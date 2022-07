Slotcall: Rentemarkt prijst recessie in

Nee Niels, rentemarkt prijst niet recessie in (want aandelen stijgen ook) .... nee, rentemarkt prijst de aloude GELDPERS in die bedoeld is om de Club Mediterranee te drukken - en met success! Hun hoop is door selectief CM obligaties te kopen (en evt Noord-Europese te verkopen) de de CM landen monetair te financieren met de obligaties van de Noord-Europese landen. Waar is Klaas Knots nu??