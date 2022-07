Wat het drama rond Telenet ons weer leert over dividendbeleggen

Het is een bekende value trap op de beurs: een te hoog dividend(rendement) duidt er op dat de markt het niet houdbaar acht. Telenet bevestigt dit vandaag, helaas.

Gistermiddag op het slot deed het Belgische Telenet officieel 14,4% dividendrendement.

Nu niet meer.

Het aandeel gaat vandaag hard onderuit in Brussel. Een nieuw prijsdrama in een bear market die al viereneenhalf jaar duurt voor Telenet.



Value trap

Het is overigens niet voor het eerst dat dit gebeurt bij het tv-, internet- en telefoniebedrijf, dat structureel geen middenweg lijkt te vinden tussen geen en veel dividend.



In Nederland is KPN er beroemd mee geworden. De markt zag die verlagingen ook aankomen, waardoor de dalende koers het tot dan formele dividendrendement nog verder opjoeg. U ziet dat het bij Telenet niet altijd zo werkte.



Vuistregels

Zoals altijd en overal op de beurs zijn er hooguit vuistregels en geen wetmatigheden te geven over houdbaarheid dividend. Let altijd op bij hoge percentages (hallo PostNL). Zeker bij cyclicals, financials en vastgoed zijn hoge percentages echter normaal, omdat deze aandelen in de regel goedkoper zijn dan de brede markt.

U weet echter hoe het werkt bij deze fondsen. De winsten kunnen van het een op andere jaar verdampen en bijna allemaal hebben ze eens of meerdere keren het dividend gekort of gepasseerd.

Randstad deed dat bijvoorbeeld in 2008 en 2020. Het bedrijf staat er nu fantastisch voor, maar als de arbeidsmarkt implodeert...







Cyclische aandelen zijn door hun natuurlijke Sturm & Drang in immer Boom & Bust-tijden geen echte dividendaandelen. Vandaar ook die hoge percentages om u als het ware toch te verleiden er in te beleggen. Zie bijvoorbeeld weer Randstad en ook Flow Traders, waar u veel geld krijgt, als ze veel winst maken.

Dividendgroei

Dat compenseert weer de magere jaren die eens weer volgen. Het gaat bij dividend vooral om dividendgroei, liefst jaarlijks een hoger percentage dan de inflatie. Dan weet u zeker dat uw vermogen groeit. Waarde- of defensieve zijn de échte dividendaandelen, maar ook hier kunt u vroeg of laat tegen een muur aanlopen.

Zie bij ons deze eeuw Ahold (Delhaize) en (Royal Dutch) Shell maar.



Dividend aristocrats

De meest betrouwbare dividendaandelen zijn Dividend Aristrocrats, bedrijven die twintig jaar of langer het dividend consequent verhogen. Daar zijn er momenteel wereldwijd 96 van, waarvan 65 in de VS. Hier een paar voorbeelden en die zijn zeker niet willekeurig gekozen. Ze zijn namelijk doorgaans verre van ESG...

There is so much money to be made from things people hate, sprak een Londense hedge fund manager vorig jaar in FT, toen het ABP uit Shell ging. Oordeel zelf. U ziet ook Texas Instruments, de enige chipper, hoewel het geen pure play is.



Ik zie zelf ASML ook nog wel eens Dividend Aristocrat worden (full disclosure: long), maar dit is tussen onder ons en koffiedik kijken. Vooralsnog is het vooral een snelle dividendgroeier. Formeel sloot het aandeel gisteren op 1,2% dividend. Vergelijk dat met die 14,4% die Telenet gisteren nog deed.

Wie van deze twee zou u vandaag het liefste als dividendaandeel kopen?