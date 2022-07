Slotcall: voor álle troepen uit, unieke AEX rally

Is de AEX stiekem aan iets moois bezig?

Het verschilt wel een beetje per boekje, maar volgens de boekjes lopen de beurzen een halfjaar tot een jaar op de economie voorbij. Dieptepunt recessie - wie twijfelt daar nog aan? - zou dan ergens deze winter moeten zijn...? De wegen van Mr. Market zijn en blijven hoe dan ook onvermijdelijk.

Want de stijging kan ook nog gewoon een doodlopende dead cat bounce zijn. Let wel, het is allemaal in eigen valuta. De AEX in dollars en Wall Street in euro's geeft een heel ander beeld.

Hoe slechter nieuws en macrodata worden, hoe harder #AEX laatste weken lijkt te stijgen. Mss kijkt die eigenwijze Mr. Market alweer over #recessie en #kleumwinter heen, wie zal het zeggen. AEX loopt wel op alle troepen vooruit, zelfs tech-indices Wall Street

Over recessie gesproken, verhoogt de Fed om 20:00 uur met drie (75% consensus) of vier kwartjes (25%)? Dat laatste is nooit eerder gebeurt en daarmee gooit de Fed misschien zelf de economie onder de bus: jammer dan, maar de inflatiebestrijding gaat voor. Zoiets. Dat kan, maar er is ook nog een dollar.

Bij vier kwartjes kan die zo maar dóór pariteit met de de euro schieten? U ziet de resultaten van het Amerikaanse bedrijfsleven deze week, daar zitten her en der (Microsoft bijvoorbeeld) flinke valutagaten in. Zie ook Unilever gisteren, dat een 4,9% dollarwindje mee meldde. Die hebben Amerikanen tegen.

Uiteraard volgt u hier live op IEX dat rentebesluit en persconferentie. Hier alvast de verwachting voor het rentebesluit van over een jaar:

Waarom zo ver vooruit kijken? Die rentestanden zijn niet namelijk eens zoveel hoger dan die voor vanavond. De Fed verhoogt dit voorjaar en deze zomer quick & dirty en dan maar eens weer zien.

Dat heeft veel te maken met recessievrees en mede daarom weer afkomende inflatieverwachtingen:

Dan moet energie wel een beetje mee zitten en zo komen we bij het slechte nieuws van vandaag uit. Het is en blijft geharrewar met Rusland en EU over gas en daar reageert de Nederlandse aardgas future TTF dan weer op. En zo zit er alweer een nieuwe stekel in de grafiek. Bestaat er zoiets als een technisch egelpatroon?

De verzamelde grondstoffen in de Bloomberg Commodity Spot Index werken wat inflatie betreft ook niet meer mee, ze stijgen weer. En in euro's gaat dat nog harder met die oplopende dollar.

De brede markt dan, aangedreven volgens de networks door nota bene mindere cijfers dan verwacht van Alphabet en Microsoft gisteravond. Vanavond is Meta en morgen zijn er Apple en Amazon. De beleggershand is blijkbaar gauw gevuld vandaag, want meestal zijn we met z'n allen genadeloos voor tegenvallers.

Interessant aan de cijfers is dat er dit rondje maar twee smaken lijken te bestaan: winstwaarschuwers en outlook-verhogers. Overdreven natuurlijk, maar er zijn wel veel uitschieters en dat geeft aan dat ook het bedrijfsleven dit jaar schippert. Markten en macro-economie zijn moeilijk in te schatten in 2022.

Geklokt op het Amsterdamse slot om 17:40 uur en de Big Board heeft zin in de Fed, zeg. Vooral de Nasdaq 100. Let vooral op die dollar vanavond.

Hier de rentes en die bevestigen misschien het Fed, recessie en inflatieverhaal.

Zie onze tienjaars rente maar. Die stond een maand geleden precies honderd basispunten hoger en misschien is de opgaande trend alweer naar de knoppen.

Beursplein 5

Onze aandelen dan: KPN (deel uitmakend van kamp outlook-verhogers) doet niet veel op de meevallende cijfers vandaag. Voor wie nog een heel defensief (dividend)aandeel zoekt dan maar, of zijn er alternatieven? Leest.

KPN heeft vertrouwen in eigen kracht #KPN

Ja, dat kan wel zijn met Walmart, maar de winstwaarschuwing van deze week is wel een hele dikke. Wat is er gaande dan bij deze gigant?

De Kleine VOC, ook vermaard om haar dividend:

Acomo weet zich knap staande te houden #ACOMO

Microsoft is wel gevoelig voor de dure dollar en kent steeds meer concurrentie:

De adviezen met verlagingen voor Nedap, ASMI en - gaat u daar echt maar even voor zitten, wat een giller - JustEatTakeaway. KPN krijgt een verhoging. Klik op het plaatje voor details.

De cijfers van Vopak worden lauw ontvangen. Wie loopt er nog warm voor dit fonds? Er is al een tijd totaal geen momentum. Verder nog iets?

Eerst maar Adyen, zoiets?

#Adyen was en is duurste (groei)aandeel #AEX en gaat vandaag hard zonder nieuws. Plaatje ziet er wel (technisch) steeds beter uit.

#Adyen was en is duurste (groei)aandeel #AEX en gaat vandaag hard zonder nieuws. Plaatje ziet er wel (technisch) steeds beter uit.

Laat meteen zien hoe moeilijk timen is. Er staat alweer +45% sinds (tijdelijke?) bodem en dan weet u nog niet of dit dé low is

Nog maar eentje en hier geldt min of meer hetzelfde verhaal:

Chippers #ASML #ASMI en #Besi kiezen vandaag ook weer ruime sop, maar sectorindex #SOX scheert langs bovenkant neergaande trendkanaal en bear market is nog intact#AEX

Wolters Kluwer schuurt tegen all time €10,25 aan en zet op slotbasis wel een nieuwe, verse top neer

Unilever daalt wellicht op KraftHeinz (-7,5% op cijfers) en dan is Ahold Delhaize niet ver weg? VS grutters hebben het lastig

Philips, ook vandaag is het weer niks

Het (op papier) cyclische Aalberts is op korte termijn aan iets moois bezig

Alfen scherpt de all time high nog maar even aan, nu €109,85

BASF (-1,1%) schroeft de productie terug vanwege dure energie, maar OCI kachelt lekker omhoog

Basic-Fit herstelt van een naar advies

Flow Traders wil alweer niet

Morgen heeft CM.com cijfers, beweegt altijd hard, maar vertoeft al ruim een maand om en nabij eigen bodem

Fastned stijgt weer stiekem, maar er is nog veel werk aan de winkel in eigen grafiek

U weet het, niet alleen wordt het vandaag weer een latertje met Fed en Meta, morgen is het weer héél vroeg dag: Superdonderdag! Ik focus in mijn morning call op Shell, AC Mittal, Unibail, Arcadis en CM.com. AMG is trouwens om 13:00 uur, midden op de dag. Waarom, hoe verzint ze het...?

07:00 Arcadis - Cijfers tweede kwartaal

07:00 ArcelorMittal - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Intertrust - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Unibail-Rodamco-Westfield - Cijfers tweede kwartaal

07:30 CM.com - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Ordina - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Relx - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Shell - Cijfers tweede kwartaal

00:00 AMG - Cijfers tweede kwartaal

00:00 GeoJunxion - Jaarcijfers

18:00 Euronext - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Vastned - Cijfers tweede kwartaal

Tot slot nog even het scorebord van vandaag. Niet één double digit daling! Eigenlijk is dat al winst. Tot straks bij de Fed.

