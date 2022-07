"In het begin deed ik echt alles verkeerd" Bericht delen via: Kopieer link Educatie, Podcast Categorie: Redactioneel

Analist Niels Koerts vertelt over de fouten die hij maakte toen hij op zijn veertiende begon met beleggen. Ondanks die fouten was het slim om zo vroeg te beginnen. Dat heeft namelijk alles te maken met het rente op rente-effect. Dit effect wordt ook wel compound interest genoemd. Ene Albert Einstein noemde dit 'the most powerful force in the universe' en zelfs het achtste wereldwonder. Samen met IEX-redacteur Coen Grutters legt Niels Koerts je er alles over uit in de tweede aflevering van BeleggersBootcamp. Ze rekenen voor hoe het rente op rente-effect grote invloed heeft op je langetermijnrendement. Direct weten wanneer er een nieuwe aflevering van BeleggersBootcamp online staat? Volg de podcast dan op Spotify of Apple Podcasts. Natuurlijk verschijnt BeleggersBootcamp ook elke twee weken hier op IEX.

