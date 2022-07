Slotcall: Twee kwartjes en +14% voor ASMI

De ECB verhoogt de rente met twee kwartjes en verwacht niettemin dat de inflatie nog wel een tijd hoog zal blijven. Euro en rentes stijgen en enige volatiliteit volgde op de koersenborden. Uiteindelijk sloot de AEX (+1,5%) een stuk hoger.

Marktcommentator Arend Jan Kamp de gehele persconferentie gevolgd en alle nieuwtjes gedeeld in het liveblog en op zijn Twitteraccount. Naast de renteverhoging van 0,5% heeft Christine Lagarde ook een nieuwe tool geïntroduceerd: de TPI. Dat staat voor Transmission Protection Instrument en moet de rentespread tussen Duitsland en Italië beperkt houden. "Een nieuw instrument dat met inflatie als excuus, steunprogramma's verlengt", schrijft de Belgische econoom Geert Noels op Twitter.

Lagarde duikt btw Financial Times vraag waarom ze paar jaar terug zei dat EU rentes-spreads niet des #ECB's zijn en nu wel — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 21, 2022

ASMI haalt voor recordbedrag aan orders binnen

We zouden haast vergeten dat we midden in het cijferseizoen zitten en dat de IEX Beleggersdesk vandaag op volle toeren draaide. Vanochtend kwam techaandelenanalist Paul Weeteling als eerste langs met een analyse van ASMI (+14%), dat gisteravond met cijfers kwam en vandaag de grootste stijger op het Damrak was.

Net als bij ASML (+5,2%) wordt het uitleveren van de orders echter gehinderd door tekorten in de aanvoerketen. De overige gelijkenissen tussen de cijferrapportages van beide chipmachinefabrikanten zijn ook tekenend voor de high-end chipmachinemarkt.

Met een kwartaalomzet van €560 miljoen (+36%) haalde het bedrijf het bovenste deel van de laatst afgegeven outlook. De marges lagen meer aan de onderkant door rap oplopende kosten van zowel onderdelen als personeel. Ook een minder gunstige omzetmix zou de marges wat drukken, aldus ASMI. Onderaan de streep resteerde een kwartaalwinst van €3,28 per aandeel (+48%).

Ander verhaal bij Besi

Vanochtend was daar ook Besi (+1,5%) dat de boeken opende, maar die cijfers schepten een minder rooskleurig beeld. "De ontwikkeling van de orderintake bij Besi loopt heel anders dan bij ASML en ASMI, dat is even slikken", merkt Weeteling al gauw op.

"Er zijn ook een paar opstekers, maar de zwakke outlook maakt dat deze cijferpresentatie veel minder sterk is dan we verwacht hadden." De grote vraag is of dit een kort moment van zwakte is, of dat het langer gaat duren. U leest er alles over in de uitgebreide analyse van Besi.

Tesla onderweg naar recordresultaten

Analist Paul Weeteling had het druk, want ook Tesla (+7,3%) presenteerde nog 'prima cijfers', al worden deze overschaduwd door het nieuws dat de autobouwer 75% van zijn positie in bitcoin (-4,6%) van de hand heeft gedaan. Tesla ruilde de digitale munten om voor $936 miljoen. Reden zou de Chinese lockdown zijn waarvan de gevolgen moeilijk in te schatten zijn en er dus waar mogelijk risico afgebouwd werd.

"Het meest positieve punt uit de cijferrapportage is dat de fabrieken in Shanghai en Fremont de maand juni afsloten met een recordproductie en dat Berlijn en Austin ook langzaam op stoom komen. Tesla rekent dus op een sterk derde kwartaal dat het niveau van het eerste aanmerkelijk zal overtreffen", schrijft Weeteling in zijn analyse van Tesla.

Het vragenrondje

Morgen nemen analist Niels Koerts en marktcommentator Arend Jan Kamp plaats achter de microfoon om weer een gloednieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast op te nemen. Zoals u gewend bent kunt u uw vragen weer achterlaten in de reacties hieronder.

De IEX BeleggersPodcast is gericht op gevorderde beleggers. Is deze nou nog net wat te hoog gegrepen, dan is wellicht onze gloednieuwe starterspodcast genaamd BeleggersBootcamp meer iets voor u. Samen met Niels Koerts maak ik deze laagdrempelige luistershow die mensen opweg helpt zelfverzekerd te beleggen. Hieronder vindt u de eerste aflevering waarin econoom en ondernemer Veronique Estié te gast was. En ja, dit was een stukje schaamteloze zelfpromotie.

Rentes

De marktrentes dalen in de meeste landen. In Nederland loopt de tienjaarsrente met drie basispunten terug tot 1,54%. De enige stijger is Italië, dat met maar liefst veertien basispunten stijgt. Dit mede door het aftreden van Mario Draghi, die sinds februari vorig jaar premier was van Italië. Hij stond symbool voor stabiliteit en dus neemt zijn aftreden onzekerheid met zich mee waardoor de rentes daar stijgen.

Brede markt

De AEX (+1,5%) presteert veel beter dan de Franse CAC 40 (+0,0%) en de Duitse DAX (-0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 23,7 punten.

Wall Street is het niet eens: S&P 500 (+0,2%), Dow 30 (-0,3%) en de Nasdaq (+0,4%).

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,021 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,9%) en zilver (+0,6%) zijn in trek.

Olie: WTI (-3,3%) en Brent (-3,4%) dalen.

Bitcoin (-4,6%) daalt behoorlijk.

Het Damrak:

Als een van de grootste bedrijven van Europa zijn er weinig zakenbanken die ASML (+5,2%) níét volgen. De chipper kreeg vandaag de nodige koersdoelveranderingen om zijn oren. Bank of America verhoogde zelfs het advies van houden naar kopen. De rest van de koersdoelveranderingen en bijbehorende adviezen vindt u hieronder.

(+5,2%) níét volgen. De chipper kreeg vandaag de nodige koersdoelveranderingen om zijn oren. Bank of America verhoogde zelfs het advies van houden naar kopen. De rest van de koersdoelveranderingen en bijbehorende adviezen vindt u hieronder. De AEX (+1,5%) sluit weer boven de 700 punten. Die hadden we al bijna anderhalve maand niet meer gezien.

(+1,5%) sluit weer boven de 700 punten. Die hadden we al bijna anderhalve maand niet meer gezien. Ondertussen verlaagde Citi Research het koersdoel van Just Eat Takeaway (-0,0%) vrij drastisch: van €145 naar €37. Daar moet uiteraard wel even bij vermeld worden dan die €145 stamt uit juli 2021, toen de maaltijdbezorger nog rond de €77 koerste. Tsja, toen zag de wereld van Just Eat Takeaway-aandeelhouders er nog heel anders uit. Desalniettemin hoort bij dit nieuwe koersdoel van €37 een keihard koopadvies, aangezien het bedrijf van Jitse Groen vandaag op €16,32 sloot.

(-0,0%) vrij drastisch: van €145 naar €37. Daar moet uiteraard wel even bij vermeld worden dan die €145 stamt uit juli 2021, toen de maaltijdbezorger nog rond de €77 koerste. Tsja, toen zag de wereld van Just Eat Takeaway-aandeelhouders er nog heel anders uit. Desalniettemin hoort bij dit nieuwe koersdoel van €37 een keihard koopadvies, aangezien het bedrijf van Jitse Groen vandaag op €16,32 sloot. ArcelorMittal (-0,2%) en de maker van auto-onderdelen Gestamp hebben auto-onderdelen gemaakt van staal dat met weinig CO2-uitstoot werd geproduceerd. De CO2-uitstoot zou bijna 70% lager zijn dan gemiddeld voor staal, door het hergebruik van metaal en toepassing van hernieuwbare stroom.

(-0,2%) en de maker van auto-onderdelen Gestamp hebben auto-onderdelen gemaakt van staal dat met weinig CO2-uitstoot werd geproduceerd. De CO2-uitstoot zou bijna 70% lager zijn dan gemiddeld voor staal, door het hergebruik van metaal en toepassing van hernieuwbare stroom. Aalberts (+5,9%) behoort tot de grootste stijgers van de dag. Over de eerste zes maanden is Aalberts' autonome groei verder gestegen tot 9,8%. Daarmee heeft het bedrijf alle hobbels in de supply chain, de hoge inflatie en het tekort aan personeel meer dan uitstekend het hoofd weten te bieden. Lees ook de uitgebreide analyse van Aalberts.

(+5,9%) behoort tot de grootste stijgers van de dag. Over de eerste zes maanden is Aalberts' autonome groei verder gestegen tot 9,8%. Daarmee heeft het bedrijf alle hobbels in de supply chain, de hoge inflatie en het tekort aan personeel meer dan uitstekend het hoofd weten te bieden. Lees ook de uitgebreide analyse van Aalberts. Flow Traders (+3,3%) zal op vrijdag aanstaande de kwartaalcijfers publiceren en die zullen naar verwachting beduidend minder zijn dan een kwartaal en een jaar eerder, door een lagere marge. Dat blijkt uit de verwachtingen van twee analistenhuizen, geraadpleegd door ABM Financial News.

(+3,3%) zal op vrijdag aanstaande de kwartaalcijfers publiceren en die zullen naar verwachting beduidend minder zijn dan een kwartaal en een jaar eerder, door een lagere marge. Dat blijkt uit de verwachtingen van twee analistenhuizen, geraadpleegd door ABM Financial News. Sligro (-2,1%) rapporteert sterk omzetherstel, maar onderaan de streep valt de winst toch wat tegen. Dat meent analist Peter Schutte. Lees voor meer informatie zijn hele analyse van Sligro.

(-2,1%) rapporteert sterk omzetherstel, maar onderaan de streep valt de winst toch wat tegen. Dat meent analist Peter Schutte. Lees voor meer informatie zijn hele analyse van Sligro. Schutte dook ook in de cijfers van het Achterhoekse Nedap (-0,2%). Het bedrijf groeit flink door. De vraag naar de technologische oplossingen van het bedrijf uit Groenlo blijft toenemen en dat geldt voor vrijwel alle onderdelen. De omzetgroei van 12% over de eerste jaarhelft - volledig autonoom want Nedap acquireert zelden tot nooit - is volgens Schutte zeer hoog te noemen.

Adviezen

ASML: naar €743 van €733 en verhoogd naar kopen - Bank of America



ASML: naar €525 van €475 en houden - Deutsche Bank

ASML naar €815 van €845 en kopen - Berenberg

ASML: naar €920 van €960 en kopen - Credit Suisse

ASML: koopadvies met een koersdoel van €780 - JPMorgan Research

AkzoNobel: naar €88 van €105 en houden - JPMorgan Research

AkzoNobel: naar €87 van €100 en kopen - Goldman Sachs

Adyen: naar €2.600 van €3.600 en kopen - Goldman Sachs

Prosus: naar €90 van €75 en kopen - UBS

Wolters Kluwer: naar €120 van €115 en kopen - Morgan Stanley

Just Eat Takeaway: naar €37 van €145 en kopen - Citi Research

Agenda vrijdag 22 juli 2022

08:00 Wereldhave Q2-cijfers

08:00 Accell Q2-cijfers

08:00 Beter Bed Q2-cijfers

08:00 Flow Traders Q2-cijfers

09:30 Duitsland manufacturing PMI jul

09:30 Duitsland services PMI jul

10:00 EU manufacturing PMI jul

10:00 EU services PMI jul

13:00 American Express Q2-cijfers

13:00 Verizon Q2-cijfers