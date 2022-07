Fed live: Drie kwartjes, "I don't think the US is currently in recession" en feest op Wall Street

Vind dit toch wel de belangrijkste opmerking van Powell:

"ANOTHER UNUSUALLY LARGE INCREASE COULD BE APPROPRIATE AT NEXT MEETING"

dat is dan toch 100 basispoints? Of duidde hij de huidige 75 basispoints ook al als 'unusually large'?

de markt prijsde toch 50 basispoints voor de volgende vergaderingen? Toch niet iets om positief te zijn dan lijkt me.