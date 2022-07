AEX start de campingrally 2022

Het technische plaatje van de AEX ontwikkelt zich zeer sterk. Na Cash is King wordt Buy the Dips de nieuwe mantra.

In deze column bekijk ik de volgende positieve technische signalen van de AEX:

De index is opgevangen door een trendlijn uit 2001

De pré-coronatop rond 632 punten vormt een fraaie (hogere) pullback bodem, dus nieuwe steun

Het dalende trendkanaal vanaf begin 2022 komt steeds duidelijker achter ons te liggen

De AEX is dit voorjaar sterker overbought geraakt dan tijdens de corona-crash van begin 2020

Buy the Dips

De AEX ligt technisch uitstekend op koers voor de campingrally 2022. Na Cash is King wordt Buy the Dips de nieuwe mantra. Bovendien kan het AEX naar 1000 punten-scenario uit de la.

Pullback

De term pullback impliceert dat je, in een langetermijn-bullmarkt, vooral op correcties instapt.

Je koopt dus op de zwakte. Nu steun op 632 punten zich solide heeft bewezen en de dalende trend van dit jaar achter ons ligt, wordt het AEX naar 1000 punten-scenario weer mogelijk.

Hieronder twee langetermijngrafieken:

Op de eerste AEX-grafiek vanaf 1984 is de pullback tot aan de toppenlijn A'-B' van vanaf 2000 goed te zien.Technisch heeft de AEX een hogere bodem gevormd boven haar pré-coronatop rond 632,12 punten van februari 2020. Het laagste intraday low van de afgelopen weken lag rond 632,02 punten.

Op de tweede grafiek vanaf 2018, is de pullback boven de top van 632 punten van begin 2020 gemarkeerd met de groene pijl. Bovendien is de oversoldsituatie duidelijk te zien.

Herziening ASML



Ik gaf vorige week aan dat ASML nog niet uit de problemen is. Maar ik moet mijn mening over ASML opwaarts herzien, nu die de horde rond 500 euro heeft gepasseerd. Aangezien ik aanvankelijk twijfelde of tech de beurs wel uit het slop kon trekken, is het belangrijk deze sector goed in de gaten te houden. Ik kom er uiteraard op terug.

AEX naar 1000 punten

Op onderstaande AEX-grafiek vanaf 1984 is de correctie van 2022 opgevangen door de toppenlijn A'-B'. Deze ligt er vanaf de top in 2001. Bovendien ligt het laagste punt van de 2022-dip rond 632 punten, dus exact boven de pré-coronatop van 2020 rond 632,12 punten.

Op lange termijn is een stijging naar de bovenkant van het langetermijn-stijgende trendkanaal niet onwaarschijnlijk.

Dit bevestigt ons langetermijnkoersdoel rond 1000 punten. De bovenkant van het langetermijn-stijgende trendkanaal ut 2008 is gemarkeerd met X.

Nu steun boven de lijn A'-B' is bewezen, is de Nederlandse beurs in potentie weer koopwaardig geworden. Alerte beleggers kunnen hun liquiditeiten van de plank halen.

Oversold

De AEX is in de recente daling (van 829 naar 632 punten) duidelijk oversold geraakt. De positieve divergentie heb ik in mijn blog van donderdag besproken.

Deze keer wil ik de nadruk leggen op het feit dat de AEX sterker overbought is geraakt dan tijdens de corona-crash van begin 2020. Toen (in de blauwe cirkel) lag de laagste stand van de OBOS-indicator op 28.

In de dip van dit voorjaar lag de laagste stand van de OBOS-indicator (in de groene cirkel) op 18. In combinatie met de positieve divergentie wijst dit op veel dynamiek in de komende rally.

De campingrally van 2022 lijkt er dus aan te komen.