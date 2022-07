Fed live: drie kwartjes, "I don't think the US is currently in recession" en feest op Wall Street

Letterlijk citaat in de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell:

I don't think the US is currently in recession

In de prik heet dit, het zijn de al bekende issues en volzinnen bij het besluit. In eerste instantie reageerden de koersen niet, maar intussen is het feest. Fed heeft niet meer haast om te verkrappen dan werd verwacht, en de markt interpreteert dat wellicht als dat het met economie en inflatie beter/minder slecht gaat dan gevreesd.

Waarom is er geen dagelijkse #Fed-persco? https://t.co/VTsm9siP4Y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 27, 2022

Is dit een gekke gedachte - Powell zegt dit allemaal uit de losse pols - en wat denkt u?

Met zulke gillende koersen kan alles, #Fed´s Powell is nu aan het freestylen waar het vorig jaar misging. Ik gok dat hij denkt dat Fed niet langer ´behind the curve´ is...

27 Jul - 21:12:00 [RTRS] - FED'S POWELL: DON'T THINK I WOULD DO SEPT 2020 STYLE FORWARD GUIDANCE AGAIN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 27, 2022

Ergo, de Fed verhoogt weliswaar en gaat daarmee door, maar de situatie is niet zo ernstig dat de centrale bank helemaal Paul Volcker moet gaan. Dat was de Fed-voorzitter die in 1981 de rente naar 20% verhoogde om de inflatie te breken. Vandaar wellicht alle opluchting.



De persconferentie volgt u hier van 20:30 uur tot uiterlijk 21:30 uur. Kom regelmatig hier terug voor quotes van de voorzitter, duiding, misschien wel nieuws en wat er verder maar moge gebeuren. Bij dezen!

En de markt? Die reageert... euforisch. Aandelen omhoog - en hoe - en dollar en rentes significant omlaag.