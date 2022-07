Wat het drama rond Telenet ons weer leert over dividendbeleggen

Ahrend Jan,



Uw artikel gaat ook alleen maar op voor bedrijven die als policy hebben het dividend minimaal gelijk houden maar het liefst verhogen.



PostNL heeft allang aangegeven dat dit jaar een stuk minder zou worden dan vorig jaar.

Dan kan ook niet anders na een jaar als vorig jaar voor PostNL.



Dat PostNL dan wel zoveel dividend heeft uitgekeerd over dat jaar had te maken met het feit dat de balans gezond is en daar ruimte voor was.



Aangezien de policy van PostNL is om tussen de 70 a 90% van het genormaliseerde resultaat uit te keren en de verwachting vorig jaar al is uitgesproken door PostNL dat dit jaar een heel stuk minder zou worden door het wegvallen van covid gerelateerde extra inkomsten in 2021 is ook helemaal niet te verwachten dat het dividend van 42ct over 2021 gehandhaafd gaat worden.



Dus vanzelfsprekend zal het dividend een stuk lager zijn dat zou niemand en zeker niet iemand die tegen betaling dit soort stukjes schrijft moeten verbazen.



Hallo Ahrend Jan.



Als je nu gewoon de outlook neemt van na de laatste cijfers en die doorrekent tegen neem middenprik 80% uitkering dan krijg je een heel ander lager dividend over 2022 zoals te verwachten.



En dat is geen 16.6% op deze koers.



U vergelijkt appels met peren en doet net alsof PostNL veel te hoog staat obv wat u schrijft.



Of de koers te hoog staat laat ik aan de beurs over maar u zou PostNL helemaal niet moeten noemen want PostNL werkt helemaal niet met een soort dividend floor.



Vorig jaar uitzonderlijk wind mee, dit jaar juist wind tegen, resultaat een stuk lager zoals in de outlook aangegeven en zelfs verder verlaagd dus nee AJ het wordt geen 42ct, goed gezien hoor, de koers is reeds gehalveerd.