic.twitter.com/MNAytVZZod — Reuters Business (@ReutersBiz) JJuly 29, 2022

Oh jee:

South Korea’s semiconductor stockpiles expanded at the fastest pace in more than six years, adding to concern about the outlook for exports that drive the country’s economic growth https://t.co/8ZADADCXhy — Bloomberg Markets (@markets) July 29, 2022

Duh, ze kan moeilijk zeggen dat het nóóit...

U.S. Treasury Secretary Janet Yellen on Thursday spoke about the latest a href="https://twitter.com/hashtag/GDP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GDP figures and her belief that the economy is transitioning toward steady, sustainable growth. pic.twitter.com/WI9w24YCbE — Yahoo Finance (@YahooFinance) July 28, 2022

Ja, hoe erg is het?

WATCH: The U.S. economy contracted in the second quarter, with consumer spending growing at its slowest pace in two years, which could fan financial market fears that the economy was already in recession https://t.co/XLor4zngN5 pic.twitter.com/91t8qT7sFD — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2022

Veel plezier en succes vandaag.