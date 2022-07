Superdonderdag, Shell levert en ziet er voorbeurs goed uit na Fed-feest

De AEXindicatie is +0,7% na een enorme Fed-rally op Wall Street.

Want de economische soep wordt niet zo heet opgediend als die nu misschien lijkt - er is nu geen recessie, is een letterlijke quote - en de vaart gaat uit de verhogingen. Resultaat: aandelen omhoog, dollar en rentes omlaag.

Europese futures openen een paar tienden hoger

De Amerikaanse moeten 0,2% terug na een mega-Fed-rally

In Azië kleurt alles en iedereen bescheiden groen op Hongkong na met -0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -5,9% op 23,2

De dollar daalde een cent op de Fed en doet nu 0,2% lager op 1,022

De Duitse tienjaars rente stijgt vijf basispunten naar 0,99% en de Amerikaanse zes naar 2,82%

Goud doet +0,2%, olie loopt 0,4% op en crypto stijgt 2,5%

Ja, waarom eigenlijk?

Waarom is er geen dagelijkse #Fed-persco? https://t.co/VTsm9siP4Y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 27, 2022

Intussen hebt u vast al alles gelezen over het Fed-rentebesluit gisteren: drie kwartjes, er komt nog meer aan, maar langzamer, balans afbouwen, maar bovenal: géén recessie. Voorzitter Jerome Powell gaf de indruk dat de centrale bank weer in control is en niet langer behind the curve. Markt opgelucht. En hoe.

Jerome Powell: "I do not think the US is currently in a recession." https://t.co/zNIC0fRzZk pic.twitter.com/BCJq9QZLwo — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2022

Wat de Fed hierna doet hangt van de inkomende data af, maar het is koffiedik kijken, gaf de voorzitter toe. U ziet het aan bedrijven die bij hun Q2's óf de outlook verhogen, óf waarschuwen, óf ook voor een deel in het duister opereren. Wij op de beurs hebben al helemaal geen idee, nietwaar? Eerlijk speelveld zo :-)

Al die lange termijn voorspellingen waar zoveel organisaties en personen altijd zo ontzettend belangrijk over doen.'..

Waarom ik zwak voor Powell heb

27 Jul - 20:53:44 [RTRS] - FED'S POWELL: TEND TO TAKE FIRST GDP REPORTS WITH A GRAIN OF SALT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 27, 2022

En toch, het beeld van de S&P 500 kan meer rally's gebruiken en de Nasdaq 100, die zelfs geen nieuw topje neerzette ondanks +4,1%, ook. Nabeurs kwam Meta daar nog even overheen met beroerde Q2's en vooral outlook: -4,7%. Vraag is nu of de beurs de winst zo weer weggeeft... of dat het dit keer anders is.



Vandaag meer, want er zijn de eerste schattingen van respectievelijk de Belgische, Spaanse en vooral Duitse inflatie over juli. Apple en Amazon zijn de grootste namen met cijfers vandaag.



Nu als een haas naar die cijfers van vandaag, want het is Superdonderdag. Shell rolt net door, meldt een vrije kasstroom van $12,4 miljard, verslaat de verwachtingen, boekt een recordwinst en belooft dat dik 30% van de cash flow voortaan naar ons aandeelhouders gaat.

Het energieconcern verhoogt weliswaar dividend niet (is kwartje), maar gaat wel voor $6 miljard aandelen inkopen.



Hoezo cyclus? De langetermijnvooruitzichten voor staal blijven positief, zegt ArcelorMittal zelf in de Q2's. Mee- en tegenvallers, maar per saldo levert het concern wel zo ongeveer met die cijfers. Het gaat voor $1,4 miljard aandelen inkopen.



Alsof het niks is doet het staalconcern ook nog even een miljardenovername:



Vink alles maar af: prima in orde, Arcadis levert bij de Q2's:



Ai, CM.com haalt de verwachtingen niet met zijn Q2's en verlaagt de outlook. Niet goed dit.



Verder zijn er nog RELX, UMG, Vastned en Marel met cijfers en we gaan zien of het beeld van de AEX blijft verbeteren:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:05 Hogere opening AEX voorzien

07:57 Vastned buigt verlies om in winst

07:49 Update: ArcelorMittal voldoet aan verwachtingen

07:47 Groeivertraging CM.com leidt tot outlookverlaging

07:18 Meer omzet en winst voor Arcadis

07:10 ArcelorMittal voldoet aan verwachtingen

07:07 Iets meer vertrouwen bij ondernemers industrie

06:59 Europese beurzen openen hoger

06:56 Core Laboratories boekt minder winst

06:44 Beursagenda: macro-economisch

06:43 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:43 Beursagenda: buitenlandse fondsen

27 jul Ford boekt hogere winst

27 jul Voor het eerst omzetdaling voor Meta Platforms

27 jul Outlook Qualcomm stelt teleur

27 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

27 jul Wall Street fors hoger gesloten

27 jul Update3: Fed verhoogt rente met 75 basispunten

27 jul Update2: Fed verhoogt rente met 75 basispunten

27 jul Olieprijs hoger gesloten

27 jul Beursblik: rentebesluit Fed verrast niet

27 jul Marel bevestigt teleurstellend resultaat

27 jul Fed verhoogt rente met 75 basispunten

27 jul Fed verhoogt rente met 75 basispunten

27 jul Wall Street koerst af op hoger slot

27 jul Europese beurzen hoger gesloten

27 jul Hogere omzet voor Universal Music Group

27 jul Groen licht voor overname Boskalis door HAL

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Arcadis - Cijfers tweede kwartaal

07:00 ArcelorMittal - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Intertrust - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Unibail-Rodamco-Westfield - Cijfers tweede kwartaal

07:30 CM.com - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Relx - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Shell - Cijfers tweede kwartaal

13:00 AMG - Cijfers tweede kwartaal

18:00 GeoJunxion - Jaarcijfers

18:00 Euronext - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Vastned - Cijfers tweede kwartaal



07:00 Orange - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Volkswagen - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 AbbVie - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Caterpillar - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Harley Davidson - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers derde kwartaal (VS)



06:30 Producentenvertrouwen - Juli (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Juli (eur)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Bel)

11:30 Inflatie - Juli (Bel)

14:00 Inflatie - Juli (Dld)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Joepie:

The Dow closed up 1.5%, the S&P 500 gained 2.6% and the Nasdaq surged 4.1% after the Federal Reserve raised interest rates https://t.co/8f0SSUKpiG pic.twitter.com/1AcW5e4U9S — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2022

Nog eentje dan:

WATCH: The Fed raised its benchmark overnight interest rate by three-quarters of a percentage point to cool inflation. Fed chief said that we had to bring down inflation 'to have a sustained period of strong labor market conditions.' https://t.co/UNwduxsD4I pic.twitter.com/EvHq8BnbYD — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2022

+0,3%:

Samsung Electronics said chip demand from smartphone and PC makers would weaken further in the second half of the year as people shop less, but that a fundamentally solid uptake of server memory chips provided a silver lining https://t.co/pMBpMPBLUs — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2022

Eerst de rentes en nu valuta in een race naar de bodem?

The dollar is at its highest in years and could keep going — with devastating impacts on the global financial system https://t.co/ugVOGSFXTS — Bloomberg Markets (@markets) July 28, 2022

Deglobalisering?

There are signs that Chinese companies are preparing for the eventuality of being delisted from the New York Stock Exchange and the Nasdaq https://t.co/Y84QvzUV5I — Bloomberg Markets (@markets) July 28, 2022

Want:

U.S. Senate passes bill to boost chip manufacturing, compete with China https://t.co/seQR7OYOPW pic.twitter.com/72NO1oT6io — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2022

Decoupling? Alphabet meer advertentieomzet, Meta minder:

Meta Platforms, parent company of Facebook and Instagram, reported its first ever quarterly sales decline, as economic turmoil caused advertisers to shrink budgets https://t.co/z28e5gVGVk — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2022

Retail:

Best Buy cut its profit forecast, saying high inflation was hammering demand for consumer electronics https://t.co/SIYMnZFdjy — Bloomberg Markets (@markets) July 28, 2022

Welja:

The outlook on Italy’s sovereign debt ranking is lowered by credit assessor S&P after recent political turmoil led to the resignation of the nation’s prime minister and the calling of fresh elections https://t.co/Hiblutzs7t — Bloomberg Markets (@markets) July 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.