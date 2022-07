ASML heeft handenvol aan supply chain en wij voorbeurs aan nieuws en koersen

De AEX indicatie is +0,2% na een dikke rally op Wall Street. Volgens de networks schudden we even de bedrijfscijferzorgen van ons af.

Europese futures openen paar tienden hoger

De Amerikaanse staan om en nabij het nulpunt

Niks meer aan doen, alles groen. In Azië stijgt alles en iedereen en is de Nikkei 225 uitblinker met +2,6%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot echter maar -3,2% op 24,5?

De dollar ligt vlak op 1,023, ofwel de euro krabbelt wat op

De Duitse tienjaars rente basispunten en de Amerikaanse

Goud staat -0,2%, olie zakt 1,3% en crypto zakt nu net weer iets

We mogen weer hopen? De AEX staat aan de bovenkant van de neergaande trend, die intussen acht maanden oud is. Pas een stuk boven 700 wordt het wellicht weer echt gezellig op het Damrak, maar wie weet. Nee, ik weet ook niet waar dat vandaan moet komen, maar ik ga het niet beter weten dan de markt.



Ziet, er is weer risicobereidheid. Ook crypto verbetert, ondanks een faillissementje hier en daar, zie hier bitcoin:



Dan nu het item van de dag, week en misschien wel kwartaal van het Damrak. De Q2's van ASML zijn een mixed bag: verwachtingen verslagen, record orderboek, maar door alle supply chain perikelen is er veel vertraging, waardoor de omzet-outlook voor dit jaar omlaag gaat. ABM vat al samen:

In plaats van 20% omzetgroei in 2022, denkt ASML dat het uitkomt op een stijging van ongeveer 10%. Dat komt omdat ASML systemen versneld bij klanten zal afleveren en ter plekke zal testen. Zo schuift volgens ASML ongeveer 2,8 miljard euro aan omzet door naar 2023.



Aldus de CEO, omdat het ASML is maar even helemaal:



Gelukkig hebben we het dividend en de aandeleninkoop nog. Korte termijn toestanden dus, langere termijn prima vooruitzichten: dat is geen verrassing? Enfin, zeg maar hoe dit alles valt om 09:00 uur.



AkzoNobel had al een omzetwaarschuwing gegeven en bevestigt met de Q2's dat ze hannest met inflatie, doorprijzen en gewoon de cyclus: meer omzet, maar minder marge. Hier leest u het verslag:



Dit is nog niet alles op het Damrak, Marel geeft een winstwaarschuwing zeggen we dan op een financieel medium:



Met een marktwaarde van net geen $90 miljard kunnen we dit geen Big Tech meer noemen? Nabeurs Wall Street meldde het zwaar aangeslagen Netflix over Q2 790.000 minder abonnees in plaats van de verwachte 2 miljoen. De koers deed nabeurs hier +7,9% op.

WATCH: Netflix predicted it would return to customer growth during the third quarter, sending its shares higher in after-hours trading https://t.co/1c5hRsTBZO $NFLX pic.twitter.com/yxZP29nzTL — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2022

Nog een warmdraaiertje voor het ECB rentebesluit morgen: de Duitse producentenprijzen over juni komen uit op... Tja, het valt strikt genomen mee. Had ook 35% kunnen zijn, nietwaar?

De agenda:

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:00 Resultaten 2e kwartaal 2022 (ASML Holding NV)

00:00 Consumentenvertrouwen België - Jul 2022 (Belgie)

00:00 Resultaten 2e kwartaal 2022 (ASM International NV)

00:00 Producentenprijsindex Duitsland - Jun 2022 (Duitsland)

00:00 Rente Japan (Japan)

00:00 Resultaten 2e kwartaal 2022 (Akzo Nobel NV)

00:00 (Voorbeurs) notering ex-dividend (Value8 NV)

06:30 Investeringen ondernemingen Nederland - May 2022 (Nederland)

06:30 Consumentenuitgave Nederland - May 2022 (Nederland)

06:30 Consumentenvertrouwen Nederland - Jul 2022 (Nederland)

07:00 Producentenprijsindex Verenigd Koninkrijk - Jun 2022 (Verenigd Koninkrijk)

09:30 Consumptieprijsindex Verenigd Koninkrijk - Jun 2022 (Verenigd Koninkrijk)

09:30 Inflatie Verenigd Koninkrijk - Jun 2022 (Verenigd Koninkrijk)

09:30 Vastgoed Verenigd Koninkrijk - UK House Price Index (Verenigd Koninkrijk)

10:00 Vastgoed Verenigde Staten - Existing Home Sales Jun 2022 (Verenigde Staten)

En dan nog even dit

Rally! Even technisch, de S&P 500 staat na drie maanden weer boven het vijftig daags gemiddelde:

WATCH: U.S. stocks surged as more companies reported better-than-expected earnings, offering some respite to investors worried that higher inflation would dent corporate results https://t.co/FHSHB2kmIV pic.twitter.com/kMO0R700TJ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2022

Aldus het CBS:

De #consumptie door #huishoudens was in mei ruim 7 procent hoger dan in mei 2021. Huishoudens spendeerden meer aan #diensten, maar minder aan goederen. https://t.co/5Vtbgh2SIm pic.twitter.com/vFHaGtvAE8 — CBS (@statistiekcbs) July 20, 2022

Krimpen! Vlag uit?

#ECB balance sheet keeps shrinking after the end of QE. Total assets dropped by €8.7bn to €8,765.7bn, 3rd decline in a row. ECB balance sheet is still near ATH, equal to 81.8% of Eurozone GDP vs Fed's 36.5% and BoJ's 135.1%. pic.twitter.com/kwct9KF69h — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 19, 2022

Wie zich graag zorgen maakt, heeft nog altijd keuze te over. EU en energiezekerheid bijvoorbeeld:

The risk of a prolonged gas-supply crunch could unleash a drought in Europe’s credit market that a bigger-than-expected ECB hike won’t fix https://t.co/zozb0DVqF4 — Bloomberg Markets (@markets) July 20, 2022

Of de Chinese vastgoedmarkt:

Some suppliers to Chinese real estate developers are refusing to repay bank loans because of unpaid bills owed to them, a sign that the loan boycott that started with homebuyers is starting to spread https://t.co/Z8Lfaq8hkX — Bloomberg Markets (@markets) July 20, 2022

Het woord flop komen we niet zo vaak tegen bij de heer Elon Musk:

uncertainty https://t.co/rCq2sgwOew

WATCH: Elon Musk's effort to delay Twitter's trial against him flopped in court, after a Delaware judge ruled that Twitter's lawsuit seeking to hold Elon Musk to his $44 billion takeover will go to trial in October https://t.co/rCq2sgwOew pic.twitter.com/3EDTIG0N83 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2022

Het staat risicobereidheid bij crypto niet in de weg:

WATCH: Celsius Network is the latest crypto lender to file for bankruptcy protection, admitting to a near-$1.2 billion hole in its balance sheet. And it’s stirred further controversy with plans to spend millions on new bitcoin mining gear pic.twitter.com/5QFw3J11hG — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2022

Hoe gezond is dit. één man die op zo'n kleine markt...

NEW: “He’s not doing this out of the goodness of his own heart.”



Sam Bankman-Fried, the 30-year-old billionaire founder of FTX, is using this moment of crypto carnage to expand his already vast empire.



Read The Big Take ?? https://t.co/WW0zUHwwdR — Bloomberg Markets (@markets) July 20, 2022

Ja, waarom eigenlijk?

Why retail investors are embracing the risky world of currency trading https://t.co/FaMrA7EVMD — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2022

