Voorbeurs verhapstukken we prima Unilever en Randstad, maar ook Walmart

De AEX indicatie is... vlak tot +0,1%. Meevaller wellicht, want Walmart winstwaarschuwt... groots, helaas. Randstad en Unilever rapporteren wel mooie cijfers.

Europese en Amerikaanse futures openen allemaal rond -0,1%

In Azië bescheiden plussen en minnen met de Hang Seng +1,6% en Taiwan -0,9% hebt u de uitschieters

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +1,4% op 23,4

De dollar ligt ook al vlak op 1,021

De Duitse tienjaars rente zakt een basispunt naar 1,02% en de Amerikaanse doet twee minder op 2,82%

Goud +0,2%, olie +1,4% à +1,6% en crypto duikt procenten. Bitcoin doet -4,0% op $21.100

Unilever komt net door en de Q2's zijn op eerste gezicht veel beter dan gedacht, vooral door het doorpijzen van inflatie. De verwachtingen gaan zelfs wat omhoog en er stond een lekker dollarwindje in de rug dus.



Randstad levert prima Q2's af en verslaat de verwachtingen. Juli is ook goed en de uitzender verwacht veel van Q3. Het is een vreemde, mogelijke recessie dus met volledige werkgelegenheid, want Randstad is dan de eerste om te worden geraakt. Even heel ordinair: het concern verdient gewoon bakken met geld.



Omdat Randstad vroeg-cyclisch is, is hier de outlook. Nou ja, nog wel een unprecendented macro enviremont dan.



Al gezien? NXP Semiconductors leverde gisteravond keurige cijfers af, maar deed -2,7% nabeurs.

#NXP Semiconductors verslaat verwachtingen en verhoogt outlook (+1,0%). Dit is vierde Nederlandse chipper, aan Nasdaq genoteerd (had anders ook in #AEX gezeten) en is rond €45mld waard. Doet zelfs 2% dividend https://t.co/9B3YpczTc3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 25, 2022

Let op Ahold Delhaize, maar eigenlijk iedereen? Walmart (-9,9%) leverde gisteravond een dikke winstwaarschuwing af. De ellende in het gemiddelde huishoudboekje van Amerikanen druipt van de cijfers af. Intussen is ook UBS al door met een winstwaarschuwing, ofwel let ook maar op ING en ABN Amro.

Opvallend in de cijfers is en die geluiden klinken meer, Walmart moest grote voorraden dumpen, die zijn aangelegd in de - herinnert u zich die nog? - Covid-19 lockdowns. Dikke aanbiedingen zijn dan wel weer deflatoir...

En niet zo'n kleintje ook, zeg... #Walmart geeft winstwaarschuwing met hoofdletter, -8,4% nu en morgen meten we verder de schade wel op. Dit is dus wat inflatie met bestedingen doet, zeg maar. #AEX pic.twitter.com/a0wJDaWWnj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 25, 2022



Dan is er ook nog Fugro en om 22:99 uur cijferen Alphabet en Microsoft:

Fugro levert meteen goede Q2's af en handhaaft outlook:

Veel plezier en succes vandaag.