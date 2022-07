Slotcall: Rentemarkt prijst recessie in

De AEX (+0,1%) blijft maar stijgen al is het vandaag marginaal. Dit is opvallend, aangezien de inkoopmanagersindices over de Europese industrie en dienstensector allemaal slechter uitkwamen dan verwacht.

De cijfers over de maand juli komen uit zo rond de 49, wat voorzichtige krimp betekent. Aandelen lijken zich er niets van aan te trekken, want we zien vrijwel de gehele dag plussen op de borden.

Extreme rentedaling

De obligatiemarkt - ook wel het slimme geld genoemd - denkt er duidelijk anders over. De Nederlandse tienjaarsrente keldert liefst 21 basispunten tot 1,35%. Uit deze ongekende daling mogen we opmaken dat de obligatiebeleggers een recessie inprijzen.

Toch is het opvallend hoe ver de rente afwijkt van het huidige inflatieniveau. We kennen in Nederland een inflatie van 9%, maar onze tienjaarsrente komt maar een tikje boven de 1% uit. Daarmee zegt de markt in feite dat de inflatie snel gaat dalen.

Het komt niet als een verrassing dat de meest afgestrafte fondsen dan ineens komen bovendrijven. De grote winnaars zijn Just Eat Takeaway (+13,8%) en Besi (+3,1%). Akzo Nobel (+3,5%) ligt goed dankzij meevallende cijfers van branchegenoot PPG. Adyen (-2,4%) doet daarentegen een stap terug, al is het de laatste weken ook wel erg hard gegaan met de betalingsverwerker.

Flow Traders

Minder goed gaat het met Flow Traders (-9,4%). De tweedekwartaalcijfers van het handelshuis worden weer ouderwets slecht ontvangen. Op het eerste oog is het winstcijfer van €0,60 boven verwachting. Echter, er zit een klein addertje onder het gras.

Het bedrijf heeft de adviseurskosten van €8,5 miljoen buiten beschouwing gelaten. Hiervoor gecorrigeerd zijn de cijfers juist een tikje slechter dan dan verwacht. De markt kan dit niet waarderen.

Volgens de IEX-Beleggersdesk is deze koersdaling ietwat overdreven. De marketmaker ligt op koers om dit jaar circa €3 per aandeel te verdienen en dan is het bedrijf met een koers van €22 niet hoog gewaardeerd.

Of de recente koersdaling een aantrekkelijk koopmoment biedt, leest u in het onderstaande artikel.

Markt reageert te cru op cijfers Flow Traders #FlowTraders https://t.co/ROkjUpvVSo — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 22, 2022

Wereldhave

Wereldhave (+1,8%) legt steeds meer de focus op Full Service Centra en dat lijkt zich uit te betalen. De netto huurinkomsten daalden weliswaar met 8,9%, maar gecorrigeerd voor desinvesteringen resteert er een plus van 16% op jaarbasis.

Verder handhaaft het bedrijf zijn outlook voor dit jaar, zo gaat het uit van een winst per aandeel van circa €1,60. Dit impliceert een K/W van 9,1. Het management denkt de winstgevendheid de komende jaren met circa 4 tot 6% per jaar te laten groeien.

Dit moet eveneens gelden voor het dividend. De IEX-Beleggersdesk raamt het dividend over boekjaar 2022 op €1,15, waarmee het dividendrendement uitkomt op 7,9%. Of dit voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Zoals eerder gezegd gaan vergoedingen op tienjaars staatspapier in een ongekend tempo omlaag. De Duitse tienjaarsrente duikt alweer bijna onder de 1%

Nederland: -21 basispunten (+1,35%)

Duitsland: -19 basispunten (+1,03%)

Italië: -16 basispunten (+3,41%)

Verenigd Koninkrijk: -10 basispunten (+1,94%)

Verenigde Staten: -11 basispunten (+2,79%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +4,9%

AEX deze maand: +7,2%

AEX dit jaar: -11,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -10,2%

Herstelrally

De AEX (+4,9%) profiteert deze week van het goede sentiment rondom technologie-aandelen. Hierdoor zijn we in Amsterdam met afstand de beste beurs van Europa. Daarentegen blijven de Italianen (+1,5%) ver achter. Het vertrek van Mario Draghi als premier is de boosdoener.

AEX

De knaller van de week is Just Eat Takeaway (+37,9%). Dit ondanks een gigantische downgrade van Citigroup. De Amerikaanse zakenbank verlaagde zijn koersdoel van €98 naar liefst €37. Er heeft dus iemand zitten slapen. Defensieve aandelen zoals Unilever (+0,0%) en KPN (-2,6%) blijven zoals verwacht achter.

AMX

Corbion (+14,5%) ligt er goed bij, maar een duidelijke aanleiding kunnen we niet vinden. Aalberts (+10,5%) wordt beloond voor zijn ijzersterke halfjaarcijfers. De industrieel dienstverlener wordt gezien als cyclisch bedrijf, maar dat blijkt nog niet uit de cijfers. Grote verliezers zijn er eigenlijk niet.

ASCX

Als Fastned (+17,2%) en Vivoryon (+9,6%) bovenaan het lijstje noteren, mogen we met recht spreken van een craprally. Ordina (+3,2%) sluit deze week op het hoogste niveau sinds februari 2010. De vastgoedfondsen blijven wat achter al mag de daling van NSI (-0,2%) geen naam hebben.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.