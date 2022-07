Slotcall: Twee kwartjes en +14% voor ASMI

Vraag voor de podcast:

In het nieuwsbericht van 21 juli van ABM Financial News over Flow Traders wordt het volgende vermeld:



"Flow Traders liet analisten eind juni al weten dat de mondiale handelsvolumes van ETPs in het tweede kwartaal 20 procent lager waren dan in het eerste kwartaal."



Die informatie is echter niet openbaar gemaakt en wist de gemiddelde particuliere belegger dus niet eind juni. Prompt gaat een dag later (1 juli) de koers met 10% omlaag. Dat kan geen toeval zijn en riekt naar handel met voorkennis. Hoe denken de heren hierover?