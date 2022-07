De ongekende kracht van compound interest

Compound interest, ook wel het rente op rente-effect genoemd, is de sleutel tot rendement op de lange termijn. Maar wat is het precies?

Bedrijven die winst maken kunnen ervoor kiezen een deel hiervan opnieuw te investeren. Over het algemeen zorgen die investeringen voor een hogere winstgevendheid. Op die manier stijgt de waarde van het bedrijf en dus vaak ook de koers. Het bedrijf kan er ook voor kiezen een deel van de winst uit te keren aan zijn aandeelhouders. Heb jij die aandelen in bezit, dan krijg je dus een deel van die winst als dividend. Op beide manieren profiteren aandeelhouders er dus van.

Kijken we naar de afgelopen tweehonderd jaar, dan leveren aandelen je op deze manier gemiddeld 7% rendement per jaar op. Daarbij is dan al voor inflatie gecorrigeerd. Die 7% is gebaseerd op de brede Amerikaanse aandelenmarkt. Het is natuurlijk niet zo dat alle aandelen hetzelfde rendement of überhaupt een plus opleveren, maar volg je (bijvoorbeeld met ETF’s) de brede markt, dan is 7% per jaar gangbaar om mee te rekenen.

In aflevering twee van de nieuwe beginnerspodcast van IEX gaan presentator Coen Grutters en analist Niels Koerts hier uitgebreid op in, zoals hieronder te horen is vanaf 23:13. Met de Casio in de aanslag rekenen de heren voor hoe compound interest je rendement op de lange termijn beïnvloedt.

Krachtig op de lange termijn

“Stel je begint met €100, dan heb je na één jaar dus €107”, begint Koerts zijn uitleg. “Maar in het tweede jaar reken je dus 7% over €107. Dat is €114,50.” Vooralsnog gaat dat niet bijzonder hard. Die €0,50 méér dan het jaar ervoor is het resultaat van compound interest. Lachwekkend, denk je wellicht over die twee kwartjes, maar de kracht zit ‘m in de lange termijn. “Dat effect wordt ieder jaar steeds groter”, licht Koerts toe.

“Omdat het exponentieel oploopt, zal het op het eind pas echt heel hard gaan”, vult IEX-redacteur Coen Grutters hem aan. “Dat blijkt wanneer je een heel lange horizon neemt”, antwoordt Koerts. “Als je verre voorouders in 1800 één enkele dollar zouden hebben geïnvesteerd in de Amerikaanse aandelenmarkt, dan zou die ene dollar nu ruim $800.000 waard zijn.”

Het achtste wereldwonder

Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar het geeft wel goed weer waarom niemand minder dan Albert Einstein compound interest ‘the most powerful force in the universe’ en zelfs het achtste wereldwonder noemde.

Omdat behalve Sinterklaas geen enkele belegger een horizon van tweehonderd jaar heeft, rekenen de heren nog even verder met een iets reëler voorbeeld: een inleg van €10.000 met een horizon van 50 jaar. Om het effect van compound interest nog eens goed te laten zien, rekenen ze eerst voor wat 7% rendement per jaar over een periode van 25 jaar doet. “Na 25 jaar zou je van €10.000 zo’n €54.000 gemaakt hebben, oftewel, €44.000 winst.”

En nu wordt het interessant. “Je zou misschien verwachten dat na nog eens 25 jaar die winst verdubbelt naar €88.000, maar zo werkt het dus niet.” Want 50 jaar na de initiële inleg van €10.000, is dat bedrag veranderd in maar liefst €295.000. En dat is zonder dat er tussentijds is bijgestort.

Vroeg beginnen met beleggen loont

“Het is echt bizar, want tussen de €10.000 en €54.000, en de €54.000 en €295.000 winst zit beide 25 jaar”, zegt Coen Grutters met enige verbazing. “Inderdaad, en dat is dus ook waarom je zo vroeg mogelijk moet beginnen met beleggen”, antwoordt Koerts.

In de tweede aflevering van BeleggersBootcamp hebben de mannen het dan ook niet alleen uitgebreid over compound interest, maar ook over vroeg beginnen. Niels Koerts vertelt over het stroeve begin dat hij ervoer toen hij op zijn veertiende begon met beleggen. BeleggersBootcamp vind je op Spotify, Apple Podcasts en in de nieuwe educatiesectie van IEX. Alsof dat nog niet genoeg is, kan je ook simpelweg hieronder even op play klikken.