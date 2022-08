Kan een krach à la 1929 echt niet meer?

Het is nooit verkeerd om over dit soort dingen na te denken en jezelf hiervoor ook in te dekken.Zorg dat je woning min of meer afbetaald is of dat je voldoende geld achter de hand hebt om dit te doen.Bankiers zijn tegenwoordig goudeerlijk, vraag het maar aan Goldman Sachs.De jonge generatie is verworden tot volgapen van het systeem die het volste vertrouwen hebben in types met blauwe ogen.Klaas Schwalbe heeft het goed voor met de mensheid, straks bezit je toch niks meer.Bouw een hoog hek om je tuin heen en plaats er wat rollen prikkeldraad bovenop.Plaats een grote houtkachel midden in de kamer die het huis kan verwarmen en waarop je kunt koken.Zorg dat je een fiets hebt zonder lekke banden.Koop wat kippen, een paar varkens en een koe, en leer hoe je zelf moet melken als je uitgemolken bent door Rutte, Kaag en consorten.En koop een Uzi waarmee je ongewenste lieden rondom je huis kunt verjagen en zorg ook voor voldoende munitie.Ik hoop niet dat het er van komt, niemand schiet er namelijk iets mee op, zeker weten doe je het echter niet, want de geschiedenis heeft ons wel geleerd, deze herhaalt zich altijd.