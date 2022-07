Hoe Robinhood Warren Buffett en Charlie Munger een prettige poets bakt

Kom er maar weer in met een nóg ronkerder quote, Charlie!

Dit verzint u echt niet, uitgerekend de door Warren Buffets partner Charlie Munger geviseerde broker Robinhood jaagt de tot voor kort schaarse handel op in het hóógeprijsde (hooggewaardeerde is iets anders) Berkshire Hathaway A?!

The reason behind a mysterious trading surge in stocks like Berkshire Hathaway has been revealed https://t.co/9eNLDBa3Pi — CNBC (@CNBC) July 20, 2022

Oh, zit het zo - bij Robinhood en aanverwante (nieuwe) zogenaamd gratis brokers kunt u in gedeeltes van aandelen beleggen. Daardoor worden stukken met koersen van honderden, duizenden en zelfs honderdduizenden dollars weer bereikbaar voor beleggers en retailhandelaren met een kleine portemonnee.

In 2017, the Financial Industry Regulatory Authority started requiring brokers to report fractional trades — sometimes just 1/100th of a share — as if they were for one whole share, which the authors coined as the “Rounding Up” rule.



The effect of this rule change went pretty much unnoticed until the spring of 2021 when Covid pandemic-driven trading mania by retail investors boosted the use of fractional trading.



With more tiny trades being reported as full shares, trading volumes for many stocks became massively inflated. In Berkshire’s case, the authors said this reported “phantom” volume now represents 80% of the Class A shares’ daily trading volume.

Het plaatje spreekt boekdelen, het volume is inderdaad van enkele honderden stukjes per dag naar enkele duizenden gegaan. Zo is het aandeel aanzienlijk liquider geworden en zijn de spreads vast ook wel wat opgestrakt.

Heb je Robinhood al bedankt, Charlie? Anyway, wat een mooie beursgrap is dit.

Of hebben we hier zelfs de volgende meme-aandeelkandidaat? Haha, de humormogelijkheden zijn eindeloos. Nog even serieus: ik weet niet of de recente stock splits van Amazon, Alphabet en welja, ook meme-aandeel GameStop, hier iets mee van doen hebben.