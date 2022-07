Het is nog even warmdraaien voorbeurs en oh jee, Philips

De AEX-indicatie is -0,2% na een slecht Wall Street vrijdag (vooral technologie) en een rustig weekend met amper tot geen beursnieuws. We starten de week helaas met ronduit beroerde cijfers van Philips.

De Europese futures openen rond -0,5%

De Amerikaanse futures staan 0,1% lager

In Azië kleurt alles 0,5% à 1,0% rood na op Korea na

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -0,4% op 23,0

De Duitse en Amerikaanse tienjaarsrente stijgen één basispunt naar 1,03 en 2,81%

De dollar stijgt 0,2% tot net onder 1,02

Goud staat -0,2%, olie -0,6% en crypto zakt procenten weg, bitcoin -3,0% op $21.900

Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, het is een zeldzaam drukke beursweek waarin zowat het halve Damrak en alle belangrijke fondsen - Shell, Unilever en heel Big Tech - met Q2-cijfers doorkomen en de Fed de rente met drie kwartjes verhoogt naar 2-25-250%. Lees alles in mijn vooruitblik van gisteren.

Wie gaat er intussen niet uit van een (winst)recessie? Twee plaatjes, net als bij de AEX zijn ook bij de S&P 500 de winst- en omzetverwachtingen echter niet omlaag te branden.



Een aanzienlijk deel van de markt verwacht woensdag zelfs vier kwartjes Fed-renteverhoging. Dat is nog nooit gebeurd en geeft de inflatie-ernst wel aan:



Het begin van van deze Q2-week is in mineur, want Philips haalt de verwachtingen niet met haar Q2-cijfers en verlaagt de outlook. Ze mikt voor dit jaar nu op een vergelijkbare omzetgroei van 1 tot 3%, waar eerder nog werd gerkeend met 3 tot 5%. De aangepaste EBITA-marge is circa 10% en de consensus mikte op 11,8%.

Nog geen tijd gehad, er is op het eerste gezicht niet al te veel informatie over de beademingsapparatuur.



Verder is er amper nieuws op het Damrak, waar het natuurlijk superspannend is wat de AEX nu doet. Niet alleen is de index boven het neergaande trendkanaal uitgebroken, ze loopt ook nog eens op alle andere indices vooruit. Long of short, aan u de keuze.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:01 Lagere opening Damrak voorzien

07:55 'Flinke teleurstelling Philips'

07:48 Herbert Diess weg als topman Volkswagen

07:31 Philips schiet flink tekort en verlaagt outlook

07:29 Ryanair boekt weer winst

07:12 Jefferies zet Galapagos op verkooplijst

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

24 jul Valuta: beleggers wachten op rentebesluit Fed

24 jul Hete beursweek op komst

Analistenadvies:

Galapagos: naar underperform van hold en naar €48 van €53 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

Agenda

07:00 Philips - Cijfers tweede kwartaal

22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 NXP - Cijfers tweede kwartaal (VS)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Juli (Dld)

14:30 Chicago Fed index - Juni (VS)

En dan nog even dit

Ter memorie, vooral tech ging met een humeur het weekend in:

WATCH: U.S. stock indexes fell on Friday after dismal quarterly revenue from Twitter and Snap triggered declines in social media and ad tech firms https://t.co/yO1mjUOVTW pic.twitter.com/K9ibOWLiIz — Reuters Business (@ReutersBiz) July 23, 2022

Kijk aan:

Toerismeheropening doet #Ryanair goed in 1Q22/23



- 45,5m passagiers (8,1m in 1Q21/22)

- Bezettingsgraad: 73% -> 92%

- Omzet van €0,4m naar €2,6m

- Winst: van €-273m naar €170m

- Nettoschuld van €1,45mld naar €0,4mld



Grote vraag: wat met corona in herfst 2022? pic.twitter.com/JFWGqU9viN — Tom Simonts (@TSimonts) July 25, 2022

Gedoe:

WATCH: Twitter posted a surprise fall in revenue amid uncertainties related to its $44 billion acquisition by Elon Musk and a weakening advertising market https://t.co/7dWt2utQwx pic.twitter.com/w9lqLXY6B3 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 23, 2022

Nog meer gedoe:

Elon Musk denied he had an affair with Sergey Brin’s wife, after the Wall Street Journal reported that the liaison led the Google co-founder to sell his investments in Musk’s companies https://t.co/JUmilyJbw8 — Bloomberg Markets (@markets) July 25, 2022

Intussen bij de concurrentie:

Volkswagen's dramatic move to oust its combative CEO was set in motion a week ago, when his backing from the billionaire Porsche and Piech family began to crumble https://t.co/JO7mr0W1yI — Bloomberg Markets (@markets) July 23, 2022

Week van de waarheid met héél Big Tech, Big Oil, Big Pharma en Big Food:

WATCH: Earnings from big names like Alphabet, Apple, Microsoft and Coca-Cola next week will offer a health check for corporate America pic.twitter.com/UoIoet2SO5 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 23, 2022

China:

WATCH: China is issuing debt to fund big infrastructure projects and local governments are urged to speed up projects and create jobs for migrant workers, as the world’s second largest economy tries to turn the economic tide https://t.co/Tbd3PnliGN pic.twitter.com/zKJTIhIMYE — Reuters Business (@ReutersBiz) July 23, 2022

Meer:

Chinese property stocks and dollar bonds rallied Monday, as a reported move by Beijing to establish a fund to support developers fueled optimism about a turnaround for the struggling sector https://t.co/bKCenBYwC4 — Bloomberg Markets (@markets) July 25, 2022

Iets voor u?

While China’s stock market has become somewhat of a pariah for global investors this year, Citigroup is taking a contrarian view with a bullish outlook for the nation’s equities https://t.co/J2LmrWxiKS — Bloomberg Markets (@markets) July 23, 2022

Zucht:

Wheat prices jumped after a Russian missile strike over the weekend, which came just hours after a deal was signed to unblock grain exports from Ukraine https://t.co/EQP2U3x6Qu — Bloomberg Markets (@markets) July 25, 2022

Verhip :-)

This chart shows that the #ECB's cycle of interest rate hikes is almost over again. German 2y yield - an admittedly very volatile early indicator - has dropped to 0.45% and is already below ECB's key rate of 0.5%. pic.twitter.com/zZY5GOsyTo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 23, 2022

Veel plezier en succes vandaag.