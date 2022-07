"Ik hoop dat ik ontzettend ongelijk krijg"

In de 0,5% E.C.B. rente verhoging, zit een compensatie van 0,25% voor de waarde verhouding van de €. t.o.v. de $.,,omdat het drukpersen op halve kracht doorgaat.

Deze compensatie is noodzakelijk om o.m. de Zuid E.U. landen en vooral Italië te ondersteunen met de drukpersgeld/opkoop van Italiaanse staatsleningen om de koers/rente% hiervan kunstmatig laag te houden en de monetaire glijbaan af te remmen..

De vraag is of de Zuid E.U. landen zich wat gaan aantrekken van de mogelijk rigide voorwaarden, welke de E.C.B. gaat stellen.Zo niet dan blijft het dweilen met de €. kraan open.

In werkelijkheid wordt er door de E.U./E.C.B.,zoals gesteld, een halfslachtig drukpers beleid gevoerd.

Dat betekent dat de Noordelijke E.U. landen renten op staatsleningen ook gaan stijgen, immers zij zitten ook in het Italiaans drukpers schuitje t.o.v. $.

Dan is het vertrouwen in het E.C.B. beleid op de financiële markten weg.

Als de rapen gaar zijn dan zullen er rigoureuze maatregelen genomen worden om het zinkende E.U. schip drijvende te houden.

Of nog duidelijker gesteld: Sociale onrust zal de E.U.politiek bij de les houden!

Zoals eerder gesteld, ligt er een Noordelijke en een Zuidelijke €. met twee centrale banken in het verschiet?

Dat zou de verstandigste oplossing zijn om de boel bij elkaar te houden en de Zuid E.U.landen dwingen hun eigen broek op te houden.....

De mogelijk te verwachten '( galopperende) inflatie chaos, pleit niet voor aankopen op de aandelen en obligatie markten op lange termijn, daarom ""sachwerte"" als belegging, is het devies, waarbij opgepast moet worden voor de fiscus!