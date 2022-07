Het is wat minder voorbeurs, maar we hebben de zeven op het bord nog

Compagnie des Alpes: cijfers 3e kwartaal resp 3 kwartalen:

La Compagnie des Alpes a vu son chiffre d'affaires progresser de 22% au troisième trimestre de son exercice décalé par rapport à la même période avant la pandémie de Covid et confirme attendre pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022 des ventes supérieures à avant la pandémie.



D'avril à juin, le chiffre d'affaires a atteint 203,5 millions d'euros, soit, en tenant compte de la sortie depuis décembre 2020 de la station des Deux Alpes du périmètre du groupe, une progression de 22% par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2018/2019, année de référence avant la pandémie de Covid-19, selon un communiqué diffusé jeudi.



Depuis le début de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 744,7 millions d'euros (+17,7%).



L'activité des domaines skiables (La Plagne, Les Arcs, Val d'Isère, Méribel...) a progressé de 17,1% à 55,2 millions d'euros au 3e trimestre grâce aux "conditions d'enneigement et d'ensoleillement optimales" des vacances scolaires de printemps.



Le nombre de journées-skieur a progressé par rapport à 2018-2019 (+4,5% au mois d'avril) tandis que le revenu moyen par journée-skieur est resté supérieur à celui de 2018-2019, selon le communiqué qui ne donne pas plus de précisions.



Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des domaines skiables a augmenté de 12% par rapport à l'avant-pandémie, à 447,3 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires des parcs de loisirs (parc Astérix, Futuroscope, musée Grévin...) du 3e trimestre progresse de 22% à 143,2 millions d'euros.



Concernant les neuf premiers mois de l'année, la progression par rapport à l'avant pandémie est de 25,2% à 263,6 millions d'euros grâce à une hausse de fréquentation (+8,4%) et de dépense moyenne par visiteur (+16,8%).



Les ventes de Holding et Supports, qui incluent notamment les séjours en stations de ski, ont décollé (+124,9%) au 3e trimestre à 5 millions d'euros. Elles progressent de près de 50% pour la période des neuf premiers mois, rapportée à l'avant-pandémie, à 33,8 millions d'euros.



Pour le quatrième trimestre (juillet-septembre), qui représente moins de 1% de l'activité des domaines skiables, la Compagnie des Alpes s'attend à une activité perturbée par "la fermeture du glacier du Tignes avec un mois d'avance sur le calendrier officiel, et la non-ouverture du glacier du Pissaillas à Val d'Isère".



Elle se dit a contrario "confiante" en ce qui concerne les parcs de loisirs, "compte tenu de la bonne tenue de l'activité depuis le début de l'exercice", le quatrième trimestre étant le plus important de l'exercice pour les parcs.



La Compagnie des Alpes confirme attendre "pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022" un chiffre d'affaires et un excédent brut d'exploitation (EBO) "supérieurs à ceux de l'exercice de référence 2018-2019".