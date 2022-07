ECB, chippers en crypto: groen voorbeurs op beursdag met mogelijkheden

Het zou wat zijn als uitgerekend vandaag AEX 700 terug op het bord komt? We staan vlakbij.

De AEX-indicatie is een halfje hoger op de beursdag waarop voor het eerst in elf jaar de ECB de rente verhoogt - de vraag is alleen met hoeveel - en er weer veel cijfers zijn. Kortom, er kán veel mogelijk zijn vandaag.

Europese en Amerikaanse futures doen een halfje hoger, maar de Italiaanse beurs lijkt 2% lager te gaan.

In Azië staan de Chinese beurzen een paar tienden lager en de rest juist hoger. Taiwan springt er uit met +1,4%, misschien door TSMC (+1,2%) op ASML...? Tencent doet -1,4% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -2,4% op 23,9

De euro stijgt 0,4% ten opzichte van de dollar tot 1,022. Spannend vandaag met het ECB-rentebesluit, want worden het één of twee kwartjes?

Goud doet -0,3%, olie zakt -0,4% en crypto staat procenten lager - zo meer.

De rentes geef ik apart met de ECB in aantocht en zie naast de aandelenkoersen ook de Italiaanse rente... Politieke verwarring, want premier Mario Draghi gaat toch niet verder?



ASMI meldde gisteravond in de Q2's - net als eerder die dag ASML - een geweldig orderboek, maar heeft last van de supply chain. Zorgt ook voor fikse vertragingen. Hier het wedstrijdverslag en de outlook luidt:

Supply chain conditions have improved at a slower pace than projected and are expected to remain challenging in Q3. For Q3, at constant currencies, we expect revenue of €570-600 million. Supported by a record high order backlog, we still project an improvement in sales in the second half compared to the first.



Besi's Q2's en outlook vallen gewoon tegen - de eigen verwachtingen zijn niet gehaald - en de chipper gaat zelfs reorganiseren, maar het bedrijf gaat in een jaar wel 7,5% van de eigen aandelen inkopen. Hier leest u het bericht.



Laat Aalberts maar schuiven, cijfers in de prik - ook hier sterk orderboek - en het bedrijf weet met zijn Q2's alle actuele issues het hoofd te bieden. Net als bij ASML is hier de vraag: hoe cyclisch is Aalberts nog, met dat breed gespreide bedrijven- en businesspalet. Volgens mij minder dan gedacht.



Sligro (hier) en Nedap (hier) zijn er ook met cijfers en gisteravond deed Tesla +1,5% op beter dan verwachte Q2's. Ook hier gooit de supply chain - nu al het grote thema dit cijferrondje - roet in het eten, maar de autobouwer weet wel het gros van de gestegen (grondstof)prijzen min of meer door te prijzen.

Oh ja, en het bedrijf van CEO Elon Musk verkocht driekwart van zijn bitcoin-holdings voor fiatgeld (met 25% verlies ofzo), letterlijk citaat. De crypto zakte er meteen wat op.



Het agendapunt van vandaag: één of twee kwartjes ECB-renteverhoging om 13:45 uur, waarover intussen álles, alles, en nog meer is gezegd. Hier leest u onze vooruitblik, de markt prijst een kans van 40% in op twee. Onzekerheid dus en dat moet bijna wel koersreacties opleveren - zeker in eerste instantie.

De Bank of Japan laat de rente voor wat die is: -0,1%.

The European Central Bank could be about to go big on its first rate hike in 11 years https://t.co/B04lTIxHLt — CNBC (@CNBC) July 21, 2022

Veel plezier en succes vandaag.