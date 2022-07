Slotcall: AEX niet stuk te krijgen en gaat de Fed woensdag all in?

De hoop op een snelle afname van de inflatie kan weer de prullenmand in. Althans, vandaag schiet de gasprijs maar weer eens flink omhoog. Nord Stream 1 is weliswaar weer open, maar draait op beperkte capaciteit.

Linksom of rechtsom zal een hoge gasprijs zowel bedrijven als consumenten raken en de huidige, complexe situatie op de olie- en gasmarkt zal niet snel opklaren vermoedelijk.

Damrak

Snel naar de aandelen maar. Natuurlijk waren op het Damrak vandaag vrijwel alle ogen gericht op Philips. Prettig als er goed nieuws te melden valt, maar dat was helaas niet het geval. Het concern kwam met een al verwachte stevige winstwaarschuwing en heeft nog een lange, hobbelige weg naar herstel te gaan.

En niet alleen Philips was de gebeten hond, ook biotechfonds Galapagos kreeg ervan langs. Reden, een wat somber rapport van bull van het eerste uur Jefferies. De analist verwacht een cash burn totaan 2029.

Helaas hebben wij het onderliggende rapport niet, maar aandeelhouders zullen hier absoluut niet blij mee zijn. De cash burn projecties totaan 2029: uiterst onwaarschijnlijk, maar daar zullen we eerdaags voor Premium leden wel wat uitgebreider bij stilstaan.

De financials kenden vandaag een betere dag: onder aanvoering van ING Groep stegen ook de koersen van Adyen, Van Lanschot en ABN Amro. Ook plussen waren er voor onder andere de verzekeraars en Shell.

Al met al voldoende om de AEX toch met een plusje van 0,3% te laten sluiten op 707 punten. Een mooie prestatie gezien het feit dat de index in de ochtend nog eventjes fractioneel tot onder de 700 puntengrens zakte.

En dan nog even dit

Aanstaande woensdag komt de Fed met zijn rentebesluit. Dat wordt allicht toch wat spannender dan het lijkt: een verhoging met 75 basispunten staat wel vast. Echter, de speculatie dat de Amerikaanse centrale bank 'all in' gaat en opteert voor een verhoging met 100 basispunten - een volle procent dus - is in volle gang.

Fed futures have been cooling off yesterday.

3.33 implies 3 x 25 bp hike plus a 33% chance on 100 bp hike coming FOMC meeting pic.twitter.com/fFXgSjcpc4 — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 15, 2022

Vooralsnog wordt die kans ingeschat op ongeveer 33% en dat relatief hoge percentage geeft al aan dat de financiële markten toch meer moeite dan gewoonlijk hebben met het inschatten van de volgende Fed-stap.

Een verhoging met 100 basispunten kan beleggers mogelijk zwaar op de maag vallen. Woensdag 27 juli om 20:00 uur volgt het verlossende antwoord. Althans, voor dit rentebesluit: het speculeren over de volgende renteverhoging - wat al deels nu gebeurt - kan dan een versnelling hoger.





Philips

De markt, de Beleggersdesk incluis, zag de winstwaarschuwing van Philips van vanochtend van mijlenver aankomen. Toch valt het nog tegen getuige de stevige koersval van vandaag. Een uitgebreide analyse bij iEX Premium vertelt u daar alles over:

Daar is de winstwaarschuwing van Philips #PhilipsKoninklijke https://t.co/8cd3qmGhkV — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 25, 2022

Acomo

Acomo, het vanuit Rotterdam opererende handelshuis is specerijen, noten, thee en ingrediënten, komt morgen nabeurs met zijn halfjaarcijfers. Traditiegetrouw geven de Rotterdammers geen outlook gezien de onvoorspelbare business, maar de Beleggersdesk is gematigd enthousiast over het fonds. Een update:





Dividendrendement Acomo ligt rond een fraaie 5% #ACOMO https://t.co/N1PCzqcHhq — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 25, 2022

Nokia

De uitrol van 5G geeft de cijfers van het Finse Nokia een flinke boost. De halfjaarresultaten vielen zeker niet tegen en werden - terecht - beloond met een koersstijging van zo'n 10%. Of er nog meer in het vat zit, leest u in een analyse van de Beleggersdesk bij IEX Premium:





Interessante ontwikkelingen oliemarkt

Wat gaat de olieprijs doen? Een simpele vraag, maar niet eenvoudig – zo niet onmogelijk – te beantwoorden. Laten we wel wezen, zelfs de oil majors werken met verschillende prijsscenario’s omdat ook daar de toekomstige olieprijs feitelijk niet te voorspellen valt. Er zijn simpelweg teveel onvoorspelbare factoren in het spel die een rol van betekenis (kunnen) spelen.

Desondanks zijn er meer dan voldoende marktpartijen in de veronderstelling dat zij het wél weten. Er is de afgelopen maanden flink geshort op olie, meer in het bijzonder short op ETF’s met focus op de oil majors zoals de Energy Select Sector SPDR Fund (symbol: XLE).

Dat heeft even gewerkt, de olieprijs is immers ook wat afgekomen de afgelopen tijd onder invloed van een naderende recessie, Chinese lockdowns en de vrees dat de hoge olieprijs tot demand destruction zal leiden.

Recent is echter een kentering in de markt zichtbaar: de shortposities zijn de afgelopen dertig dagen met zo’n 14% afgebouwd, zo blijkt uit data van S3 Partners. Allicht een rondje gezonde winstnemingen, maar de olieprijs is ‘slechts’ met circa 20% gedaald tot $95 per vat.

Of het het shortgeweld is geweest, of louter de vrees voor een flink lagere olieprijs: beleggers hebben sinds januari toch $1,7 miljard uit energie ETF’s getrokken.

Normaliter, zeker in recessietijd, gaat de olieprijs normaliter volledig door het putje en zijn niveaus van sub $30 per vat niet ongewoon. Iets waar wellicht Ray Dalio met zijn Bridgewater Associates op gokt. ’s Werelds grootste hedge fund – fondsvermogen $150 miljard – zit immers flink short op onder andere TotalEnergies.

Bij Shell is Dalio dan weer (nog) niet opgedoken. Dat kan uiteraard nog komen, maar Shell is inmiddels vrijwel net zo groot in gas als olie en de correlatie tussen de gasprijs en de conjunctuur is veel minder sterk dan de olieprijs.

Toch denken wij als Beleggersdesk dat het tekst book short gaan met het oog op een recessie in het geval van oil majors wel eens een wrong bet kan zijn. Immers, de oliemarkt is als gevolg van de sancties tegen Rusland nogal krap, om niet te stellen overspannen. Daar past, recessie of niet, dan weer geen fors inzakkende olieprijs bij.

We zijn benieuwd: laat in de comments maar weten wat u van de toekomstige olieprijs verwacht, en waarom.

Beyond Meat loopt achter

Een van de bekendste producenten van vleesvervangers, Beyond Meat, is een typisch voorbeeld van een boom & bust aandeel. Ooit, we praten over 2019, geïntroduceerd op $25 waarna het aandeel in luttele maanden sky high ging tot bijna $250. Nadien kon het concern de hooggespannen verwachtingen bij lange na niet waarmaken en dook het aandeel omlaag tot amper $20 eerder dit jaar.

Inmiddels is Beyond Meat de hype wel voorbij en het aandeel is in iets rustiger vaarwater beland. De market cap is inmiddels gereduceerd tot een relatief bescheiden $2,4 miljard.

Wellicht een interessant moment voor de Beleggersdesk de coverage op het aandeel weer te hervatten: na een Sell-advies in juli 2019 op $140 is de Beleggersdesk is december datzelfde jaar definitief afgehaakt wegens veel te hoge risico’s voor particuliere beleggers. Een zeepbel constateren is goed te doen, bepalen wanneer deze zeepbel knapt een compleet ander verhaal.

Nu de waardering weer in het redelijke is (huidige koers $36), kán het een interessante aanvulling van een goed gespreide aandelenportefeuille zijn, maar een belegging nu in Beyond Meat kent zo zijn haken en ogen.

Immers, winst wordt er drie jaar later nog steeds niet behaald. Maar dat is nog niet alles: vorig jaar wist Beyond Meat een fraaie deal te sluiten met enkele van ’s werelds grootste fastfoodketens, waaronder Pizza Hut, KFC en Taco Bell. Het concern zou de ketens voorzien van de Beyond Pepperoni.

Pizzaliefhebbers weten genoeg: dat is de meest populaire topping in de $46 miljard grote Amerikaanse pizzamarkt. Probleem is dat Beyond Meat er maar niet in slaagt met een waardig alternatief op de proppen te komen.

En ook de kiploze kipnugget zorgt voor kopzorgen, evenals McPlant Burger voor McDonalds. De consument wil wel, al zijn ook daar wel haarscheurtjes waar te nemen. Na een aanvankelijk warm ontvangst wil diezelfde consument maar niet de definitieve switch maken naar vleesvervangers.

Mocht de Beleggersdesk de handschoen op durven pakken en de coverage weer te starten op Beyond Meat, zullen wij dat op deze plek laten weten. Een inhoudelijke analyse, dat vergt uiteraard een IEX Premium abonnement.

IPO-markt valt stil

Hoewel de financiële markten de afgelopen week de wind aardig in de zeilen hadden, staan de meeste beurzen year-to-date nog flink lager. En dat heeft ook zo zijn gevolgen voor nieuwe IPO’s. De meeste potentiële beursgangers hebben hun plannen in de ijskast gezet.

Was 2021 nog een absoluut topjaar, dit jaar is de klad er flink in gekomen. Als we even inzoomen op de ontwikkelingen in het tweede kwartaal van dit jaar en vergelijken we dat met het tweede kwartaal van 2021, dan ontstaat het volgende beeld:



Bron: EY Analytics, Dealogic





Het lijstje redenen om even af te zien van een IPO is even lang als divers. De Oekraine oorlog natuurlijk, hoge inflatie, gekanteld beurssentiment, hoge volatiliteit, risico-aversie onder beleggers en – ook niet onbelangrijk – de meeste IPO-gangers van 2021 noteren duidelijk onder hun IPO-niveau.

Voor veel potentiële beursgangers is het geen groot bezwaar hun plannen voor een listing op te schorten. Dat geldt echter niet voor veel bedrijven die in handen zijn van private equity. Die willen hun investering graag te gelde maken en raken mogelijk met hun eigen financiering in de knel.

Wall Street

In de VS lijken beleggers weinig trek te hebben in actie, vooruitlopend op de Fed-meeting later deze week. Bovendien komen deze week veel grote techfondsen met cijfers en die zullen de komende tijd het sentiment - mede - bepalen.

Toch krijgt bijvoorbeeld een vorige week hier kort besproken Beyond Meat opnieuw een flinke koersdreun van ruim 7% te verwerken, terwijl ook fondsen als Meta Platforms een matige start van de week kennen.

Na een kleine twee uur handel noteert de breed samengestelde S&P 500 nagenoeg onveranderd, de Dow Jones wint 0,2% terwijl de Nasdaq zo'n 0,6% moet inleveren.

Rentes

Weinig actie op het rentefront vandaag, de meeste obligatiehandelaren zullen daar vermoedelijk weinig moeite mee hebben gezien de hectische afgelopen tijd.

Tienjaarsrente Nederland 1,34% (flat)

Tienjaarsrente Duitsland 1,03% (flat)

Tienjaarsrente Italië 3,39% (min drie basispunten)

Tienjaarsrente VS 2,82% (plus vier basispunten)





Brede markt

Heel spannend was het niet op de bredere markt vandaag. Minieme koersuitslagen op de meeste Europese beurzen. Wat valt verder op? Olie loopt weer wat op, vermoedelijk als gevolg van aanhoudende spanningen rond Rusland. Goud doet nog steeds bitter weinig en bitcoin levert een procent of vier in. De euro is beperkt hersteld ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar daar kan woensdag mogelijk weer wat verandering in komen.

Het Damrak

AkzoNobel (- 1,3%) blijft bij veel zakenbanken op de kooplijst staan, met een al dan niet licht verlaagd koersdoel (zie lager).

(- 1,3%) blijft bij veel zakenbanken op de kooplijst staan, met een al dan niet licht verlaagd koersdoel (zie lager). Adyen (+ 2,0%) noteert ook mijlenver van zijn all-time-high, maar zal eerdaags vermoedelijk opnieuw met sterke cijfers komen.

(+ 2,0%) noteert ook mijlenver van zijn all-time-high, maar zal eerdaags vermoedelijk opnieuw met sterke cijfers komen. Besi (- 5,8%) had het koersmatig lastig vandaag, mogelijk de naweeën van teleurstellende Q2-cijfers nog.

(- 5,8%) had het koersmatig lastig vandaag, mogelijk de naweeën van teleurstellende Q2-cijfers nog. ING Groep (+ 2,6%) ligt er sinds de jongste ECB-meeting wat beter bij, maar de echte overtuiging ontbreekt vooralsnog.

(+ 2,6%) ligt er sinds de jongste ECB-meeting wat beter bij, maar de echte overtuiging ontbreekt vooralsnog. Philips (- 7,7%) moest uiteindelijk gevoelig terug op de winstwaarschuwing maar sloot wel ruim boven de low van de dag.

(- 7,7%) moest uiteindelijk gevoelig terug op de winstwaarschuwing maar sloot wel ruim boven de low van de dag. Unilever (+ 0,4%) komt morgen met zijn halfjaarcijfers en die beloven geen feestje te worden. Afwachten natuurlijk in hoeverre een en ander al zit ingeprijsd.

(+ 0,4%) komt morgen met zijn halfjaarcijfers en die beloven geen feestje te worden. Afwachten natuurlijk in hoeverre een en ander al zit ingeprijsd. Flow Traders (- 0,2%) vertoont nog weinig teken van leven na het pak slaag van afgelopen vrijdag. De communicatie met de markt van de Amsterdammers verdient aandacht (lees: sterke verbetering)

(- 0,2%) vertoont nog weinig teken van leven na het pak slaag van afgelopen vrijdag. De communicatie met de markt van de Amsterdammers verdient aandacht (lees: sterke verbetering) Galapagos (- 7,2%) kreeg een flinke tik als gevolg van een bearish rapport van fan van het eerste uur Jefferies

(- 7,2%) kreeg een flinke tik als gevolg van een bearish rapport van fan van het eerste uur Jefferies Ebusco (- 4,9%) daalt 'zomaar' met enkele procenten, relevant nieuws hebben wij niet kunnen vinden.

(- 4,9%) daalt 'zomaar' met enkele procenten, relevant nieuws hebben wij niet kunnen vinden. Op de lokale markt weet Beter Bed (- 3,4%) niet geheel te overtuigen met zijn cijfers. De Beleggersdesk denkt er het zijne van.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Philips: naar €23,80 en naar houden van verkopen - SocGen

Unilever: naar £42,80 van £33 en naar kopen van verkopen - Sanford C. Bernstein

AkzoNobel: naar €89 van €87 en kopen - Goldman Suchs

AkzoNobel: naar €100 van €104 en kopen - Morgan Stanley

Flow Traders: naar €28 van €33 en kopen - KBC

Flow Traders: naar €24 van €38 en naar houden van kopen - Degroof Petercam

Galapagos: naar €48 van €53 en naar verkopen van houden - Jefferies

Nokia: naar €6 van €5,50 en kopen - Deutsche Bank

Walmart: initial coverage houden met koersdoel $135 - Piper Sandler

Microsoft: naar $330 van $360 en kopen - Cowen & Co

Alphabet: naar $150 van $175 en kopen - Mizuho Securities

Agenda 26 juli

00:00 IMF - World Economic Outlook

07:00 UBS - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:15 Randstad - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Unilever - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Acomo - Cijfers tweede kwartaal

13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers tweede kwartaal (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Mei (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Juli (Bel)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Juni (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Juli (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers derde kwartaal (VS)