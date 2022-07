Vooruitblik op de drukste en spannendste week van het jaar

Bizar druk, u hoeft zich deze week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat geen seconde te vervelen.

Agenda thuis

Liefst twaalf fondsen alleen al op donderdag op Beursplein 5 met Q2- of H1-cijfers, zo'n drukke week hebt u zelden gezien op het Damrak. U mist alleen financials.

MAANDAG 25 JULI 2022

07:00 Philips - Cijfers tweede kwartaal



DINSDAG 26 JULI 2022

07:15 Randstad - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Unilever - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Acomo - Cijfers tweede kwartaal



WOENSDAG 27 JULI 2022

07:00 Vopak - Cijfers tweede kwartaal

07:30 KPN - Cijfers tweede kwartaal

18:00 AMG - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Marel - Cijfers tweede kwartaal

18:00 UMG - Cijfers tweede kwartaal

00:00 Core Laboratories - Cijfers tweede kwartaal



DONDERDAG 28 JULI 2022

07:00 Arcadis - Cijfers tweede kwartaal

07:00 ArcelorMittal - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Fugro - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Intertrust - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Unibail-Rodamco-Westfield - Cijfers tweede kwartaal

07:30 CM.com - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Ordina - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Relx - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Shell - Cijfers tweede kwartaal

00:00 GeoJunxion - Jaarcijfers

18:00 Euronext - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Vastned - Cijfers tweede kwartaal



VRIJDAG 29 JULI 2022

07:00 Signify - Cijfers tweede kwartaal

07:15 Air France-KLM - Cijfers tweede kwartaal

07:15 Heijmans - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Basic-Fit - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Brunel - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Ctac - Cijfers tweede kwartaal

Agenda uit

Wat dacht u van het buitenland? Misschien moeten we het omdraaien: na deze week houden we zo ongeveer alleen Nvidia als grote naam over. Verder geeft heel Big Tech bijvoorbeeld acte de présence, net als Big Oil, Big Pharma en met NXP zijn morgen al onze chippers door.

MAANDAG 25 JULI 2022

22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 NXP - Cijfers tweede kwartaal (VS)



DINSDAG 26 JULI 2022

07:00 UBS - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers derde kwartaal (VS)



WOENSDAG 27 JULI 2022

07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 BASF - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Credit Suisse - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergues - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)

13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Meta Platforms - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)



DONDERDAG 28 JULI 2022

07:00 Orange - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Volkswagen - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 AbbVie - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Caterpillar - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Harley Davidson - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers derde kwartaal (VS)



VRIJDAG 29 JULI 2022

07:00 BNP Paribas - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 EssilorLuxoica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Renault - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

13:00 Chevron - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Fed en macro's

En dat is nog niet alles: de Federal reserve verhoogt naar verwachting woensdag de rente met drie kwartjes naar 2,25%-2,50%. Verder zijn er de eerste BBP Q2-cijfers en inflatie over deze maand uit onder meer Duitsland.

MAANDAG 25 JULI 2022

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Juli (Dld)

14:30 Chicago Fed index - Juni (VS)



DINSDAG 26 JULI 2022

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Mei (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Juli (Bel)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Juni (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Juli (VS)

00:00 IMF - World Economic Outlook



WOENSDAG 27 JULI 2022

08:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid - Juni (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Juni (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit en toelichting (VS)



DONDERDAG 28 JULI 2022

06:30 Producentenvertrouwen - Juli (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Juli (eur)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Bel)

11:30 Inflatie - Juli (Bel)

14:00 Inflatie - Juli (Dld)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)



VRIJDAG 29 JULI 2022

00:50 Industriële productie - Juni vlpg (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - Juni (Jap)

06:30 Omzet detailhandel - Juni (NL)

06:30 Producentenprijzen - Juni (NL)

07:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Juni (Dld)

10:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (eur)

11:00 Inflatie - Juli vlpg (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Juni (VS)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal vlpg (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juli (VS)

ECB en Duitsland tegen Italië

En dat is nóg niet alles, want dit cijferbonanza komt uitgerekend op het moment dat de VS toch echt echt richting recessie gaat. Dat bleek vrijdag even met een ramp van een inkoopmanagersindex. Wat een misser.

Wow! US composite #PMI also drops below 50. And well below 50 at 47.5.#recession incoming pic.twitter.com/B48jdyzRcd — jeroen blokland (@jsblokland) July 22, 2022

Datzelfde geldt voor de EU, waar wellicht ook weer een politieke crisis op de loer ligt:

Why, anguished Italians were asking, are we discarding a statesman of rare quality when our often misgoverned country is most in need of wise, efficient & principled leadership? Draghi’s undesirable exit reflects time-honored tradition in Italian politics. https://t.co/VWuVdvmPXG pic.twitter.com/7Zb4jYR1T5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 23, 2022

Het goede nieuws uit de EU is dat dat de ECB niet langer behind the curve is?! Geluk bij een ongeluk, dat wel. Niet dat een vlucht in Duitse Bunds een goed teken is, maar anders wordt dit zo'n inktzwarte vooruitblik.

This chart shows that the #ECB's cycle of interest rate hikes is almost over again. German 2y yield - an admittedly very volatile early indicator - has dropped to 0.45% and is already below ECB's key rate of 0.5%. pic.twitter.com/zZY5GOsyTo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 23, 2022

Getuige de koers van EUR/USD boezemt de ECB niet al te veel vertrouwen in met haar politiek. Eigen munt verwaarlozen en devalueren: het is ironisch genoeg klassieke, Italiaanse monetaire politiek die teruggaat tot het wijnjaar nul. Ofwel Keizer Nero die de denariën begon te vervalsen met koper in plaats van zilver.



Net als dik tien jaar geleden, tijdens de toenmalige EU-crisis, let u de komende tijd op de Duits-Italiaanse rente-spread. Hoe groter het verschil, des te minder vertrouwen de markt in EU, ECB en euro heeft, om even kort door de bocht te gaan. De spread loopt weer op, maar het is hooguit een gele kaart. Geen rode.



Een green shoot kan deze week zijn dat de inflatie in Duitsland en de EU eindelijk de top heeft bereikt. Zet u de wekker vrijdag op 14:00 uur.



Een rode vlag kan weer zijn dat dat de Fed woensdag de rente niet met drie, maar vier kwartjes verhoogt. Die kans is klein, het is nooit eerder gebeurd, maar het is zonder meer opvallend dat zo'n percentage van de markt daar toch op rekent.



Bull trap?

Voor de markten kan het ook allemaal niet pikanter? Want zeker de AEX daagde de afgelopen week juist de neergaande trend en misschien wel de bear market uit met die opwaartse draai. Het neergaande trendkanaal is wel gebroken.



De AEX loopt op de troepen vooruit, want bijvoorbeeld DAX 40, Euro Stoxx 50, S&P 500, Hang Seng en MSCI World Index staan precies aan de bovenkant van hun neergaande trendkanalen. Ze zijn er echter geen van alle doorheen, zoals hier de Nasdaq 100.



Ondanks de mooie en goed ontvangen cijfers van TSMC en ASML (ASMI en Besi zitten er niet in) zit zelfs de Philadelphia Semiconductor Index (SOX) nog in de neergaande trend en ketst misschien af op de bovenkant van het trendkanaal. Kortom, de AEX mag komende week letterlijk boven zichzelf uitstijgen?



Grondstoffen

Nog even goed nieuws met die Russisch-Oekraïns-Turkse tarwedeal dit weekend: de wheat future staat weer op het niveau van voor de oorlog.



Ook hier is het echter het slechte nieuws dat commodities met een bear market flirten, zie hier bijvoorbeeld de Bloomberg Commodity Spot Index. De gedachte is simpel: bij een recessie is minder vraag naar grondstoffen, energie en voedsel.



Winstverwachtingen

Houvast voor ons aandelenbeleggers is dat marktbreed de waarderingen veel harder zijn afgekomen dan de koersen. Bovendien hebben beurzen de naam zes maanden tot een jaar op de economie vooruit te lopen. De bear markets op de borden duren al even - in Amerika sinds januari en hier al sinds vorig jaar november

Het zou zeker niet voor het eerst zijn dat alle data op recessie wijzen en de markten intussen alweer omhoog speren. Wat ik zelf niet begrijp, is dat de analisten vooral hun winstverwachtingen maar niet verlagen. Hebben ze domweg de data niet, waardoor ze niks kunnen zeggen?

Omzet is wat anders met deze galopperende inflatie, die veel bedrijven toch aardig weten door te prijzen. Het kan toch niet anders dan dat de winsten onder druk komen met de toeleveringsproblemen, waarschijnlijke recessie en al die andere issues die de marges onder druk zetten? Zie alle Q2-cijfers van vorige week maar.

Daar staat ruime aandeelhouders-return tegenover - dividendverhogingen en aandeleninkoop - ofwel: er is misschien ook weinig reden om aandelen te verkopen. Waar moet u anders heen met uw geld? Het is even doorbijten, recessies horen erbij en bear markets ook, kan de gedachte zijn.



De AEX doet nu formeel 11,4 keer de verwachte winst. De superdefensieve Euro Stoxx 50 is zelfs tegen 10,4 keer de winst en 3,4% dividendrendement te koop, en omzet- en winstlijntjes lopen nog gewoon op...



Hetzelfde geldt voor de S&P 500, die wel wat duurder is en maar 2,1% yieldt.



Bij de Nasdaq 100 haperen de verwachtingen wel, en de index lijkt nog erg aan de prijs.



De wereldindex nog om het rijtje af te maken.



Resumerend: mijn scenario is dat er een milde winstrecessie aankomt die het bedrijfsleven glansrijk doorstaat omdat het mean & lean is en ruim gekapitaliseerd. Zie vooral Besi en ook Flow Traders maar vorige week: beroerde cijfers, maar wel aandelen inkopen. De bodembel durf ik echter niet te luiden.

Zie het AEX-plaatje: misschien heeft die al wel geklonken. Het kan ook nog twee jaar duren. U weet nooit.

Are stocks near bottom? In BofA FMS, equity fund managers' cash holdings hit 6.1%, highest since Oct2001 in aftermath of 9/11. A net neg 40% said they overweight stocks. When positioning reaches such extremes, stocks tend to have only one direction to go. https://t.co/wgWKQYVOB5 pic.twitter.com/jW7G22PCIi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 23, 2022

Philips

Met zoveel cijfers deze week kan ik u alleen maar teleurstellen, maar ik loop tien aandelen af met een voorbeschouwing. We starten morgen met misschien wel het grootste hoofdpijndossier op Beursplein 5: Philips. Nog altijd hebben we geen idee hoe groot de schade gaat zijn van de beademingsapparatuuraffaire.

Eén ding weten we wel - sorry dat ik het zeg - en dat is dat Philips ons hierover steeds onvolledig inlicht. Onze analist Niels Koerts, en u ook misschien, worstelt met deze onverkwikkelijke affaire, want anderzijds is het natuurlijk een heel mooi bedrijf. Iets met kind en badwater dus.

Citaat uit zijn laatste analyse:

Hoewel er momenteel praktisch niets lijkt te lukken bij Philips, zien we wel degelijk waarde in de onderneming. Het bedrijf opereert in een markt die op lange termijn bovengemiddeld zal blijven groeien en daarnaast ligt er voldoende ruimte om de winstgevendheid te verhogen.

Tevens is de huidige balans sterk genoeg om een schikkingsbedrag van €3 miljard aan te kunnen. Wat ons betreft doet de huidige waardering van 10,5 keer de verwachte winst over 2023 geen recht aan de waarde van de onderneming. Het Buy-advies blijft gehandhaafd.

Misschien heeft Niels gelijk, maar juist in een moeilijke markt als deze zijn er denk ik gemakkelijker aandelen te spotten dan de pure special occasion die Philips is. Vooral schadeclaims kunnen een doos van Pandora zijn.

ArcelorMittal

ArcelorMittal kent één groot schrikbeeld: recessie. Dan gaat in de regel de sloopkogel door alle financiële parameters van deze über-cyclical. Onze analist Peter Schut is er echter niet bang voor:

De staalsector als geheel wordt uitermate laag gewaardeerd, vooruitlopend op flink lagere prijzen in de toekomst. De economisch terugval die we nu zien is uiteraard geen goed nieuws voor deze zeer cyclische sector.

Dat zit dan ook wel ruim in de koersen verwerkt. In een peer group-vergelijking behoort AM ook tot de laagst gewaardeerde fondsen.

Randstad

Met een recessie in aantocht is behalve ArcelorMittal ook Randstad het (cyclische) aandeel waar u echt niet mee wil zitten? Dat is het gekke aan de huidige recessie(dreiging): die gaat gepaard met volledige werkgelegenheid. En Randstad zelf is dik gekapitaliseerd. Misschien zit er daarom een extraatje in voor ons?

Onze analist Martin Crum is voorzichtig:

Nu ons koersdoel (ruimschoots) is bereikt, wordt het advies teruggezet naar Hold (van: Sell). Het koersdoel blijft daarbij ongewijzigd: €48.

Gezien de ongebruikelijk hoge onvoorspelbaarheid van de economische omstandigheden blijven wij bij dit soort aandelen bij voorkeur langs de zijlijn. De risico's liggen voorlopig aan de onderkant.

Shell

Hoge energieprijzen in Q2, recessiedreiging tot nu toe in Q3 én geruchten dat Shell wellicht met meer aandeelhouders-return komt. Behalve de supply chain kan ook dat het thema zijn dit cijferrondje. Bijna drie weken geleden zag onze analist Crum dat al een beetje aankomen en er is volgens hem zeker ruimte voor.

Onbemind maakt niet duur, misschien is dat verder wel de rode draad in Shell.

De upside tot ons - onveranderde - koersdoel van €26,50 is hierdoor opgelopen tot zo'n 11% en daar past een Buy-advies bij. Dit zou omgerekend neerkomen op een k/w van amper tien op FY23-basis bij een (directe) dividend yield van meer dan 4%.

Daar bovenop koopt Shell eigen aandelen in, goed voor nog eens omgerekend meer dan 4%. Ruimte voor meer is er in financieel opzicht daarbij zeker. Wellicht volgt er nog een verrassing voor aandeelhouders bij de halfjaarcijfers.

Unilever

Klinkt misschien raar als u ziet dat Unilever er jaren niks van bakt, maar misschien is dit een mooi schuiladres als u een recessie in de economie en de beer op de beurs vreest. Crum volgt het aandeel al heel lang en meent:

Unilever presteert koersmatig dit jaar naar behoren en maakt zijn status van veilige haven - eindelijk - waar. Het aandeel noteert slechts fractioneel onder het niveau waarop het dit jaar van start ging, en dat geldt niet voor de AEX met een min van 17%.

Dankzij de relatief sterke koersprestatie is de upside tot ons koersdoel van €48,50 (zie eerdere analyses voor onderbouwing) beperkt tot slechts 5%. Dat is te weinig voor een Buy-advies: wij zetten het advies dan ook een treetje omlaag naar Hold.

Stevig vasthouden is het devies: wij rekenen toch op forse wijzigingen later dit jaar onder invloed van activistisch aandeelhouder Peltz.

Alphabet

Recessie = minder reclame en dat leest u zo aan de lijntjes van Alphabet af. Aan de andere kant kan u letterlijk geen twee minuten meer YouTube kijken of de video wordt weer onderbroken door reclame. Het fonds is afgelopen week 1:20 gesplitst om ook kleine retailbeleggers te binden en wellicht om in de Dow Jones te komen.

Ik gok morgen op een mooi inkoopprogramma om zo aandeelhouders te binden in wellicht even moeilijker tijden, net zoals Besi afgelopen week deed. Cash zat.

Amazon

Alle lijntjes kwakkelen bij Amazon, dat te maken heeft met alle issues die u maar verzinnen kan en misschien moet er ook maar eens een flink aandeleninkoopprogramma uit. Wat aandeelhoudersreturn betreft loopt het concern achter op andere Big Tech. Dit schreef onze analist Paul Weeling nog deze maand:

Feit is dat wanneer het schip de goede kant op draait, het met een getaxeerde omzet van meer dan $600 miljard erg hard gaat met het resultaat onderaan de streep. De getaxeerde nettowinst voor dit jaar zegt eigenlijk niets over de verwachte waardeontwikkeling van Amazon op lange termijn.



We zullen op korte termijn echter wel beperkt moeten corrigeren voor de oplopende inflatie en rente die drukken op de waardering en dus het koersdoel. Verder is ons uitgangspunt voor een operationele marge bij e-commerce van 2% volgend jaar uitdagender geworden. Om dit te reflecteren verlagen we het koersdoel naar $3600.

De eerlijkheid gebied echter te zeggen dat inflatie en rentes dusdanig veel invloed hebben op de koersontwikkeling dat dit puur als richtinggevend moet worden gezien ten aanzien van onze langetermijnverwachting.

Apple

Wat doen de cijfers van Apple er eigenlijk toe, bij zulke aandeelhoudersreturn? Sinds zijn aantreden als CEO in 2011 heeft Tim Cook bijna $600 miljard aan zijn aandeelhouders gegeven en er komt nog veel meer aan. Het kan niet op. Daarom belegt Warren Buffett er ook zo graag in.

Weeteling vindt het ook een prachtaandeel, maar ziet graag wat meer fantasie. Dat is wel het manco van logistiek en rekenwonder Cook.

Voor een upside van 6% gaan we in techsector niet over tot een Buy-advies. Let wel, we hebben een positieve outlook voor Apple op lange termijn, maar willen eerst meer concrete aanjagers van de winst- en omzetgroei zien - of een lagere koers - voordat we het advies verhogen.

Meta

Sinds Facebook Meta heet, is het maar matig. En dat is zacht uitgedrukt. Dit is een lastige. Want de business van Meta staat aan alle kanten onder druk, maar intussen vliegt de cash nog wel gewoon door de ramen naar binnen. En het aandeel is niet duur. En dat is ook zacht uitgedrukt. Koerts oordeelt aldus:

Meta genereert volop kapitaal. Het bedrijf behaalt hoge marges en weet dit jaar naar verwachting een winst van $36 miljard te bewerkstelligen. In combinatie met de sterke balans biedt dit CEO Mark Zuckerberg de mogelijkheid om op een aantrekkelijk niveau eigen aandelen in te kopen.



Van deze gelegenheid maakt hij - gegeven het aandeleninkoopprogramma ter waarde van $58 miljard - volop gebruik. Op basis van toekomstige kasstromen waarderen we het aandeel Meta op $280. Dit is uitgaande van een vereist rendement van 9,6% en een perpetual growth rate van 2,5%.

Daarnaast gaan we ervanuit dat de vrije kasstroom van Meta in de periode 2022-2026 jaarlijks met gemiddeld 10% groeit.

Microsoft

Mooiere en regelmatiger oplopende (double digit-!) lijntjes dan bij Microsoft vindt u niet veel op de beurs. Die hebben wel een prijs. En Koerts heeft een oordeel:

Microsoft is net als alle andere technologie-aandelen fors in koers gezakt. Dat is puur het gevolg van een lagere waardering, want met de bedrijfsprestaties is helemaal niets mis.

De cloudtak groeit als kool en ook de Office-pakketten vinden gretig aftrek bij consumenten. De recente koersdaling biedt een mooi instapmoment voor langetermijnbeleggers. Het advies blijft gehandhaafd op Buy.

Bust & boom

Supply chain is zeker, wellicht recessie, maar bovenal aandeelhoudersreturn: zo zwart als economie en geopolitiek er momenteel misschien uitzien, zo groot zijn wellicht de kansen op de beurs. Is het niet voor H2 of H1 2023, dan wel daarna. Want na elke bust kwam in het verleden weer een nieuwe boom.

Misschien is dat het wel het onuitgesproken signaal dat bedrijven u deze week geven: wij zijn sterk genoeg om te overleven en willen graag dat u in ons aandeel blijft zitten.

Heel veel succes deze week.