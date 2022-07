Het is weer druk voorbeurs, wat een raar cijferseizoen en Fed verhoogt

De AEX indicatie is +0,6%, want Alphabet en Microsoft. Die deden +4,8% en +4,0% op nota bene tegenvallende cijfers, maar mooie outlook.

Typisch cijferseizoen dit: het is óf waarschuwen, óf outlook verhogen, lijkt het wel. Zo meer hierover, want er is weer veel.

Technologie ligt wellicht goed vanochtend. De beursdag duurt alleen iets langer dan dat, want om 20:00 uur verhoogt ene Fed de rente met drie kwartjes naar 2,25-2,50%. Of worden het er vier?

Dat zou een verrassing zijn en dat moet ik echt zien met die gevoelige markten en vooral dollar. En die is al zo duur, getuige ook de rapportages van Amerikaanse bedrijven, zoals ene Microsoft gisteravond. Nabeurs Wall Street vandaag komt het aangeslagen Meta met cijfers.

Europese futures openen een paar tienden hoger

De Amerikaanse staan zelfs +0,8% tot +1,4% (Nasdaq 100)

In Azië staat er kleine minnen en plussen op het bord, maar Hong Kong springt er uit met -1,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +5,3% op 24,7

De dollar daalt 0,5% (wat nu weer, ik zie het niet zo snel) naar 1,015

De Duitse tienjaars rente stijgt twee basispunten naar 0,94% en de Amerikaanse ook naar 2,82%

Goud staat vlak, olie staat een procent hoger en crypto stijgt wisselend met bitcoin +1,5% en ethereum zelfs +5,3%

Hartje Q2-cijferseizoen, daar gaan we weer met dit keer op papier het saaiste AEX-aandeel met een bèta van 0,27. Dit ziet er goed uit, KPN verslaat de verwachtingen met haar Q2's en verhoogt de outlook.



Het zo ongeveer permanent reorganiserende Vopak verslaat de verwachtingen met haar Q2's,, maar neemt wel - ka-ching - een impairment van €468 miljoen. Hier de hoofdlijnen, de outlook leest u hier.



Alphabet (+4,8%) en Microsoft (+4,0%) voldeden voor het eerst in jaren - hier leest u alles - niet aan de verwachte winst per aandeel en omzet, vanwege dure dollar en concurrentie, maar het zijn en blijven cashmachines. Microsoft redde met een double digit outlook (!) de meubelen in de conference call.

Hier Alphabet:

Earnings per share (EPS): $1.21 vs $1.28 expected, according to Refinitiv

Revenue: $69.69 billion vs $69.9 billion expected, according to Refinitiv

YouTube advertising revenue: $7.34 billion vs. $7.52 billion expected, according to StreetAccount

Google Cloud revenue: $6.28 billion vs. $6.41 billion expected, according to StreetAccount

Traffic acquisition costs (TAC): $12.21 billion vs $12.41 billion expected, according to StreetAccount

Tja, dan die brede markt. de AEX wil (technisch) wel, het beeld is echt ogeknapt.



De index is wel alleen? Hier zit u de S&P 500 en Nasdaq 100 (paars) die er minder fraai voor staan. Zeg maar of de AEX een hard- of een doodloper is.



Verder is er nu wenig nieuws bij ons, maar wel bij de buren. BASF en Holcim (hier) verhogen hun verwachtingen, Adidas waarschuwt juist en in Frankrijk meldde het grootste EU beursfonds LVMH beter dan verwachte cijfers.

07:00 Vopak - Cijfers tweede kwartaal

07:30 KPN - Cijfers tweede kwartaal

18:00 AMG - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Marel - Cijfers tweede kwartaal

18:00 UMG - Cijfers tweede kwartaal

00:00 Core Laboratories - Cijfers tweede kwartaal



07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 BASF - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Credit Suisse - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergies - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)

13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Shopify - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Meta Platforms - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)



08:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid - Juni (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Juni (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit en toelichting (VS)

En dan nog even dit

Walmart dus, hoewel de Nasdaq 100 weer de grootste klappen kreeg:

WATCH: Wall Street ends sharply lower as Walmart profit warning spooks investors https://t.co/M6l4fwe9uz $WMT pic.twitter.com/BQrbNxnxvB — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2022

Het hakte er in gisteren:

WATCH: U.S. retailers suffered share price losses after Walmart said annual profit could fall by as much as 13%, adding that it would cut prices of clothing and general merchandise more aggressively to attract investors https://t.co/MdRTLYcqop $WMT pic.twitter.com/AMdOAkxNPI — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2022

Want ook online... Shopify staat dik 80% onder haar top... uit december.

Shopify is cutting 10% of its workforce, with the Canadian ecommerce company saying its bets on the shift to online from physical retail shops had failed to pay off https://t.co/SCTy5fkiDR pic.twitter.com/AU2eQ7hMUq — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2022

Wat dacht u hier van?

WATCH: Amazon Prime users in Europe are in for a shock as prices are set to jump by up to 43%, reflecting mounting pressure from Wall Street on new Chief Executive Andy Jassy to shore up profit as inflation rises and a downturn looms https://t.co/3wkwC5EcS8 pic.twitter.com/hteB86tuUB — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2022

+2,8% nabeurs:

Chipmaker Texas Instruments gave a bullish forecast for the current period, countering concern that a slowing economy is hurting demand for electronics https://t.co/fQNZJ8eJZm — Bloomberg Markets (@markets) July 26, 2022

Na UBS ook deze Zwitserse bank. Ooit grootmachten. Nu ook niet meer.

Credit Suisse swaps out CEO, launches strategy review amid big Q2 loss https://t.co/QB281ZjTXb pic.twitter.com/BdEXegZATN — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2022

Kijk aan:

Holcim raises full-year sales outlook after Q2 beat https://t.co/MTlAOSWLjC pic.twitter.com/sjamgmYO2V — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2022

BASF is het Duitse gasbedrijf, zeg maar. Loopt groot risico.

Germany's BASF, the world's largest chemical company, is considering further cuts to ammonia production due to soaring natural gas prices, two sources familiar with the matter said, with potential ramifications from farming to fizzy drinks https://t.co/sTIX2L7OAt pic.twitter.com/FC5RbADfhj — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2022

Zo:

Alibaba may attract at least $16 billion of Chinese money by shifting to a primary listing in Hong Kong, strategists say, getting a much-needed boost as its stock struggles to bottom out https://t.co/l9q5SMVfNS — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2022

Bent u weer bij:

From Tesla selling its Bitcoin stash to new data on venture capitalists betting big on crypto, here is a closer look at the top crypto stories of the week https://t.co/GzyQcEjLUm pic.twitter.com/sT2g4TAGhW — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2022

En of u weer bij bent. U kan er alleen niet beleggen.

LATEST: North Korea’s economy contracted 0.1% last year, according to South Korea's central bank, with growth prospects clouded this year by a surge in Covid cases https://t.co/jvRDQyPCAc — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2022

Nog niet voor ons euro beleggers, denk ik:

The traditional 60/40 portfolio — alleged by some investors to be dead — is regaining some of its luster as bonds start to offer more value, according to Singapore’s sovereign wealth fund GIC https://t.co/av1rGcrn1V — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2022

Mooi samengevat?

Veel plezier en succes vandaag.